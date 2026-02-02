Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Jaroslav Beránek
S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál. Až ten třetí usilovně hraní a úspěšně bojuje s gravitací. Vítejte v Zillertalu na nejstrmější sjezdovce v Alpách s příznačným jménem Harakiri.
Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v Zillertalu a má sklon až 78 % | foto: ©Mayrhofner Bergbahnen

Výr velký sibiřský pojmenovaný Alaska (Aljaška) žije v nejvýše položené...
Běžecká trasa Luggi Gredler Loipe nese jméno místního rodáka biatlonisty...
VPRAVO HLEĎ. Z lanovky všichni sledují, jak si v souboji s gravitací vedou...
V bráně na startu Harakiri se stále někdo fotografuje. I ti, kteří pak zamíří...
28 fotografií

Při plánování cesty na lyže do Zillertalu jsem vyzkoušel dialog s umělou inteligencí. „Čím je zdejší lyžování zajímavé?“ zeptal jsem se a vypadla na mě klasická snůška marketingových charakteristik. Velký a různorodý lyžařský svět. Výborná sněhová jistota. Skvělé pro rodiny i skupiny. Dobrá infrastruktura a après-ski.

Ano, to bych od jednoho z největších lyžařských resortů v Evropě, který nabízí 546 kilometrů sjezdovek a víc než 180 lanovek a vleků, čekal. Ale co bych tady našel opravdu unikátního? Zkouším tedy další dotaz.

„V Zillertalu jsou věci, které jsou opravdu unikátní a jinde v Alpách je buď vůbec, nebo jen velmi výjimečně, najdeš,“ přichází bleskurychlá odpověď následovaná výčtem toho, co AI považuje za opravdu nejzajímavější.

Unikátní lyžování v Alpách podle AI

  1. Hintertuxský ledovec – celoroční lyžování
    Jediné místo v Rakousku, kde se dá lyžovat 365 dní v roce.
  2. Nejstrmější sjezdovka v Rakousku – Harakiri
    Nachází se v Mayrhofenu. Sklon až 78 procent. Krátká, ale extrémní.
  3. Jedna z nejdelších sjezdových tras v Alpách
    Například Zillertal Arena – cca 14 kilometrů s převýšením přes 1 900 metrů.
  4. Freeride & snowparky světové úrovně
    Oblasti kolem Hintertuxu a Mayrhofenu jsou legendární mezi freeridery.
  5. Historická zubačka Zillertalbahn
    Úzkokolejná železnice jezdí údolím už od roku 1902.
  6. Neobvykle silná „živá“ horská kultura
    Místní sýry, pálenky a kuchyně.

Okamžitě mě upoutal bod dvě, pošilhávám po trojce a trochu i po šestce. „Harakiri v Mayrhofenu je tak trochu legenda – krátká, brutální a hodně psychologická,“ našeptává mi robotický mozek.

Skládat žebříček nejprudších lyžařských svahů světa není tak snadné. Porovnávali bychom krátké prudké úseky s celými sjezdovkami, extrémní svahy s veřejnými tratěmi a podobně.

Maximální sklon Harakiri je 78 procent, což je méně než některé pasáže slavných závodních sjezdovek. Například věhlasná Mausefalle v Kitzbühelu má sklon 85 procent a skok Free Fall na sjezdovce Kandahar v GaPa dokonce 92 procent, ale jde o krátké úseky závodních tratí, kam se navíc obvykle po velkou část sezony běžní lyžaři nedostanou. Přesto asi bude fér psát o Harakiri jako o nejstrmější pravidelně upravované sjezdovce přístupné veřejnosti.

Čtyři areály ve třech pohořích

Jak už bylo řečeno, Zillertal je jeden z největších evropských resortů. Údolí řeky Ziller a částečně i jejího přítoku Tuxbach nabízí dohromady v podstatě sedm samostatných areálů, které jsou propojeny skibusy a ve všech platí jednotné skipasy.

Úředně je aréna rozdělena do čtyř oblastí: Hochzillertal – Hochfügen – Spieljoch; Zillertal Arena; Mayrhofen / Ski Zillertal 3000; Hintertuxer Gletscher (Hintertux – Zillertal 3000).

POZOR, JEN PRO DOBRÉ LYŽAŘE. Varování na začátku sjezdovky Harakiri.

Stejně jako drtivá většina návštěvníků i my sem přijíždíme údolím řeky Inn po známé dálnici A12. Autostradu opouštíme necelých 40 kilometrů před Innsbruckem a podél řeky Ziller vjíždíme do lyžařům zaslíbeného údolí. Po pravé ruce se tyčí Tuxské Alpy, po levé nejjižnější (ale také nejvyšší) část Kitzbühelských Alp. Vpředu v dáli před námi údolí uzavírá třetí masiv, který patří Zillertalským Alpám.

A na všechna tři pohoří šplhají vleky a lanovky střediska Zillertal. Prodloužený víkend vystačí k poznání jen zlomku areálu, na celý resort bychom potřebovali aspoň týdenní dovolenou.

Zillertal: jak si v Rakousku užít 550 kilometrů sjezdovek najednou

Touha po sjezdovce Harakiri nás vede do střediska Mayrhofen / Ski Zillertal, které je s přibližně 140 kilometry sjezdovek po Zillertal Areně druhým největším. Z Mayrhofenu vedou kabinové lanovky do dvou směrů. Začněme na té klidnější straně.

Na jih mířící Ahornbahn nabízí zázemí pro rodiny s dětmi. Mírné svahy v nejvyšší části střediska jsou vybaveny tak, aby výuka byla i zábavou. Jméno maskota Alberta Adlera, který malé lyžaře provází zábavnou překážkovou dráhou, nebylo vybráno náhodně.

Adler totiž znamená Orel a velkou atrakcí této části střediska je nejvýše položená stanice dravých ptáků v Evropě jménem AdlerBühne. Ve výšce téměř 2 000 metrů tady chovají orly, sovy, sokoly a káně či jestřába. V letním období se při představení vybírá vstupné, v zimě je vstup v rámci skipasu zdarma.

Výr velký sibiřský Alaska (Aljaška) se svým chovatelem.

Po návratu do údolí pět minut dupeme v přezkáčích ulicemi Mayrhofenu, než se posadíme do další lanovky. Startujeme sice ze stejné obce, ale vstupujeme do úplně jiného světa. Klid rodinného areálu je pryč, tady to žije tempem velkého alpského střediska.

V členitém terénu se rozbíhají lanovky do všech směrů, poměr modrých, červených a černých sjezdovek je přibližně stejný, u každé chalupy zní hlasitá hudba. Lidí tu je o poznání víc než naproti.

Foto pro všechny, sjezdovka jen pro odvážné

V plánku rychle nacházíme cestu ke sjezdovce číslo 34, což není nic jiného než vyhlížené Harakiri. Přirozený postup areálem nás navede nejprve k dolní stanici, což není vůbec špatné. Máme čas z lanovky posoudit svah, omrknout jiné lyžaře a zhodnotit své schopnosti.

Ze sedačky pozoruji často komické souboje s gravitací. Ti úspěšní hraní, až se jim od lyží práší, a přískokem tu na levou, tu na pravou hranu pomalu klesají dolů. Vidím však i lyžaře, který se na hraně neudržel a nezadržitelným skluzem sjel až pod nejprudší část sjezdovky. Snowboardista zřejmě rychle zhodnotil své schopnosti a dolů jede po zadku, prknem se snaží přibržďovat, ale ani to mu moc to nejde.

Sjezdovka měří jen něco přes kilometr, na kterém se propadnete o 380 výškových metrů. V nejprudší pasáži, která je dlouhá asi 400 metrů, je sklon 78 procent, což odpovídá úhlu 38 stupňů. Hodnota 78 procent je vedle názvu Harakiri hlavní obchodní značkou tohoto místa a odkazuje na ni několik poutačů, u nichž se mnozí návštěvníci zastavují a fotografují. I ti, kteří pak zamíří jiným směrem a sjezdovce Harakiri se obloukem vyhnou.

VPRAVO HLEĎ. Z lanovky všichni sledují, jak si v souboji s gravitací vedou ostatní lyžaři a snowboardisté.

Jestli se tu vyfotil i pán, který teď jde s lyžemi přes rameno proti mně, nevím. Ale je evidentní, že po sjezdovce dojel jen na hranu nejprudšího klesání, tam se otočil a prchá na bezpečnější místo. Teď na té hraně stojím taky, ale vracet se nebudu. Sjezdovka se sice pode mnou opravdu brutálně propadá, ale věřím, že si s ní poradím.

Nejdřív chci pořídit fotografie, a tak chvíli hledám ideální pohled a správný úhel, aby kontury sjezdovky byly na snímku opravdu plastické. Před objektivem se mihne lyžař, ztratí rovnováhu a zledovatělým svahem se v kotrmelcích kutálí dolů. Pod hranou po něm zůstaly jen poházené lyže, on se zastavil až na kousku nahrnutého sněhu někde v polovině nejprudšího úseku.

Naprosto nemá šanci, aby se vyškrábal nahoru, takže je odkázán na pomoc ostatních. Čili moji pomoc, nikdo jiný tu v tuto chvíli není. Místo opatrného sjezdu v plné zbroji a maximální koncentraci se tedy po dvou obloucích zastavím u jedné lyže, sesunu se pár metrů k druhé a s gravitací bojuji s nečekaným nákladem.

Dvanáct sjezdovek v Evropě, ze kterých se vám rozklepou kolena

Lyžař si evidentně nijak neublížil, protože mě vítá otázkou: „Máte můj pád natočený?“ Viděl mě, jak fotím, ale bohužel ho musím zklamat. Pokrčí rameny, poděkuje za záchranu lyží a přitom se neobratně zavrtí, takže se jeho ležící tělo znovu nekontrolovaně rozjede svahem. Teď už mi pro donášku nechal vedle lyží i hůlky a zdola se bezmocně kouká, co já s tím nadělám. No nic, i druhou část sjezdovky tedy sjedu s bagáží v náručí.

Nejsem samuraj a lyžařské harakiri není opravdovou sebevražednou misí, takže si mohu celou akci zopakovat ještě jednou. Pohledy z lanovky, fotografické scénky, krátká zastávka na horní hraně, a pak konečně kontrolovaná jízda extrémní sjezdovkou. Levá, pravá, hrany jsou ostré, a tak jsem rychle a celkem bezpečně dole. Sklon svahu je mimořádný, padák celkem dlouhý, ale jinak jsem si připadal podobně, jako na nejstrmějších pasážích černých sjezdovek, které jsem poznal i v českých horách.

Nakonec mě o hodinu později čeká ještě třetí harakiri, a to s kamarády, které sem zlákalo až moje vyprávění. V souladu s úvahou z úvodního odstavce bych měl třetí jízdu absolvovat v kotrmelcích, aby bylo statistice učiněno za dost, ale nestalo se. Byla to úspěšná mise přerušená jen zastávkou u kolegy, který se sbíral po pádu.

Výr velký sibiřský pojmenovaný Alaska (Aljaška) žije v nejvýše položené evropské stanici dravých ptáků nad Mayrhofenem.
Běžecká trasa Luggi Gredler Loipe nese jméno místního rodáka biatlonisty Ludwiga “Luggi” Gredlera, medailisty z MS.
VPRAVO HLEĎ. Z lanovky všichni sledují, jak si v souboji s gravitací vedou ostatní lyžaři a snowboardisté.
V bráně na startu Harakiri se stále někdo fotografuje. I ti, kteří pak zamíří jiným směrem a sjezdovce se obloukem vyhnou.
28 fotografií

Hlavní mise je splněna, ale prodloužený víkend zdaleka nekončí. I bez dalších rad moudré umělé inteligence si užíváme pestré nabídky Zillertalského údolí. S posedlostí prvních kartografů prozkoumáme za jediný den prakticky všechny sjezdovky střediska Hochzillertal – Hochfügen, abychom odpoledne ještě skočili do skibusu a do svého deníku si mohli zapsat i dobytá území sesterského areálu Spieljoch – Fügen.

Večerní program jsme si vyšperkovali návštěvou nedaleké sáňkařské dráhy i zábavnou degustací unikátních pálenek a likérů v místní destilérce.

Nedělní zkrácený program před dlouhou cestou domů jsme věnovali běžkám. V údolí je upravovaných tras víc, ta nejlepší začíná v Tuxu a měří zhruba čtrnáct kilometrů. Okruh se točí kolem potoka Tuxbach, a pokud budete tak jako my začínat v jeho nejspodnější části, určitě se nenechte odradit krátkým stoupáním z Lanersbachu. S trochou úsilí se vydrápete na rozšířenou část údolí, kde se můžete kochat nádhernými výhledy na ledovec Hintertux. Tady člověk načerpá pozitivní energii, se kterou se mu lépe zvládne cesta domů.

Může se hodit

  • Lyžařům slouží celkem 180 lyžařských vleků, které obsluhují celkem 546 kilometrů sjezdovek v nadmořské výšce od 630 do 3 250 metrů. Na Hintertuxském ledovci se lyžuje celoročně.
  • Skipasy jsou od dvoudenních jednotné pro celý rozsáhlý areál, na den a na 1,5 dne se prodávají jen samostatně pro každé ze čtyř základních středisek. Jednodenní jízdné stojí obvykle 79 eur (junioři 63,50 eura; děti 35,50 eura) a například tři dny pro celý Zillertal stojí 232 eur (pro juniory 186 eur; pro děti 104,50 eura). V prodeji jsou také flexibilní permanentky na volbu čtyř lyžařských dnů ze šesti, šesti ze sedmi a podobně.
  • Informace o lyžování i nabídku ubytování najdete na stránce zillertal.at, která má i českou verzi.
  • Autem z Prahy do Fügenu, který je prvním střediskem na začátku údolí, to je po dálnicích přes Mnichov 520 kilometrů, z Moravy vede ideální trasa přes Linec a Salcburk.
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A...

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky

Rogojeni Moldavsko

Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční...

Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí

Nejstrmější sjezdovka v Rakousku se jmenuje Harakiri. Nachází se v Mayrhofenu v...

S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....

2. února 2026

Olympijské putování napříč severní Itálií. Kam se vydat za olympijskými hrami?

Premium
Italské město Cortina d’Ampezzo se připravuje na 25. zimní olympijské hry,...

Milán Cortina 2026 předvede, že zimní olympiáda nemusí být soustředěná na jedno místo. Soutěže se odehrají na sněhu, ledu i v kulisách rušných měst, kde se sport prolne s architekturou, kulturou a...

1. února 2026

Kam na masopust 2026: Praha, UNESCO na Hlinecku i další místa, kde to letos žije

Roztocký Masopust se opět po roce probudil k životu. (15. února 2025)

Zima pomalu ztrácí svou sílu a v kalendáři se blíží období, které po staletí patří k těm nejveselejším v roce. Masopust 2026 klepe na dveře a s ním i vůně čerstvých koblih, ryk maškar a tradiční...

1. února 2026

ZANIKLÉ TRATĚ: Zaměstnance LETu Kunovice vozily do práce zepelíny

Obě kunovické Singrovky 820.113 a M240.0012 pózují před Starým závodem, 12....

Jubilejní stý díl seriálu Zaniklé tratě nás zavede na Slovácko. Podíváme se na podnikovou vlečku, která několik desítek let sloužila nejen nákladní, ale také osobní dopravě. Dráha tak vozila nejenom...

1. února 2026

Ostrov svobody s vůní tabáku, jejž miloval i Hemingway. Kuba umí zastavit čas

V Santiagu de Cuba si nenechte ujít návštěvu zdejší katedrály. Její historie...

„Mañana“ neboli zítra je na Kubě asi nejpoužívanějším slovem. Nikam se tu nespěchá, nic není hned a právě v tom spočívá kouzlo tohoto ostrova svobody. Když přijmete místní tempo, čekají vás...

1. února 2026

Proč si udělat volno mimo jarní prázdniny? Lepší ceny a klidná zimní dovolená v přírodě

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Jarní prázdniny mají své kouzlo a v Česku jsou spojené hlavně s lyžováním a s rodinnou zimní dovolenou. Vycházejí sice na různé termíny, aby nedošlo k přehlcení ubytovacích zařízení, i tak je ale...

31. ledna 2026

Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně

Sicílie je pro Evropany jednou z nejdosažitelnějších modrých zón.

Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...

31. ledna 2026

Švýcarské Alpy v rytmu freestylu. Laax Open nabídl triky na hraně nemožného

U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026...

U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026 ve spolupráci se Zalandem proměnil švýcarské Alpy v obří freestyle festival. Světové hvězdy snowboardingu a lyžování,...

30. ledna 2026

Kde se natáčela Princezna stokrát jinak. Kost, Náchod, Opočno. Místa z pohádky

V Libochovicích se natáčí nová filmová pohádka Princezna stokrát jinak

Česká pohádková scéna se rozrůstá o nový ambiciózní snímek. Pohádka Princezna stokrát jinak v režii Miloslava Šmídmajera, která 29. ledna vstupuje do kin, zaujala diváky nejen příběhem o princezně...

30. ledna 2026

Český výletník: Zimní túry bez rumu? Nad Děčínem jsem potkal Sťatého majora

Rozhledna na Děčínském Sněžníku původně sloužila jako zeměměřičská věž....

V zimě je nejlepší vyrazit na místo, které má toto roční období přímo ve svém názvu, na nejvyšší českou stolovou horu Česka Děčínský Sněžník. A stojí za to si odskočit vedle na Tiské stěny plné...

30. ledna 2026

Výlet jako Brno. Projděte nejstarší západní stezku na nejvyšší horu Křivoklátska

Zámek Zbiroh stojí na zdaleka viditelném návrší.

Nejvyšší vrchol Křivoklátské vrchoviny, 721 metrů vysoký Radeč, umožňuje daleké výhledy na všechny světové strany. Celodenní výlet ze Zbiroha ale nabídne víc než panoramata – ať už je to návštěva...

29. ledna 2026

Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness

Ve spolupráci
Česká Kanada

Dnes už víme, že ke skutečnému odpočinku je třeba svaly nejen zapojit, ale pak je i uvolnit a s nimi všechno napětí, které se v nás za celý rok nashromáždilo. Ubytování v přírodě pak přináší hlavně...

29. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.