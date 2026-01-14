Schladming celkově nabízí 123 kilometrů sjezdovek, což ho rozlohou řadí zhruba na půl cesty mezi české areály a největší alpská střediska typu Kitzbühel. Dělá tak z něj ideální středisko pro sportovní lyžaře i rodiny s dětmi.
Zážitek začíná už v údolí, odkud vás na 1 906 metrů vysokou horu Planai vyveze desetimístná kabinková lanovka, z níž se po celou dobu nabízí nádherný výhled na majestátní masiv Dachsteinu. Kdo holduje rekreační jízdě, může zvolit širokou plejádu modrých tratí. Hora ale uspokojí i sportovní lyžaře – největším lákadlem je 4,6 kilometru dlouhý sjezd zvaný FIS, který vede z vrcholu až do centra Schladmingu.
Právě zde, na strmém cílovém svahu „Zielhang“, se každoročně odehrává slavný noční slalom Světového poháru, kde za ohlušujícího řevu padesáti tisíc fanoušků bojují nejlepší lyžaři planety. V roce 2013 ho zase na mistrovství světa opanovala legendární americká slalomářka Mikaela Shiffrinová, která tu ve svých sedmnácti letech oslavila vůbec první zlato kariéry.
Vy si tento svah můžete vychutnat v klidu, s vědomím, že s nikým nezávodíte. Pokud byste ale přece jen chtěli, je to možné. Na úseku „Fast & Furious“ totiž radar měří rychlost vaší jízdy.
Vše pro sportovce i požitkáře na jednom místě
Schladming ale není jenom Planai. Ve skutečnosti se jedná o čtyři lyžařské areály propojené důmyslnou sítí lanovek a vleků. Na východě leží Hauser Kaibling, který je považován za nejvhodnější horu pro milovníky carvingu – jeho široké a dokonale vyhlazené svahy jsou totiž často přirovnávány k dálnicím.
Jeho vrchol sahá do výšky 2 015 metrů nad mořem a nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na alpské velikány, které se tyčí na opačné straně údolí Enže. Areál je známý také svým rodinným přístupem a útulnými chatami s proslulou „štýrskou“ pohostinností.
Na opačné, západní straně se zase rozprostírá středisko Reiteralm, tajný tip pro opravdové experty. Právě zde totiž trénují elitní týmy Světového poháru, protože místní sjezdovky jsou proslulé svou tvrdostí a precizní úpravou i v teplejších jarních dnech.
Zlatý střed mezi těmito světy představuje Hochwurzen, hora, která žije čtyřiadvacet hodin denně. Její tratě jsou o něco mírnější a plynulejší, což z ní dělá ideální cíl pro požitkáře a rodiny. Její hlavní lákadlo ale přichází po setmění – sjezdovka č. 33 je totiž kompletně osvětlena pro noční lyžování. Kromě lyží zde navíc najdete i sedmikilometrovou osvětlenou sáňkařskou dráhu, která nabízí ideální „vyblbnutí“ pro děti i dospělé.
|
Pohádka na saních, lamy i sněžnice. Zažijte zimní atmosféru v Rakousku i bez lyží
Celá tato propojená síť čtyř hor vám umožňuje cestovat na lyžích z jednoho konce údolí na druhý, aniž byste museli sundat boty z vázání. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi. Nejmenší návštěvníky ve Schladmingu doprovází všudypřítomný zajíček Hopsi, který je maskotem města už od mistrovství světa v lyžování v roce 1982.
Areál Hopsiland na vrcholku Planaie se dokonce pyšní primátem nejvýše položeného dětského hřiště ve Štýrsku. Na děti tu čeká zmenšený lyžařský areál s pojízdnými koberci, tunely a speciální lanovkou Hopsi-Express.
Pro rodiče je výhodou, že sem mohou i děti, které dosud nelyžují – v Hopsilandu se dá totiž i bobovat nebo využít řadu rozměrných dřevěných prolézaček včetně proslulého dřevěného letadla. V provozu zůstává také tobogán, který přistání do sněhu dělá obzvlášť vyhledávanou atrakcí.
Ceny skipasů a Aperol z borovičky
Kdo ve Schladmingu zabloudí a podaří se mu omylem sjet až do údolí, nemusí si zoufat. Všechny čtyři areály jsou propojeny bezplatným skibusem, který vyjíždí co půl hodiny. Cena za denní lyžování tu vyjde na snesitelných 79 euro na osobu – nepoměrně méně než v některých jiných alpských areálech, kde člověk platí ještě pomyslnou přirážku za prestižní značku.
Kdo myslí dopředu a skipas si koupí s předstihem na internetu, může ušetřit až osm eur. Příjemnou úlevou jsou i víkendové slevy pro děti, které dokážou cenu permanentky srazit až o 35 procent. U nejmenších návštěvníků je pak cena za celodenní lyžování velmi příjemných 25 eur.
|
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Vícedenní skipas se vyplatí pořídit i přes region Ski Amadé, protože vám umožňuje přístup do všech pěti velkých lyžařských středisek této části Rakouska: Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig a Grossarltal, celkově až 720 kilometrů sjezdovek.
Když je lyžování konec, můžete zavítat třeba do hotelového baru ve Falkensteiner Hotel Schladming, který se pyšní několika alpskými specialitami. Do jinak známých drinků tam přidávají pálenku z horské borovice zvanou Zirbe a vytvářejí tak originální kombinace.
Můžete tam ochutnat například Zirben Mule, tedy variaci na známý drink Moscow Mule – vodka je ovšem v tomto případě nahrazena borovicovou pálenkou a společně se zázvorovým pivem a limetkovým džusem vytváří nezapomenutelnou chuť. „Divoký Zilli“ zase borovicový likér mísí s tonikem a citrónovým džusem a nabízí tak štýrskou variantu Aperol Spritzu. To vše chutná s výhledem na široké svahy Planaie znamenitě.
Kdo si místo barů potrpí spíš na wellness, nebude zklamán. Na ploše úctyhodných 1 500 metrů čtverečních se tu rozprostírá ceněné Acquapura SPA. Samozřejmostí je několik druhů saun včetně venkovní finské sauny, páry a biosauny. Venkovní bazén s vířivkou je vyhřívaný na komfortních 30 stupňů, což vám umožní si zaplavat i s metry sněhu kolem sebe.
I tady najde využití horská borovice Zirbe, ze které se extrahuje vysoce kvalitní olej, kterým se tu můžete nechat namasírovat. Když potom ležíte na měkkých vodních postelích, či na lehátkách s výhledem na alpské velikány, nohy ztěžklé od lyžáků vám najednou připadají lehké jako pírko.