Lyžování na Slovensku. Nejširší sjezdovku i freeride hledejte u Ružomberka

Nástupním místem pro Malinô Brdo je osada Hrabovo, která se nachází jen pár minut od Ružomberka a parkovat se dá přímo u lanovky. Pak už vás kabinka vyveze do zasněžené krajiny zcela jiného rázu, než je tomu kolem Ružomberku. Areál láká na zhruba 12 kilometrů sjezdovek, přičemž za vyzdvihnutí stojí jedna čtyřkilometrová a prim hraje sjezdovka Hlavní, která svou štědrou rozlohou tvoří podstatnou část celého střediska.

Sjezdovka Hlavní se spouští z nejvyššího bodu střediska z vrcholu Malinô Brdo (Malinné – 1 209 m). Na začátku ukonejší lyžaře trochu pozvolnějším rozjezdem, ovšem v centrální a dojezdové části nabídne až 80 metrů do šířky.

Červená sjezdovka Hlavní

Nejširší část není nijak členitá, není tu žádný zlom ani jiné terénní nerovnosti, takže jde opravdu o široké letiště se středně obtížným sklonem. Lyže se tu staví na hrany, zároveň její přehlednost usnadňuje sjezd i méně zkušeným lyžařům. Díky dlouhému a širokému dojezdu do roviny tu má většina lyžařů tendenci to „pustit“, takže se málokdy setkáte s tím, že by vás tu někdo brzdil.

Nejdelší sjezdovka se tu v délce necelých čtyř kilometrů spouští z Malinného Brda a končí až v údolí v Hrabově přímo u nástupu na kabinkovou lanovku. Jde o jedinou údolní sjezdovku, která na začátku využívá širokou trať Hlavní, následně se sice o třídu zúží, nicméně její sklon zůstává spíš sportovní a dá se tu i pěkně zacarvovat. Díky stínu má sjezdovka dobrý povrch i odpoledne a díky modrému sklonu po ní zvládnou sjet i méně zkušení lyžaři.

V areálu nechybí ani pěkný černý slalomák, který tvoří druhou polovinu červenočerné sjezdovky Vlkolínské. Tato trať je malinko odstrčená a spojovací cesta od výstupu sedačkové lanovky není až tak zřetelná, takže nebývá nijak přeplněná. O víkendu je v provozu i tatrapoma, na kterou se obvykle nestojí ani žádná fronta, tedy jde o takový „tajný kout“ pro sportovní lyžaře.

Čtyři kilometry dlouhá sjezdovka do Hrabova

I když se na hlavní sedačkové lanovce netvoří velké fronty, stejně bych doporučila hlavně sportovcům využívat tatrapomu, která prakticky sedačkovou lanovku lemuje, jenom končí o kousek níž než lanovka. To ovšem na sportovním zážitku nic neubere, protože se ochudíte akorát o mírnější pasáž sjezdovky Hlavní, ale to nejdůležitější v podobě široké carvovací pláně na vás teprve čeká.

Středisku momentálně chybí dětský lyžařský park (dříve byl u nástupu kabinkové lanovky v Hrabově, letos jsme ho tam neviděli), ale cvičné svahy tu jsou dva, přičemž jeden se spouští přímo od výstupní stanice kabinky a druhý je hned pod ním, takže děti nemusejí za mírnými plácky s dětskými pomami složitě cestovat.

Malinô Brdo jsme navštívili začátkem února, takže jsme jen o kousíček minuli čerstvě nasněžený prašánek. Pokud bychom ho tu ovšem trefili, vůbec bychom se nezdráhali vzít si široké lyže, protože několik sjezdovek ponechává areál bez úpravy a jsou věnované čistě freeridovému ježdění. V těchto končinách jde o poměrně bezpečný freeride bez nutnosti někam šlapat, protože na všechny „prašanové lajny“ vás vyveze lanovka.

Na Malinném Brde se můžete občerstvit buď u nástupní stanice kabinkové lanovky v Hrabově v menší dřevěné hospůdce s originálním názvem Dojazd Pub, kde nabízejí například řízek s hranolkami (6,90 eura/165 Kč), bramboráčky (3,60 eura/90 Kč) nebo různé druhy pizzy.

Oficiální freeridové zóny

Širší výběr obědového menu by měla nabízet restaurace Dária přímo v centru střediska na dojezdu sjezdovky Hlavní, tu jsme si ovšem trochu nestrategicky nechali až na odpoledne a ve čtvrt na čtyři už tu akorát zavírali. Pozor na to, protože provozní doba areálu je netradičně jen do půl čtvrté a tomu jsou přizpůsobené i další provozy.

V průběhu dne se dá také rychle občerstvit v aprés-ski baru vedle chaty Dária, který ve slunečných dnech láká hlavně na terásku s výhledem na sjezdovku a také na lehátka rozložená kolem baru. Najde se tu sice i něco pod zub, například kobliha nebo mražená pizza, ale hlavní nabídka je namířená na nápoje, takže se můžete například občerstvit aperolem spritz (5,50 eura/130 Kč), espressem (2,40 eura/58 Kč) nebo horkou čokoládou se šlehačkou (3,20 eura/77 Kč).