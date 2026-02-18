Přetížená stehna, výhled na Matterhorn. Jak se lyžuje na nejdelším svahu Evropy

Hledáte místo, kde se pořádně svezete? Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z vrcholu Klein Matterhorn až dolů do údolí. Délka je přes 25 kilometrů, převýšení více než 2 200 metrů a kulisy Matterhornu dělají z této trasy jeden z nejsilnějších zážitků alpské zimy.
Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z...

Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z vrcholu Klein Matterhorn až dolů do údolí.

Ve švýcarském Zermattu se nachází nejdelší sjezdovka v Evropě, která vede z...
Lanovka vedoucí na stanici Matterhorn Glacier Paradise ve výšce 3 883 metrů nad mořem
Výchozím bodem je stanice lanovky Matterhorn Glacier Paradise ve výšce 3 883 metrů nad mořem
Nejdelší sjezd v Evropě míjí mezistanici Furi (na snímku) a končí až ve vesnici Zermatt
Výchozím bodem je stanice lanovky Matterhorn Glacier Paradise ve výšce 3 883 metrů nad mořem, která je zároveň nejvýše položeným lanovkovým terminálem v Evropě.

Samotný sjezd není veden po jediné sjezdovce, ale spojuje několik navazujících úseků, které lze projet plynule bez nutnosti nastupovat na další vleky.

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Trasa kombinuje modré a červené sjezdovky, takže je dostupná i pro rekreační lyžaře, kteří zvládají základní techniku. Z hlediska fyzické náročnosti je však dobré počítat s přetížením stehen a nutností několikrát odpočívat.

Úchvatné pohledy do kraje

Únor bývá v oblasti jedním z nejstabilnějších měsíců. Teploty se v horních partiích pohybují hluboko pod nulou, sněhové podmínky bývají velmi dobré a viditelnost v dopoledních hodinách často výborná.

Sjezd začíná na ledovci Theodul, pokračuje přes úseky Gandegg a Furgg, míjí mezistanici Furi a končí až ve vesnici Zermatt v nadmořské výšce 1 620 metrů.

Zážitkovou hodnotu zvyšují výhledy na Matterhorn z několika úhlů, od otevřených ledovcových plání až po lesnaté úseky v dolní části. Celý areál nabízí více než 360 kilometrů propojených tratí, pokud započítáme i přeshraniční spojení do italského Cervinia.

Zermatt ale není pouze o množství kilometrů, taktéž místní infrastruktura je na vysoké úrovni, přepravní kapacita moderních lanovek eliminuje fronty a servisní zázemí splňuje standardy prémiového střediska.

Lanovka vedoucí na stanici Matterhorn Glacier Paradise ve výšce 3 883 metrů nad mořem, která je zároveň nejvýše položeným lanovkovým terminálem v Evropě.
Zároveň však nejde o resort orientovaný výhradně na luxusní klientelu. I běžný lyžař zde najde cenově rozumné ubytování v penzionech mimo hlavní třídu a najde zde občerstvení ve formě polévky nebo sendviče za přijatelnou cenu.

Kromě hlavního sjezdu nabízí Zermatt i další atrakce – vyhlídkové plošiny, ledový palác, freeridové zóny, běžecké tratě nebo upravené trasy pro zimní turistiku.

Kdy vyrazit?

  • Při plánování dne je dobré vyjet nahoru brzy po otevření lanovky. Počasí bývá nejlepší dopoledne, sníh ve spodních partiích měkne odpoledne a sjezd je zážitkově nejintenzivnější právě v časných hodinách.
  • Doporučuje se mít s sebou dostatek tekutin, krém proti slunci a základní výbavu pro drobné technické potíže.
  • Sjezd lze absolvovat volným tempem za jednu až dvě hodiny včetně zastávek na focení a občerstvení.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.

Nádraží Praha Vršovice

