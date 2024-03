Zima ještě nekončí. Až do začátku dubna můžete lyžovat v Seiser Alm

Seiser Alm, nebo také Alpe di Siusi, je náhorní plošina ležící v srdci Dolomit severovýchodně od Bolzana, vzdálená asi sedm hodin jízdy z Prahy. Jedná se o největší vysokohorskou alpskou pastvinu v Evropě a v zimě si tam užijete skvělou lyžovačku na modrých a červených sjezdovkách.

Díky lehčí sjízdnosti mnohých sjezdovek je tato oblast vhodná zejména pro rodiny s dětmi, pro které jsou na místě připravené i dvě lyžařské školy. Instruktoři vždy ovládají alespoň pár základních slovíček z několika jazyků, a tedy i z češtiny, nemusíte se tedy bát, že by vaše dítě instruktorovi nerozumělo a vyhodili byste peníze oknem. Lyžařské školy nabízejí i školičky pro hodně malé děti a dokonce i hlídání dětí všech věkových skupin.

Kolik sjezdovek sjedeš, tolikrát jsi lyžařem

Navzdory přemíře snadných až středně obtížných sjezdovek si na své přijdou i zdatní lyžaři. Seiser Alm bylo totiž propojeno s lyžařským střediskem Val Gardena a společně tak tvoří největší lyžařskou oblast Dolomit. Vybírat můžete ze 181 upravených sjezdovek a jsou mezi nimi i ty černé.

Pro prozkoumání celé oblasti můžete využít lyžařské okruhy Seiser Alm Ronda, Seiser Alm / Gröden Ronda a Sellaronda. A když si stáhnete aplikaci Dolomity Superski a načtete si tam váš skipas, aplikace vám ukáže celou trasu, kde jste během dne lyžovali.

Celodenní skipas pro oblast Seiser Alm/Val Gardena stojí 74 eur (cca 1 880 Kč), odpolední 50 eur (cca 1 270 Kč), pro děti narozené v letech 2008–2015 stojí 52 eur (1 320 Kč), odpolední 37 eur (940 Kč). Na celou oblast Dolomiti Superski, která zahrnuje 15 lyžařských areálů a 1 200 kilometrů sjezdovek, stojí celodenní skipas 80 eur (2 000 Kč). Rozdíl v ceně tedy není velký, ale lyžařské možnosti jsou mnohonásobně vyšší.

Pro zábavu doporučuji vyzkoušet i tamní snowpark, který už získal mnohá ocenění a který nabízí lehčí i těžší variantu různých kopečků a nadjezdů pro trénink lyžařských skoků. Na další sjezdovce se zase převtělíte do závodního lyžaře a časová brána vám změří rychlost jízdy a ještě vás u toho natočí. Když si před startem naskenujete u brány svůj skipas, na webových stránkách Seiser Alm pak najdete video s vaší super rychlou jízdou a neodolatelným lyžařským stylem.

Teplo a hlad

Dvacet sedačkových lanovek a vleků zajišťují slušný komfort, kdy nemusíte vůbec sundávat lyže. Některé nové sedačky jsou vyhřívané. To znamená, že pokud to přeženete s oblečením tak jako já, tak se vám trochu zpotí zadní partie, ale při minusových teplotách jsou tyto sedačky neocenitelné. V Seiser Alm narazíte i na jednu historickou, respektive prehistorickou dvousedačku, což je unikátní retro zážitek.

A až vám začne kručet v břiše, na sjezdovkách je spousta roztomilých horských chat s výbornou kuchyní, třeba Tirler nebo Gostner Schweige. Tam rozhodně zavítejte, protože tam mají vlastní výrobnu sýrů, do jídla přidávají bylinky posbírané na okolních pastvinách a můžete si tam dát takovou specialitu pro mrazivé dny, jako je třeba Heublütensuppe – polévka ze sena, květin a patnácti různých bylinek. Podává se v chlebové míse.

Raději běžky?

Pokud jste spíše příznivcem pohybu vpřed než z kopce dolů, určitě uvítáte 80 kilometrů běžkařských tras, které vedou ve výšce mezi 1 800 až 2 200 metry právě přes tuto obrovskou horskou louku. Běžkařské trasy s dvěma nebo čtyřmi stopami jsou výborně upravené, ať už jde o bruslení nebo klasický běh na lyžích. Díky vyšší nadmořské výšce je Seiser Alm vhodné i pro profesionální výškové a vytrvalostní tréninky.

Do lyžařské stopy můžete naskočit kdekoliv, ale v hlavním středisku Compatsch, kde začínají i sjezdovky, je to asi nejjednodušší. Do Compatsche se dostane z hlavní parkoviště Seis am Schlernu vajíčkovou lanovkou, čím se výrazně omezil provoz na vysokohorské louce. Stále tam ale jezdí místní autobus, kterým se můžete pohodlně přemisťovat mezi jednotlivými středisky.

Sáňky ve dne i v noci

Pokud budete chtít ulevit svým unaveným nohách, stačí sednou na sáňky a užít si pro změnu zážitek v sedě. V Seiser Alm jsou čtyři sáňkařské dráhy, dlouhé až tři kilometry, což je tak hodinka sáňkařské zábavy s nádhernými výhledy do okolí. Spousta dospělých se najednou ponoří do svých dětských let a vískají nadšením, jak sviští dolů z kopce nedaleko širokých sjezdovek. Jedna jízda stojí 5,50 – 12 eur (cca 140–300 Kč), děti do osmi let mají jízdu zdarma.

Skvělým dobrodružstvím je sáňkování v noci s čelovkou při svitu měsíce a miliardou hvězd. Pokud tedy nebude zatažená obloha. To pak neuvidíte vůbec nic, jen kousíček dráhy před sebou. Proto tuto večerní akci nedoporučuji pro úplně malé děti, ale až pro takové, které se případně umí samy dostat z hlubokých závějích zpět na dráhu nebo zablikat čelovkou o pomoc.

Je libo sněžnice?

To, co na českých horách nezažijete a v Dolomitech je normální, jsou široké upravené turistické trasy. Síť cest v Seiser Alm zahrnuje celkem 60 kilometrů perfektně upravených zimních stezek a 50 kilometrů značených stezek na sněžnicích, kdybyste přeci jenom chtěli šlapat ve volném terénu. Velmi oblíbeným cílem pro turistiku na sněžnicích je oblast kolem Tiers am Rosengarten, ale můžete vyrazit v podstatě kamkoliv, dle vaší kondice.

Italové tvrdí, že jim v Dolomitech svítí slunce 300 dní v roce. Budete tak mít velkou šanci na jasnou oblohu, spoustu sněhu a poloprázdné sjezdovky. A když zasvítí slunce, budete se kochat panoramatickými výhledy na obrovské zasněžené údolí, které lemují horské vrcholy Schlern, Langkofel, Plattkofel a Rosengarten. Stejně jako my. Ne nadarmo získala lyžařská oblast Seiser Alm několikanásobná ocenění. Středisko Seiser Alm je otevřené do 7. dubna, podle sněhových podmínek. Nejlepší čas na návštěvu je podle místních lyžařských instruktorů třetí týden v březnu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz