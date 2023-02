Lyžuj jako James Bond. Schilthorn je v jednom z nejkrásnějších údolí světa

Schilthorn neláká na široké alpské dálnice a se svými padesáti kilometry sjezdovek ani na žádné velké lyžařské safari. Co z něj ovšem dělá kolonku do lyžařského seznamu „must-visit“ středisek, je jeho ohromná horská kulisa, kterou tu vytváří slavné švýcarské vrcholy Eiger, Mönch a Jungfrau.

Co se týká lyžování jako takového, bude se na Schilthornu líbit hlavně milovníkům náročnějších sjezdů, rozmanitého terénu nebo i vyznavačům kristiánek. Schilthornské sjezdovky jsou zejména v horní části areálu poměrně prudké a místy o něco užší, než je člověk zvyklý například z italských poměrů. Spíš než na monotónní pláně tady narazíte na členité sjezdovky, na kterých se neustále něco děje.

Skyline Walk na hoře Birg (2 677 m)

Jednou z nejstrmějších sjezdovek je tady černá pista Schilthorn, která má sklon 72% a startuje z nejvyššího bodu střediska – z vrcholu Piz Gloria (2 970 m). Hned v úvodní části jde o poctivý černý sjezd s pěkně tvrdým podkladem a rozhodně tu není ostuda si šoupnout. V určitém bodě už se nemusíte bát a můžete to pustit a ideálně i zabalit do vajíčka, protože následuje dlouhá přejezdová cesta do centra areálu, na kterou se rychlost z černé pisty hodí.

Velmi rychlé a poměrně strmé sjezdovky se spouští také z nenápadného a lehce odstrčeného vrcholu Obere Hubel (2 439 m). Ať už jde o červenou nebo černou, rychlost tu naberete raz dva, ovšem do „spokojeného“ a hlavně bezpečného oblouku mi tu osobně chybí ještě nějaký ten metr do šířky. Na druhou stranu díky tomu, že sjezdovky nebývají nijak přeplněné, se tu dá užít velmi rychlá a sportovní jízda.

O něco přehlednější, nicméně stále velmi sportovní sjezdovky se pak spouští z nižšího vrcholu Maulerhubel (1 930 m). Na modrých a červených sjezdovkách se tu prostřídají i mírnější pasáže, kde se můžete trochu víc položit do oblouku, což se o horním patře areálu tolik říct. Přehledná „dálnička“ se pak dá najít také na vrcholu Schiltgrat.

Černá sjezdovka Schilthorn z vrcholu Piz Gloria (2 970 m)

Za zmínku na Schilthornu stojí snowpark, který se táhne podél několika sjezdovek a nabízí nejrůznější překážky. Momentálně se ještě buduje, ale až bude hotový, půjde možná o jeden z nejdelších snowparků Švýcarska. Právem se tu koncem dubna (17.–23. 4. 2023) koná freestylová událost „The Nines“, které se účastní nejlepší freestylová elita světa.

Dětem se bude nejvíc líbit v části Allmendhubel (1 907 m), na nejnižším z areálových „kopců“, jehož zaoblený vrchol je přetvořený v dětský lyžařský ráj s cvičným pláckem a dlouhým pohádkovým slalomem se dvěma tunely a pohádkovými postavičkami. Z horské vesničky Mürren sem vyjíždí podzemní lanovka, takže se děti do této části střediska nemusí složitě proplétat na frekventovaných sjezdovkách mezi rychlejšími lyžaři.

Dokonalé výhledy

To, co dělá ze Schilthornu atraktivní destinací jak v zimě, tak v létě, jsou hlavně jeho dominantní vrcholy a atrakce na nich. Milovníkům adrenalinu se bude líbit na hoře Birg, která nabídne tzv. Thrill Walk, což je visutý chodník obepínající skálu Birg, kde se můžete projít například po laně nebo po prosklené podlaze.

Thrill Walk na hoře Birg (2 677 m)

Vše je samozřejmě maximálně zajištěné, takže se dá chodník absolvovat klidně i v lyžácích. Pokud máte strach z výšek, rozhodně si tu vystoupíte z komfortní zóny. S platným skipasem máte vstup na tento chodník zdarma.

Kdo radši něco poklidnějšího, může zůstat na terase u výstupní stanice kapacitní lanovky na Birg a vyjít si „jen“ na vyhlídkovou platformu Skywalk, ze které máte pocit, že se ikonickým horám Eigru, Mönchu a Jungfrau díváte prakticky do očí. Platforma je vystavěná trochu do stylu divadla – můžete si tu jednoduše sednout do hlediště a pokojně se dívat na jedno velké horské představení.

Skyline Walk na hoře Birg (2 677 m)

Hlavní dominantou Schilthornu je stejnojmenný vrchol, pseudonymem Piz Gloria (2 270 m), což je nejvyšší bod areálu, na který vede pouze jedna kapacitní kabina. Vrchol Piz Glorie je zdobený otáčivou panoramatickou restaurací, takže v rámci jednoho obědu si stihnete okouknout výhledy do všech stran. Pokud chcete do restaurace zajít na oběd, je lepší si minimálně den dopředu udělat rezervaci, jinak si nemusíte sednout.

Není náhodou, že v restauraci a všude kolem ní narážíte na bondovskou tematiku, právě v těchto místech se v 60. letech natáčel film Jamese Bonda – V tajných službách Jejího veličenstva. Bondovská atmosféra tu na vás dýchne – trochu netradičně – na záchodech, kde se vám v zrcadle u umyvadel zjevují a promlouvají k vám různé postavy z Bonda, ale třeba také přímo z talíře, protože i takový burgr je tu zdobený „nula nula sedmičkou“.

Další atrakce a související rekvizity tu najdete i na vyhlídkové plošině Skyline View, která je napojená přímo na restauraci a na které se ve filmu odehrává známá scéna s curlingem. Dnes se tu sice žádné kameny po ledu neposílají, nicméně terasa i nadále představuje jedno z dalších míst na Schilthornu, které by měl lyžař navštívit, a to hlavně kvůli výhledu z nejvyššího místa v středisku.

Skyline Shot na vrcholu Piz Gloria (2 970 m)

Komu by se zachtělo proniknout do světa Jamese Bonda ještě víc, najde přímo v rámci výstupní stanice lanovky pod otáčivou restaurací také tzv. Spy World, tedy interaktivní výstavu k filmu James Bond, takže se tu například můžete proletět ve vrtulníku jako James Bond, nebo se projet v bobu, přesně jako Lazenby. Součástí Spy World je také malé kino a vstup sem je zcela zdarma.

Švýcarsko se obecně v horském prostředí vyznačuje vesničkami bez automobilového provozu a jednou z těchto vesnic je také Mürren, tedy hlavní přístupové místo do areálu Schilthorn ležící na skalní terase ve výšce 1 638 metrů. Pokud se vám poštěstí získat ubytování přímo v Mürrenu, dojedete ze sjezdovky prakticky až ke dveřím pokoje.

Pokud budete do střediska cestovat z údolí Latuerbrunnen, počítejte s možným ranním návalem na kapacitní kabinu ze Stechelbergu do Mürrenu, která jede už v sedm hodin a často se na ni ráno stojí fronta. Jakmile se dostanete do areálu, rozprostřou se lyžaři rovnoměrně po středisku a fronta se nikde nestojí.