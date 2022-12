Oblouky u největšího alpského ledovce. Aletsch Arena je prozářená sluncem

Aletsch Arena má tři nástupní místa – Mörel, Fiesch a Betten. Ze všech vás z údolí na terasu Aletsch Areny vyvezou kapacitní lanovky či malé kabinkové lanovky rovnou do malebných vesniček Riederalp, Bettmeralp a Fisescheralp. Jinak než lanovkou se sem nedostanete a ubytovat se můžete přímo u sjezdovek. Abychom ráno měli na kopec co nejkratší dojezdovou vzdálenost, ubytovali jsme se přímo v horské vesničce Riederalp, kde jsme ráno jen vynesli lyže z lyžárny a položili je rovnou na sjezdovku.

Přes 100 kilometrů sjezdovek všech druhů a barev se spouští z hřebene, který se táhne mezi vrcholy Bettmerhorn (2 858 m) a Riederhorn (2 280 m) přímo podél největšího alpského ledovce Aletschgletscheru. Hřeben nabídne hned několik vyhlídkových míst většinou hned u výstupních stanic lanovek, takže si můžete 23 kilometrů dlouhý ledovec prohlédnout hned z několika úhlů. Nám se nejvíc líbila vyhlídka kousek od horní stanice lanovky Bettmerhorn, kam bylo potřeba dojít pár desítek metrů po svých, ale výhled stál samozřejmě za to.

Bettmeralp

Sjezdovky v Aletsch Areně jsou poměrně pestré a až na pár výjimek se na nich neustále něco děje. Zejména v areálu Riederalp mají tratě velmi proměnlivý charakter, nezbedně se kroutí a vlní, nebo se náhle zalamují v prudké padáčky. Na mírnějších horních úsecích máte alespoň čas kochat se malebnými panoramaty, kterými je Aletsch Arena pověstná. Pokud zrovna neobdivujete ledovec, můžete okukovat pohádkově zvlněnou krajinu nebo majestátně se tyčící protější hory v dáli s ikonickým Matterhornem.

Zatímco v centrální části Aletsch Areny jsme často naráželi na traverzy a přejezdové sjezdovky, které propojují jednotlivé areály, tu a tam se při přejíždění našla i nějaká ta širší přehledná dálnice, kde byl čas věnovat se čistě carvingu bez potřeby zastavovat kvůli měnícímu se profilu trati. Jednou takovou je například modrá sjezdovka č. 41 podél lanovky Blausee v Bettmeralpu, která měří do šířky skoro tolik, co do délky, takže připomíná spíš letiště.

Bettmeralp

Bettmeralp

Příjemně prostorné a přehledné jsou také sjezdovky číslo 50 a 51 v pravé části areálu Bettmeralp, které jsou sice modrého značení, ale rychlost nám na nich tedy opravdu nechyběla. Při přejíždění do této části jsme křižovali hlavní cestu vesničky Bettmeralp, která byla v plné délce zasněžená a díky tomu, že tu nejezdí auta, se dalo na lyžích dopravit pohodlně až před obchod se suvenýry nebo potravinami.

Trochu odstrčeně na nás působila část Fiescheralp, která není o nic menší než předchozí střediska, ale v době naší návštěvy se tu pohybovalo méně lyžařů. Tratě se nám tu líbily přehledností, nicméně sjezdovkám nechyběl ani sportovní charakter v podobě lehkých terénních zlomů. Jediný černý sešup má měřený rychlostní úsek – na startu si stačí pípnout skipas a na rovném prudkém úseku se vám změří maximální rychlost.

Měřený rychlostní úsek na Fiescheralpu

Restaurací, kterou musíte navštívit, je kruhová panoramatická restaurace u horní stanice lanovky Bettmerhorn.

Aletsch Arena je taková prosluněná terasa, kdy na sjezdovky svítí sluníčko po celý den, ať už jste na jakékoli sjezdovce (samozřejmě v případě slunečného počasí), takže se nemusíte bát, že byste ráno dlouho mrzli ve stínu, jako je tomu v prosinci například v Saas-Fee. Restaurací, kterou musíte navštívit, je kruhová panoramatická restaurace u horní stanice lanovky Bettmerhorn. Je prosklená kolem dokola, takže výhled na zasněžené hory tu uvidíte od jakéhokoli stolu. Využít se ovšem dá i venkovní terasa, odkud výhledy nejsou o nic horší.

Panoramatická restaurace je jako jedna z mála v areálu samoobslužná, a dojít si tu můžete pro polévky, saláty, sladké koláče, tradiční curry wurst nebo vídeňský řízek. Ceny hlavních jídel se tu pohybují mezi 20 a 30 CHF (495–750 Kč).

Podvečer na Riederalpu

Pokud se do Aletsch Areny vydáte, ubytujte se přímo nahoře na kopci ve vesničkách Bettmeralp, Fiescheralp nebo Riederalp. Transport lyžařské bagáže lanovkami sice není nic extra pohodlného, na druhou stranu si všude můžete zapůjčit velký vozík na přepravu. Ten, kdo přetrpí trochu diskomfortu u stěhování, bude mu odměněn tím, že ze dveří hotelu či penzionu vyleze prakticky hned na sjezdovku. Zahájení provozu v devět hodin přijde ranním spáčům jistě také vhod.