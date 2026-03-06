Znáte to. Dospělí by se rádi prošli po městě a vychutnali si aperol v kavárně v centru, teenageři se těší na svah, nejlépe na freeride nebo do snowparku (točí se tam nejlepší videa na sociální sítě) a u mladších nevíte, kolik alpských germknödelů vás bude stát, aby na té sjezdovce vydrželi alespoň do té doby, než se vám vrátí eura za skipas.
Češi Rakousko milují, ale většina rodin počítá, aby kvůli jarním prázdninám na lyžích nemuseli prodat ledvinu. Jde to. Skvělým tipem pro jarní prázdniny je Innsbruck.
Jásat budou všichni, kdo milují městský komfort a habsburské památky, krásnou architekturu i moderní studentský vibe. A stejně tak ti, co rádi zkoušejí různé zimní areály a v širém okolí by je nejraději pokořili všechny. Tyrolská „metropole“ vám dá vše.
Jeden skipas vládne všem. Od ledovce po rysy
Mám ráda pohodu, a když dovolenou, tak skutečně pro všechny. Proto hned po příjezdu pořizujeme SKI plus CITY PASS. Je to skvělá věc: jeden skipas, dvanáct areálů, 23 městských památek, vstupy do bazénů a muzeí a vlastně záruka, že jediný březen, který uvidíte, bude ten v kalendáři nebo dole v centru Innsbrucku.
Když dole prší, nahoře si užíváte sníh a azurové nebe. Když je nehostinně i na svahu, s pasem a klidem v duši se seberete a jdete objevit třeba Alpskou zoo, ikonický skokanský můstek Bergiselchanze nebo slavné zvonařství Grossmayr. Vše za jednu cenu. Ano, ta se může zdát na začátku vysoká, ale je konečná. A to je pro rodiny s dětmi během „jarňáků“ obrovský benefit, pokud se pokazí počasí, fyzička nebo jen nálada.
Báječná víkendová únikovka: víme, jak si užít Innsbruck na maximum
Hned po příjezdu tedy nasedáme do tramvaje a v duchu doznívající olympiády míříme z centra na olympijský skokanský můstek, který do dnešní podoby v roce 2003 dotvořili podle návrhu slavné irácké architektky Zahy Hadid. První závody skoku na lyžích se tu konaly v roce 1920, kdy se skokani spouštěli ještě po dřevěné konstrukci. V roce 1964 jej přestavěli pro olympijské hry a olympijské medaile se zde získávaly i za dalších dvacet let.
Olympijského ducha nasajete i v lyžařském středisku s magickým názvem Axamer Lizum. Největší lyžařské středisko Innsbrucku leží jen dvacet kilometrů od města a najdete zde 40 kilometrů sjezdovek všech úrovní: od širokých carvingových tratí přes legendární slalomové a sjezdové tratě, to vše nádherně olemované skalnatými špičkami.
Také „bílá střecha“, jak se přezdívá Axamer Lizum, hostila olympiádu, a to v letech 1964 a 1976. Je ideální pro rodiny s dětmi, pohodové lyžaře a každého, kdo si chce užít hory v uvolněné atmosféře.
SKI plus CITY PASS (2025/2026)
Welcome card a půldenní lyžování
Druhý den hned po snídani vyrážíme směr Muttereralm, které leží jen deset minut cesty z centra Innsbrucku. Na tyto svahy jsme dostali tip od místních – je to skvělé místo na rozlyžování na startu sezony a pro rodiny s dětmi.
Kromě patnácti kilometrů červených a modrých sjezdovek nabízí také trasu pro skialpinisty, téměř pětikilometrovou sáňkařskou dráhu, snowpark a dětský svět, kde spolehlivě zabavíte nejmenší unavené lyžaře. Středisko je velké tak akorát, takže se s rodinou nepoztrácíte, a i když každý zvolíte jinou sjezdovku a gondolu, na oběd se vždy bezpečně sejdete.
„Vyhovuje nám velikost střediska i možnost zakoupení si čtyřhodinových skipasů. Innsbruck jsme si vybrali proto, že z Prahy to sem nemáme tak daleko (do šesti hodin jízdy – pozn. red.) a v okolí můžete vybírat z několika různě velkých středisek. Pokud nemáme k ubytování skipas zdarma, kupujeme jej na každý den zvlášť a vybíráme podle toho, kde se dá koupit půldenní lyžovaní a co není hodinu jízdy daleko,“ popisuje rodinnou strategii Marcela, kterou potkáváme na parkovišti pod gondolou a která s mužem a dětmi na jarní prázdniny po Česku už nejezdí.
„Pokud si tu nevyberete zrovna ledovec a plánujete trochu dopředu, ceny za skipasy i ubytování jsou tu už srovnatelné s těmi českými. Ale rozdíl ve službách je ohromný. Už se nám zkrátka nechce platit za postávání ve frontách na vleky a sjíždět přecpané úzké sjezdovky. Tady jsou možnosti pestřejší,“ dodává.
Loni jeli lyžovat do Německa, letos vybrali Innsbruck a okolí. Nakonec bydlí v Axams. Ubytování volí na šest nocí s tím, že lyžují pět dní vždy „na pohodu“: dopoledne brázdí svahy a odpoledne vyrážejí do bazénu, na procházku či objevovat město.
„K tomu jsme použili zdejší Welcome card, kterou jsme dostali k pobytu delšímu než tři dny. Našli jsme si aktivity, na které kartu můžeme využít. A co se nám hodilo, to jsme zkusili: prima je třeba sleva na bazén nebo MHD po Innsbrucku zdarma,“ pochvaluje si Marcela.
Kde si rodiny nejlépe zalyžují
Lyžovačka na ledovci, kterou dají i vaše děti
Stubai je ikona. Kdo byl v Innsbrucku a nebyl na ledovci, o hodně přišel. Ráno slibují nádherné počasí, a tak je rozhodnuto. Ani 50 minut jízdy autem a dvojí mýtné do a ze Stubaiského údolí nás neodradí: vyrážíme do nejvýše položeného střediska v okolí na Stubaier Gletscher (3 210 m n. m.).
Připravte se na lyžovačku s mapou, na občasné bloudění a taky na pořádné tlačenice u dolních stanic gondoly – na ledovec chtějí zkrátka všichni. Odměnou vám ovšem bude perfektní zázemí (včetně ski shopu pro zapomnětlivce, který nám vytrhl trn z paty) a bez přehánění dechberoucí výhledy (nezapomeňte si udělat fotku na Top of Tyrol ve výšce 3 210 metrů a pokochat se panoramatickým výhledem).
Lyžuje se tu od října do května a i nadmořská výška kolem tří tisíc metrů je baby friendly, a tak tu najdete skvělý areál s mamutem a pojízdnými pásy v několika tubusech, i krátkou pomu, kde se učí nejmenší.
Dohromady 26 gondol, kotev a vleků není málo, stejně jako 36 kilometrů sjezdovek. Zrovna na Stubai tak není radno se s rodinkou rozdělovat, pakliže nechcete klidnou sólo lyžovačku až do konce dne.
Zkušenější členové rodinného týmu ocení freeridové zóny a pokud budete mít ještě hodně sil a přírodní podmínky budou přát, můžete si užít unikátní desetikilometrový sjezd z horní stanice Wildspitz (3 210 m n. m.) až do dolní stanice (1 750 m n. m.).
Proč Innsbruck a ne Špindl?
Tři dny na sto procent a rodinné sáňkování
Malé rodinné středisko na hoře Patscherkofel je tajným tipem, který jsme dostali od jednoho Rakušana s vnukem v gondole, a tak jej další den zkoušíme.
Chcete klid? Chcete půldenní lyžovačku, když má být odpoledne ošklivo? Chcete manšestr až do jedenácti dopoledne? Chcete pár rychlých jízd před odjezdem? Pak si vyjeďte na Patscherkofel: za deset minut z centra města jste na ideálním místě pro domácí bez davů turistů.
Denní skipas tu dospělého vyjde na 43 eur (1 050 korun) a dvě gondoly vás tu vyvezou až do výšky 1 965 metrů. Vtipné, když před půlhodinou jste popíjeli kávu v džínách v centru Innsbrucku...
Středisko Patscherkofel nabízí pár nenáročných modrých a červených sjezdovek včetně legendární Olympia ski run a především spoustu prostoru pro sólo oblouky, protože řada lidí míří do větších středisek a toto je neprávem opomíjeno. Tady své mladé lyžaře skvěle vycepujete do carvingových oblouků, protože se nemusíte ohlížet, kdo vám je zrovna smete. Areál navíc lemuje několik tras pro skialpinisty a běžkaře a samozřejmě hodně oblíbená sáňkařská dráha. Najdete tu i rozlehlý zimní dětský svět a snowpark.
Extra tip
Po vydatné lyžovačce kvitujeme perfektní samoobslužné občerstvení a u oblíbeného trhance se dáváme do řeči s další českou rodinkou.
„Taky už několik let volíme Rakousko a už to umíme za srovnatelné výdaje: když jedete jen na čtyři až pět nocí a lyžujete intenzivně tři dny, vyplatí se to,“ počítá Lenka, která tu je se dvěma syny.
Také využili Welcome card: přivezli si i běžky a vstup do zdejší perfektně upravené trasy mají díky kartě zdarma. První a poslední den, kdy nelyžují, využívají k poznávání okolí.
„Už jsme byli v Alpské zoo nad Innsbuckem, chceme se podívat na skokanský můstek a dnes máme v plánu ještě sáňkařskou dráhu,“ dodává s tím, že i delší cesta jí za to stojí a dojezd do šesti hodin z Prahy pohodlně zvládne sama.
Uspoří třeba na ubytování, protože hledá apartmán, kde si vaří sami. A taky na sjezdovce, protože s velikostí rakouských porcí jí na dobití energie během dne stačí polévka nebo dětská porce.
Kam s nimi, když sněží horizontálně?
Záchranný plán pro dny, kdy hory řeknou „ne“. Se Ski plus CITY PASS jsou tyto památky zdarma: