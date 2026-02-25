Nejslunečnější Ortler Ski Arena
Míříte do hor kromě lyží i za sluncem? Tajným tipem je jihotyrolská Ortler Ski Arena, kde na jižních italských svazích Alp naše hvězda opaluje víc než jinde. Vysoký počet slunečných dnů je spolu s nadprůměrným zasněžením hlavním trumfem oblasti, ve které se rakouské kulturní vlivy mísí s italskými.
Spojení patnácti lyžařských areálů je pojmenováno po nejvyšším vrcholu Jižního Tyrolska, hoře Ortler. Rozlehlá oblast Ortler Ski Arena nabízí 400 kilometrů sluncem zalitých sjezdovek, vše s jedním skipasem. Kam se v tak velkorysé nabídce vydat konkrétněji?
Jak se lyžuje pod Ortlerem, nejvyšší horou bývalé společné monarchie
Zkuste třeba rodinný skiareál Rittner Horn severně od Bolzana. Svezete se tu na čtrnácti kilometrech šesti pohodových sjezdovek. Nahoře na rozlehlých pastvinách s panoramatickými výhledy můžete vyrazit na bezpečný výlet na skialpech, běžkách nebo sněžnicích.
Další možností je Sulden (Solda), kde si budete připadat jako v Himálaji. Nadmořská výška 1 900 metrů a rozeklané skoro čtyřtisícové štíty kolem vytvářejí atmosféru, kterou byste jinde těžko hledali.
Okolních 44 kilometrů sjezdovek tvoří spíš komorní areál s převahou střední modré obtížnosti. Zásadní výhodou je tu dlouhá lyžařská sezona, daná kombinací výšky a bohaté sněhové nadílky.