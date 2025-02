Lepší sněhové podmínky než v Alpách, nižší ceny. Bulharsko jako lyžařský ráj

Prázdniny u Černého moře a výlet do Nesebaru patřily patrně k nejexotičtějším místům, do nichž bylo možné vycestovat zpoza železné opony. Kdo z „Husákových dětí“, které za hluboké totality do Bulharska vyjížděly s rodiči na letní prázdniny, by si tehdy býval pomyslel, že tato typicky letní destinace může nabídnout i naprosto dokonalou zimní dovolenou?

Rodopy, sedmé nejvyšší hory Bulharska, sahající až za řecké hranice, se pyšní skvělými sněhovými podmínkami, jež v uplynulých letech nebyly samozřejmostí už ani v lyžaři oblíbeném a podstatně dražším Rakousku.