Jarní prázdniny bez front. Víme, proč vyměnit české hory za Innsbruck

Martina Procházková
  8:00
České rodiny už umějí vyměnit předražený párek a fronty na vlecích za alpský šmrnc. Vyjet si k sousedům do Rakouska stojí za pár hodin cestování a přitom se nemusí notně prodražit. Vyzkoušeli jsme malebný Innsbruck a na sjezdovkách nad městem posbírali pár strategií, jak si tu dokonale vychutnat jarní prázdniny.
Znáte to. Dospělí by se rádi prošli po městě a vychutnali si aperol v kavárně v centru, teenageři se těší na svah, nejlépe na freeride nebo do snowparku (točí se tam nejlepší videa na sociální sítě) a u mladších nevíte, kolik alpských germknödelů vás bude stát, aby na té sjezdovce vydrželi alespoň do té doby, než se vám vrátí eura za skipas.

Češi Rakousko milují, ale většina rodin počítá, aby kvůli jarním prázdninám na lyžích nemuseli prodat ledvinu. Jde to. Skvělým tipem pro jarní prázdniny je Innsbruck.

Jásat budou všichni, kdo milují městský komfort a habsburské památky, krásnou architekturu i moderní studentský vibe. A stejně tak ti, co rádi zkoušejí různé zimní areály a v širém okolí by je nejraději pokořili všechny. Tyrolská „metropole“ vám dá vše.

Jeden skipas vládne všem. Od ledovce po rysy

Mám ráda pohodu, a když dovolenou, tak skutečně pro všechny. Proto hned po příjezdu pořizujeme SKI plus CITY PASS. Je to skvělá věc: jeden skipas, dvanáct areálů, 23 městských památek, vstupy do bazénů a muzeí a vlastně záruka, že jediný březen, který uvidíte, bude ten v kalendáři nebo dole v centru Innsbrucku.

Když dole prší, nahoře si užíváte sníh a azurové nebe. Když je nehostinně i na svahu, s pasem a klidem v duši se seberete a jdete objevit třeba Alpskou zoo, ikonický skokanský můstek Bergiselchanze nebo slavné zvonařství Grossmayr. Vše za jednu cenu. Ano, ta se může zdát na začátku vysoká, ale je konečná. A to je pro rodiny s dětmi během „jarňáků“ obrovský benefit, pokud se pokazí počasí, fyzička nebo jen nálada.

Báječná víkendová únikovka: víme, jak si užít Innsbruck na maximum

Hned po příjezdu tedy nasedáme do tramvaje a v duchu doznívající olympiády míříme z centra na olympijský skokanský můstek, který do dnešní podoby v roce 2003 dotvořili podle návrhu slavné irácké architektky Zahy Hadid. První závody skoku na lyžích se tu konaly v roce 1920, kdy se skokani spouštěli ještě po dřevěné konstrukci. V roce 1964 jej přestavěli pro olympijské hry a olympijské medaile se zde získávaly i za dalších dvacet let.

Olympijského ducha nasajete i v lyžařském středisku s magickým názvem Axamer Lizum. Největší lyžařské středisko Innsbrucku leží jen dvacet kilometrů od města a najdete zde 40 kilometrů sjezdovek všech úrovní: od širokých carvingových tratí přes legendární slalomové a sjezdové tratě, to vše nádherně olemované skalnatými špičkami.

Také „bílá střecha“, jak se přezdívá Axamer Lizum, hostila olympiádu, a to v letech 1964 a 1976. Je ideální pro rodiny s dětmi, pohodové lyžaře a každého, kdo si chce užít hory v uvolněné atmosféře.

SKI plus CITY PASS (2025/2026)

  • Tento pas platí ve dvanácti lyžařských střediscích (včetně ledovce Stubai) a zahrnuje i 23 městských památek a bazény. Ceny pro hlavní sezonu (včetně jarních prázdnin):
  • Dospělí: 2 dny 154 € (3 760 korun), 5 dní 316 € (7 710 korun), 7 dní 412 € (10 050 korun).
  • Teenageři (2007–2010): 2 dny 108 € (2 635 korun), 5 dní 221 € (5 400 korun), 7 dní 288 € (7 030 korun).
  • Děti (2011–2017): 2 dny 77 € (1 880 korun), 5 dní 158 € (3 855 korun), 7 dní 206 € (5 030 korun).
  • Děti narozené v roce 2018 a mladší lyžují v doprovodu platícího rodiče zdarma.
  • Více informací naleznete na tomto odkazu.

Welcome card a půldenní lyžování

Druhý den hned po snídani vyrážíme směr Muttereralm, které leží jen deset minut cesty z centra Innsbrucku. Na tyto svahy jsme dostali tip od místních – je to skvělé místo na rozlyžování na startu sezony a pro rodiny s dětmi.

Kromě patnácti kilometrů červených a modrých sjezdovek nabízí také trasu pro skialpinisty, téměř pětikilometrovou sáňkařskou dráhu, snowpark a dětský svět, kde spolehlivě zabavíte nejmenší unavené lyžaře. Středisko je velké tak akorát, takže se s rodinou nepoztrácíte, a i když každý zvolíte jinou sjezdovku a gondolu, na oběd se vždy bezpečně sejdete.

„Vyhovuje nám velikost střediska i možnost zakoupení si čtyřhodinových skipasů. Innsbruck jsme si vybrali proto, že z Prahy to sem nemáme tak daleko (do šesti hodin jízdy – pozn. red.) a v okolí můžete vybírat z několika různě velkých středisek. Pokud nemáme k ubytování skipas zdarma, kupujeme jej na každý den zvlášť a vybíráme podle toho, kde se dá koupit půldenní lyžovaní a co není hodinu jízdy daleko,“ popisuje rodinnou strategii Marcela, kterou potkáváme na parkovišti pod gondolou a která s mužem a dětmi na jarní prázdniny po Česku už nejezdí.

Lyžařské středisko Mutters – Muttereralmbahn

„Pokud si tu nevyberete zrovna ledovec a plánujete trochu dopředu, ceny za skipasy i ubytování jsou tu už srovnatelné s těmi českými. Ale rozdíl ve službách je ohromný. Už se nám zkrátka nechce platit za postávání ve frontách na vleky a sjíždět přecpané úzké sjezdovky. Tady jsou možnosti pestřejší,“ dodává.

Loni jeli lyžovat do Německa, letos vybrali Innsbruck a okolí. Nakonec bydlí v Axams. Ubytování volí na šest nocí s tím, že lyžují pět dní vždy „na pohodu“: dopoledne brázdí svahy a odpoledne vyrážejí do bazénu, na procházku či objevovat město.

„K tomu jsme použili zdejší Welcome card, kterou jsme dostali k pobytu delšímu než tři dny. Našli jsme si aktivity, na které kartu můžeme využít. A co se nám hodilo, to jsme zkusili: prima je třeba sleva na bazén nebo MHD po Innsbrucku zdarma,“ pochvaluje si Marcela.

Kde si rodiny nejlépe zalyžují

  • Muttereralm: Ideální pro děti a začátečníky.
  • Stubai: Záruka nejlepšího sněhu i při teplejším jarním počasí.
  • Nordkette: Lyžování přímo z centra města (výjezd lanovkou od Hofburgu).
  • Patscherkofel: Ideální na půldenní rychlé rodinné lyžování za městem a tajný tip na „domácí horu“ od Rakušanů.
  • Kühtai: Středisko s nejkrásnějšími panoramaty a výhledy.

Lyžovačka na ledovci, kterou dají i vaše děti

Stubai je ikona. Kdo byl v Innsbrucku a nebyl na ledovci, o hodně přišel. Ráno slibují nádherné počasí, a tak je rozhodnuto. Ani 50 minut jízdy autem a dvojí mýtné do a ze Stubaiského údolí nás neodradí: vyrážíme do nejvýše položeného střediska v okolí na Stubaier Gletscher (3 210 m n. m.).

Připravte se na lyžovačku s mapou, na občasné bloudění a taky na pořádné tlačenice u dolních stanic gondoly – na ledovec chtějí zkrátka všichni. Odměnou vám ovšem bude perfektní zázemí (včetně ski shopu pro zapomnětlivce, který nám vytrhl trn z paty) a bez přehánění dechberoucí výhledy (nezapomeňte si udělat fotku na Top of Tyrol ve výšce 3 210 metrů a pokochat se panoramatickým výhledem).

Když budete pozorní, na Stubai se vám ledovec občas připomene...

Lyžuje se tu od října do května a i nadmořská výška kolem tří tisíc metrů je baby friendly, a tak tu najdete skvělý areál s mamutem a pojízdnými pásy v několika tubusech, i krátkou pomu, kde se učí nejmenší.

Dohromady 26 gondol, kotev a vleků není málo, stejně jako 36 kilometrů sjezdovek. Zrovna na Stubai tak není radno se s rodinkou rozdělovat, pakliže nechcete klidnou sólo lyžovačku až do konce dne.

Zkušenější členové rodinného týmu ocení freeridové zóny a pokud budete mít ještě hodně sil a přírodní podmínky budou přát, můžete si užít unikátní desetikilometrový sjezd z horní stanice Wildspitz (3 210 m n. m.) až do dolní stanice (1 750 m n. m.).

Proč Innsbruck a ne Špindl?

  • Díky balíčkům a skipasům pro děti do určitého věku zdarma může být Innsbruck konkurenceschopný českým střediskům. Innsbruck je sice nominálně dražší než naše top domácí středisko, ale nabízí nesrovnatelně větší porci kilometrů sjezdovek. Navíc, i když se v polovině jarňáků oteplí a v Česku se lyžuje v mokrém sněhu, v rakouských horách s nadmořskou výškou nad 2 000 metrů nepoznáte, že dole už kvetou petrklíče.
  • Za pětidenní skipas dá dospělý ve Špindlerově mlýně na pokladně 8 960 korun a při online nákupu 6 160 korun. Špindl nabízí čtyři areály: Svatý Petr, Medvědín, Horní Mísečky a Labská, tedy asi 27 kilometrů sjezdovek.
  • Za pětidenní skipas SKI plus CITY PASS v Innsbrucku zaplatí dospělý 316 €, tedy přibližně 7 650 korun. Tento skipas platí ve dvanácti lyžařských areálech, čeká vás tedy více než 300 kilometrů sjezdovek a 111 lanovek a vleků. Bonusem jsou památky ve městě a okolí zdarma: třeba císařský Hofburg, Alpská zoo či Swarovski Kristalwelten.

Tři dny na sto procent a rodinné sáňkování

Malé rodinné středisko na hoře Patscherkofel je tajným tipem, který jsme dostali od jednoho Rakušana s vnukem v gondole, a tak jej další den zkoušíme.

Chcete klid? Chcete půldenní lyžovačku, když má být odpoledne ošklivo? Chcete manšestr až do jedenácti dopoledne? Chcete pár rychlých jízd před odjezdem? Pak si vyjeďte na Patscherkofel: za deset minut z centra města jste na ideálním místě pro domácí bez davů turistů.

Lyžovačka v Patscherkofel vám zaručí klid a málo lidí.

Denní skipas tu dospělého vyjde na 43 eur (1 050 korun) a dvě gondoly vás tu vyvezou až do výšky 1 965 metrů. Vtipné, když před půlhodinou jste popíjeli kávu v džínách v centru Innsbrucku...

Středisko Patscherkofel nabízí pár nenáročných modrých a červených sjezdovek včetně legendární Olympia ski run a především spoustu prostoru pro sólo oblouky, protože řada lidí míří do větších středisek a toto je neprávem opomíjeno. Tady své mladé lyžaře skvěle vycepujete do carvingových oblouků, protože se nemusíte ohlížet, kdo vám je zrovna smete. Areál navíc lemuje několik tras pro skialpinisty a běžkaře a samozřejmě hodně oblíbená sáňkařská dráha. Najdete tu i rozlehlý zimní dětský svět a snowpark.

Extra tip

  • Vsaďte na městské ubytování. Spaní v Innsbrucku je často levnější než přímo pod sjezdovkou a večer máte kam jít.

Po vydatné lyžovačce kvitujeme perfektní samoobslužné občerstvení a u oblíbeného trhance se dáváme do řeči s další českou rodinkou.

„Taky už několik let volíme Rakousko a už to umíme za srovnatelné výdaje: když jedete jen na čtyři až pět nocí a lyžujete intenzivně tři dny, vyplatí se to,“ počítá Lenka, která tu je se dvěma syny.

Také využili Welcome card: přivezli si i běžky a vstup do zdejší perfektně upravené trasy mají díky kartě zdarma. První a poslední den, kdy nelyžují, využívají k poznávání okolí.

„Už jsme byli v Alpské zoo nad Innsbuckem, chceme se podívat na skokanský můstek a dnes máme v plánu ještě sáňkařskou dráhu,“ dodává s tím, že i delší cesta jí za to stojí a dojezd do šesti hodin z Prahy pohodlně zvládne sama.

Uspoří třeba na ubytování, protože hledá apartmán, kde si vaří sami. A taky na sjezdovce, protože s velikostí rakouských porcí jí na dobití energie během dne stačí polévka nebo dětská porce.

Kam s nimi, když sněží horizontálně?

Záchranný plán pro dny, kdy hory řeknou „ne“. Se Ski plus CITY PASS jsou tyto památky zdarma:

  • Hofkirche: Navštivte dvorní kostel. Hrobka císaře Maxmiliána I. je jednou z nejvelkolepějších císařských hrobek v Evropě. V Hofkirche stojí na stráži 28 černých postav v nadživotní velikosti, proto se mu lidově říká „kostel černých mužů“. Zajímavostí je, že osm z „černých mužů“ jsou ženy a císařův sarkofág je prázdný.
  • Skokanský můstek Bergisel: Skokanský můstek, který je vidět už z dálky, je působivou dominantou Innsbrucku. Dejte si kávu nebo něco ostřejšího v restauraci „Bergisel Sky“ a užijte si fantastický výhled na město.
  • Výlet na Nordkette: Začněte u Kongresshausu, pokračujte od Hungerburgu k Seegrube a pak určitě vyjeďte na Hafelekar. Čekají vás skvělé výhledy. V mezistanici můžete vystoupit a navštívit Alpskou zoo, kde uvidíte rysy a kozorožce zblízka.
  • Zlatá střecha: Centrum krásného Innsbrucku rozhodně nemůžete minout. Projděte se uličkami starého města. Je tu toho spousta k objevování. Doporučujeme výhled na střechy starého města z městské věže.
  • Císařský palác: Pozdně barokní rezidence císařovny Marie Terezie na okraji historického centra města. Hofburg je rezidence postavená a obývaná Habsburky. Před 500 lety sloužil císaři Maxmiliánu I. a jeho druhé manželce Biance Marii Sforzové jako obytný palác.
  • Ambras: Zámek je považován za nejstarší muzeum na světě. Jsou v něm vystaveny sbírky renesančního knížete arcivévody Ferdinanda II. Španělský sál je jedním z nejpozoruhodnějších renesančních sálů a ve zbrojnici se nachází sto originálních zbrojí slavných generálů.
  • Křišťálové světy Swarovski: Pro milovníky křišťálu a třpytu je návštěva Křišťálových světů Swarovski ve Wattens jasnou volbou. Objevíte tu slavné kousky známých celebrit i historii, která odkazuje k Česku. Ani v zimě nevynechejte zahrady: zábavný černobílý kolotoč je v provozu.
  • Audioversum: Interaktivní muzeum zvuků, které spolehlivě zabaví i ty nejotrávenější teenagery.

