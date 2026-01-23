Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Autor:
Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé československé zimě. Prohlédněte si, jak vypadaly zimní radovánky v českých a slovenských horách v 50. až 80. letech minulého století.
Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo.... Československé aerolinie zavedly novinku: let za sněhem do Tater. Rychlá... Rekreantka ze zotavovny ROH Pokrok v Bílé v Beskydech odpočívá po výstupu.... Muži se spouštějí ze svahu na sáňkách. Zábava na sněhu nebyla jen o lyžích.... Skupina rekreantů stoupá do kopce s lyžemi na ramenou. Vlek nebyl... Děvčata z broumovské zemědělské školy tráví zimní rekreaci na horách. Školní... Turisté pózují na vrcholu nejvyšší české hory. Výšlap na Sněžku patřil k... Sedačková lanovka ze Svatého Petra na Pláň ve Špindlerově Mlýně patřila k... Lyžaři stojí na svahu a hledí do zasněžené krajiny Krkonoš. Sjezdovky tehdy... Děti sáňkují na zasněžené cestě v Krkonoších. Stačil kopec, sáně a teplé... Pražské děti tráví zimní prázdniny na horách v chatě Petrovka v Krkonoších.... Děti sedí na sáňkách připravené ke sjezdu. Jizerské hory nabízely ideální terén...

23. ledna 2026

