Resort Salamandra je lyžařská perlička ukrytá v srdci Štiavnických vrchů

Salamandra resort leží necelých 20 minut od historického města Banské Štiavnice a zahrnuje kouzelný chalet, čtyřhvězdičkový hotel a krásnou červenou sjezdovku k tomu. Kdo chce hltat lyžařské kilometry a je vyznavačem safari lyžování, může tento resort klidně vynechat. Ale ten, kdo si chce odpočinout v malebné tiché krajině, užívat si dobrou gastronomii a wellness a u toho si dobře zalyžovat na sportovní červené, mohla by pro něj Salamandra být zajímavým tipem.

Areál s krytou čtyřsedačkovou lanovkou sice nabídne jen jednu sjezdovku, jež ovšem patří mezi nejuniverzálnější červené sjezdovky vůbec. Trať je členitá tak akorát, nabízí pozvolné otevřené zatáčky a také prudší pasáže i následné mírnější sekce, kde se dá pěkně carvovat. Po celé délce je pěkně přehledná a v celku dobře čitelná.

Trať spouštějící se z Veterného sedla (850 m) je dlouhá 1,4 kilometru, pokud si ji dáte na jeden zátah, docela kvalitně si zasportujete. Sjezdovka se díky své orientaci drží podstatnou délkou celý den ve stínu a na některé pasáže za celý den sluníčko ani nezasvítí. Díky tomu její povrch vydrží relativně rovný i odpoledne.

Osobně mi tu chybí nějaký propracovaný dětský lyžařský park s pojízdným pásem, ale omezený prostor tu dovoluje jen mírný cvičný svah s dětskou pomou na dojezdu červené sjezdovky. Pro děti, co se teprve začínají učit lyžovat, by ovšem mohl být zajímavý dvouhodinový skipas za 15 eur (360 Kč) na dětský vlek.

Spodní pasáž červené sjezdovky

Zázemí areálu se nachází přímo mezi hotelem a nástupní stanicí lanovky a kromě bufetu zahrnuje také menší obchod se sportovním zbožím, servis lyží na počkání a samozřejmě moderní půjčovnu lyží a snowboardů. Celodenní zapůjčení lyžařského setu (lyže, lyžáky, hůlky) vyjde dospělého na 21 eur (500 Kč).

Na teplý oběd se dá zajít přímo v zázemí areálu do menší samoobslužné restaurace, která zaujme příjemným dřevěným interiérem s francouzskými okny a také venkovní teráskou, kam sluneční paprsky na rozdíl od sjezdovky docela dobře proniknou. Když už Slovensko, tak nesmí chybět brynzové halušky (8,90 eura/215 Kč) a musím říct, že to byly jedny z nejpovedenějších halušek, které jsem kdy měla. V nabídce jsou dále například grilovaná kuřecí prsa (6,50 eura/155 Kč) nebo vepřový burger (8,50 eura/205 Kč).

Ze sjezdovky pak můžete prakticky na lyžích přijet k recepci hotelu Salamandra, kde se dá relaxovat v sauně, v páře, ve vířivce nebo v bazénu s výhledem přímo na sjezdovku. Wellness není potřeba dopředu rezervovat a navštívit ho můžete, i když nejste hotelovými hosty, a to v pondělí od 12 do 21 hodin, v úterý až sobotu od 9 do 21 hodin a v neděli od 9 do 20 hodin. Vstup pro dospělého a dítě do 15 let na 1,5 hodiny vyjde na 19 eur (455 Kč). Hoteloví hosté mají wellness samozřejmě v ceně pobytu. Speciální tělové procedury, jako jsou masáže nebo horký rašelinový zábal, je nutné rezervovat dopředu.

Jak už jsme psali i v létě, za zmínku v hotelu Salamandra stojí kromě wellness i gastronomie, na kterou tu dohlíží špičkový šéfkuchař Robert Hudák, takže i večeře tu může být takovým speciálním gastronomickým zážitkem.

Wellness v hotelu Salamandra

Možnost ubytování přímo u sjezdovky se pak bude líbit hlavně rodinkám s dětmi, které tak nemusí řešit žádné další přejíždění. Hotel se i na děti orientuje a nabízí zapůjčení kompletní výbavy, jako jsou postýlky, vysoké židle ke stolu, přebalovací podložky, vaničky nebo nočníky. Dětem se tu dále bude líbit v dětském koutku s prolézačkami, v dětském wellness a zatímco se budou bavit na nějakém z animačních programů, můžou si jejich rodiče odpočinout ve velmi hezky zařízených pokojích. Rezervovat se dají standardní pokoje i apartmány.

Naprostou třešinkou na dortu je tu chalet umístěný přímo vedle hotelu, který je lehce zasazený do klidné přírody. Interiér chaletu je jak vystřižený z nějaké pohádky a dostane vás do kolen svým působivým interiérem vybudovaným v moderním alpském stylu. Kromě kouzelných pokojíčků je tu k dispozici prostorná a prosvětlená společenská místnost s velkou kuchyní a krbem. Chalet zahrnuje pět ložnic a celkově se tu může ubytovat 18 lidí. Týdenní pronájem chaletu vyjde zhruba na 26 tisíc korun, fotky odsud vám nicméně bude závidět celý Instagram.