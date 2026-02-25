Nejvíc adrenalinu, nejvíc rodinné. Last minute skiareály „na vlastní lyže“

Kam vyrazit na závěr letošní zimy s jistotou sněhu? Redaktor Magazínu Víkend DNES vybral několik alpských středisek v Rakousku i Itálii prověřených „na vlastní lyže".
I v odpoledním slunci jsou sjezdovky v perfektním stavu.
Sjezdovky v Suldenu ve výšce 2 800 metrů se svažují k jedné z restaurací "Madritschhutte".
Navigační systém areálů je dokonalý, stačí si jen vybrat podle chuti.
Nekončící svahy na Schöneben-Haideralm
Areál Messnerova muzea pod Ortlerem je decentně začleněn do místní zástavby.
Nejslunečnější Ortler Ski Arena

Míříte do hor kromě lyží i za sluncem? Tajným tipem je jihotyrolská Ortler Ski Arena, kde na jižních italských svazích Alp naše hvězda opaluje víc než jinde. Vysoký počet slunečných dnů je spolu s nadprůměrným zasněžením hlavním trumfem oblasti, ve které se rakouské kulturní vlivy mísí s italskými.

Spojení patnácti lyžařských areálů je pojmenováno po nejvyšším vrcholu Jižního Tyrolska, hoře Ortler. Rozlehlá oblast Ortler Ski Arena nabízí 400 kilometrů sluncem zalitých sjezdovek, vše s jedním skipasem. Kam se v tak velkorysé nabídce vydat konkrétněji?

Jak se lyžuje pod Ortlerem, nejvyšší horou bývalé společné monarchie

Zkuste třeba rodinný skiareál Rittner Horn severně od Bolzana. Svezete se tu na čtrnácti kilometrech šesti pohodových sjezdovek. Nahoře na rozlehlých pastvinách s panoramatickými výhledy můžete vyrazit na bezpečný výlet na skialpech, běžkách nebo sněžnicích.

Další možností je Sulden (Solda), kde si budete připadat jako v Himálaji. Nadmořská výška 1 900 metrů a rozeklané skoro čtyřtisícové štíty kolem vytvářejí atmosféru, kterou byste jinde těžko hledali.

Okolních 44 kilometrů sjezdovek tvoří spíš komorní areál s převahou střední modré obtížnosti. Zásadní výhodou je tu dlouhá lyžařská sezona, daná kombinací výšky a bohaté sněhové nadílky.

Které destinace nově potáhnou v letošním roce? Ty evropské to nejsou

Buddhistický klášter Tygří hnízdo v Bhútánu

Evropa zůstává nejnavštěvovanějším regionem světa, její obliba ale zdaleka neroste tak rychle jako u jiných zemí. Největšími skokany jsou nově destinace mimo tradiční turistické cíle jako Etiopie...

21. února 2026

