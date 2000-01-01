náhledy
Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé československé zimě. Prohlédněte si, jak vypadaly zimní radovánky v českých a slovenských horách v 50. až 80. letech minulého století.
Autor: ČTK
Československé aerolinie zavedly novinku: let za sněhem do Tater. Rychlá doprava měla zpřístupnit hory co nejširšímu okruhu pracujících, „aby svého volného času mohli co nejvíce využít k zotavení a k odpočinku“. Električka na Štrbské Pleso tehdy kvůli závějím nejezdila, rekreanti se s ní tak alespoň fotili. (17. ledna 1950)
Autor: ČTK
Rekreantka ze zotavovny ROH Pokrok v Bílé v Beskydech odpočívá po výstupu. Lyžování bylo součástí „zaslouženého odpočinku pracujícího lidu“. Hory nabízely klid i čerstvý vzduch. (19. března 1952)
Autor: ČTK
Muži se spouštějí ze svahu na sáňkách. Zábava na sněhu nebyla jen o lyžích. Smích a jednoduché radosti patřily k rekreacím neodmyslitelně. (19. března 1952)
Autor: ČTK
Skupina rekreantů stoupá do kopce s lyžemi na ramenou. Vlek nebyl samozřejmostí, a tak se často šlapalo pěšky. O to větší byla radost ze sjezdu. (19. března 1952)
Autor: ČTK
Děvčata z broumovské zemědělské školy tráví zimní rekreaci na horách. Školní pobyty spojovaly odpočinek s pohybem. Krkonoše, například Pomezní boudy, patřily k nejoblíbenějším destinacím. (22. února 1957)
Autor: ČTK
Turisté pózují na vrcholu nejvyšší české hory. Výšlap na Sněžku patřil k vrcholům zimní dovolené, odměnou byl výhled i pocit vítězství. (10. března 1957)
Autor: ČTK
Sedačková lanovka ze Svatého Petra na Pláň ve Špindlerově Mlýně patřila k technickým novinkám. Usnadnila přístup na svahy a zvýšila atraktivitu střediska. Lyžování se postupně modernizovalo. (5. února 1958)
Autor: ČTK
Lyžaři stojí na svahu a hledí do zasněžené krajiny Krkonoš. Sjezdovky tehdy nebyly přeplněné, ticho a prostor patřily k hlavním lákadlům dovolené na horách. (5. února 1958)
Autor: ČTK
Děti sáňkují na zasněžené cestě v Krkonoších. Stačil kopec, sáně a teplé oblečení. Zimní radovánky byly jednoduché, ale o to intenzivnější. (5. února 1958)
Autor: ČTK
Pražské děti tráví zimní prázdniny na horách v chatě Petrovka v Krkonoších. Hromadné pobyty byly běžnou součástí školních prázdnin. Pro mnohé šlo o první setkání s horami. (19. ledna 1959)
Autor: ČTK
Děti sedí na sáňkách připravené ke sjezdu. Jizerské hory nabízely ideální terén pro rodiny. Zima zde bývala dlouhá a bohatá na sníh. (23. února 1959)
Autor: ČTK
Návštěvníci pózují u známé České chalupy v Jizerských horách. Podobná místa sloužila jako zázemí turistů i lyžařů. Hory byly především místem setkávání. (1. března 1962)
Autor: ČTK
Děti staví sněhuláka v Jizerských horách. I bez moderních technologií se na horách nikdo nenudil. Fantazie a sníh bohatě stačily. (1. března 1962)
Autor: ČTK
Horská služba při zásahu u zraněného rekreanta ve Špindlerově Mlýně. Bezpečnost na horách byla důležitým tématem, záchranáři často zasahovali v náročných podmínkách. (1. ledna 1963)
Autor: ČTK
Silničáři uvolňují zaváté cesty po silném sněžení v Deštném v Orlických horách. Zima dokázala výrazně zkomplikovat dopravu. Horské oblasti bývaly často odříznuté od světa. (11. února 1963)
Autor: ČTK
Lyžaři pospíchají k lanovce na vrchol Ještědu. Pod sjezdovkou stojí zaparkovaná auta. Hory se postupně stávaly dostupnějšími. (1. ledna 1970)
Autor: ČTK
Autor: ČTK
Souvislá sněhová pokrývka lákala lyžaře do Hrubého i Nízkého Jeseníku. Zima byla jistotou, milovníci lyžování si přišli na své. (10. ledna 1975)
Autor: ČTK
Skokanský můstek pod vrcholem Ještědu. Zimní sporty měly silné zázemí i divácký zájem, hory byly místem rekreace i sportovních výkonů. (23. ledna 1982)
Autor: ČTK