Výchozím bodem je stanice lanovky Matterhorn Glacier Paradise ve výšce 3 883 metrů nad mořem, která je zároveň nejvýše položeným lanovkovým terminálem v Evropě.
Samotný sjezd není veden po jediné sjezdovce, ale spojuje několik navazujících úseků, které lze projet plynule bez nutnosti nastupovat na další vleky.
|
Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí
Trasa kombinuje modré a červené sjezdovky, takže je dostupná i pro rekreační lyžaře, kteří zvládají základní techniku. Z hlediska fyzické náročnosti je však dobré počítat s přetížením stehen a nutností několikrát odpočívat.
Úchvatné pohledy do kraje
Únor bývá v oblasti jedním z nejstabilnějších měsíců. Teploty se v horních partiích pohybují hluboko pod nulou, sněhové podmínky bývají velmi dobré a viditelnost v dopoledních hodinách často výborná.
Sjezd začíná na ledovci Theodul, pokračuje přes úseky Gandegg a Furgg, míjí mezistanici Furi a končí až ve vesnici Zermatt v nadmořské výšce 1 620 metrů.
Zážitkovou hodnotu zvyšují výhledy na Matterhorn z několika úhlů, od otevřených ledovcových plání až po lesnaté úseky v dolní části. Celý areál nabízí více než 360 kilometrů propojených tratí, pokud započítáme i přeshraniční spojení do italského Cervinia.
Zermatt ale není pouze o množství kilometrů, taktéž místní infrastruktura je na vysoké úrovni, přepravní kapacita moderních lanovek eliminuje fronty a servisní zázemí splňuje standardy prémiového střediska.
Zároveň však nejde o resort orientovaný výhradně na luxusní klientelu. I běžný lyžař zde najde cenově rozumné ubytování v penzionech mimo hlavní třídu a najde zde občerstvení ve formě polévky nebo sendviče za přijatelnou cenu.
Kromě hlavního sjezdu nabízí Zermatt i další atrakce – vyhlídkové plošiny, ledový palác, freeridové zóny, běžecké tratě nebo upravené trasy pro zimní turistiku.
Kdy vyrazit?
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.