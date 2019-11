Dobře ukryté středisko. Vyzkoušeli jsme skvělé lyžování ve Francii

Pohodu a klid tu najdete nejen na sjezdovkách, ale i v křivolakých uličkách romantických savojských vesniček. Nejsou tady ohromná parkoviště pro stovky turistických autobusů přivážejících pod kopec tisíce řvoucích lyžařů, ani tradičně ucpané silnice. Pro mnohé lyžaře to jsou benefity k nezaplacení.

Přitom jste pořád ve Francii a vše pořídíte podstatně levněji než v sousedních mega střediscích, jako jsou Les Trois Valeés nebo Espace Killy. Z letošního výletu do posledně dvou jmenovaných míst ve mně navíc zůstal nepříjemný pocit.

Přepravní a ubytovací kapacita jakoby už neodpovídaly propustnosti sjezdovek. Zejména hlavní spojovací tepny připomínají po většinu dne, řečeno s trochou nadsázky, hemžení národů na Karlově mostě.

Čísla hovoří za všechny komentáře

Šestidenní permanentka tady stojí v hlavní sezoně 219 eur (5 630 korun), jednodenní 41,80 eura (1 080 korun). Čtyřčlenná rodina se dvěma nezletilými dětmi zaplatí za šest dní zvýhodněnou cenu 717 eur (18 450 korun).

Za stejný počet dní vysolíte za lyžování kolem ledovce Grande Motte 294 eur (7 600 korun) a 59 eur (1 520 korun) a ve Třech údolích pak 312 eur (8 020 korun) a 63 eur (1 620 korun).

Ve srovnání s vyhlášenými a tudíž logicky předraženými destinacemi tak ušetříte 25 až 30 procent.

Podobný poměr platí pro ubytování v hotelích, penzionech nebo v populárních apartmánech v rezidencích. Nezanedbatelná úspora vás čeká i při stravování v bistrech a restauracích na svahu. Ceny mi přišly hodně podobné těm ve vesnicích v údolí očištěné o astronomické vysokohorské přirážky.

Lyžařská oblast Espace Diamant spojuje 192 kilometrů sjezdovek několika lyžařských středisek ukrytých v srdci vysokých hor: Crest-Voland, Cohennoz, Flumet, Saint-Nicolas la Chapelle, Notre Dame de Bellecombe, Les Saisies, Hauteluce a Praz sur Arly.

Ostatně celé údolí řeky L’Arly bude celou letošní sezonu ještě méně přístupné než kdy jindy. I nadále totiž potrvá uzavírka silnice D1212 spojující města Albertville a Ugine se Chamonix.

Při pohodovém sjezdu modré sjezdovky Bergerie si připadáte jako na simulátoru, kde se vám realita promítá na plátno. Taková je to krása.

Lyžařů z České republiky se však krkolomná objížďka po horských silničkách netýká, protože navigace je povede nejrychlejší cestou z Ženevy po dálnici A40 přímo do Flumetu. Z Prahy je to rovných 1 040 kilometrů.

Několik kilometrů před cílem projedete jedním z nejstarších a současně nejvíc mondénním střediskem – Megève. Už v roce 1922 ho založila baronka Rothschildová poté, co ji ve Svatém Mořici, kde do té doby trávila zimní dovolenou, začala vadit přítomnost Němců. Dodnes tady firmy patřící slavné rodině provozují vleky, lanovky, hotely a několik gurmánských restaurací.

Ale pozor! Lyžařská oblast kolem Megève nesoucí název Les Portes du Mont-Blanc není s Espace Diamant dopravně propojena a platí zde různé permanentky. Když už sem budete autem vážit dlouhou cestu, doporučuji si vyhradit jeden den na poznání svahů, kam v roce 1933 lyžaře vyvezla první kabinová lanovka. Dnes ji u dolní stanice v Megève připomíná vystavená historická replika.

Espace Diamant se rozkládá v nižší nadmořské výšce než další savojská megastřediska, proto většina sjezdovek, s výjimkou vrcholových partií, vede lesem. Lyžař je dobře chráněný před větrem. Mlha a difuzní světlo jsou tady neznámé pojmy. Srdcem savojského masívu Beaufortain je rázovitá vesnice Flumet s klenutým mostem Abymes a kostelem Svatého Théodula, který byl v roce 1682 přestavěn podle originální stavby ze 13. století.

Lyžování v lese, bez mlhy a difuzního světla

Bílou tmu zná snad každý lyžař. V nulové viditelnosti splývají terénní nerovnosti, nevíte, zda jedete z kopce, nebo do kopce, kopne vás každá boule, slabším jedincům se obrací žaludek a rozbolí je hlava.

Nikde jsem nevyčetl, proč tomu tak je, ale s popsaným vrtochem počasí se v Espace Diamant prakticky nesetkáte. Místní mi vysvětlili, že to má co do činění s nižší koncentrací vlhkosti a hlavně mlhou, která se Espace Diamant po celý rok vyhýbá.

Možná i proto, abyste z každého vrcholku mohli obdivovat majestátní masív nejvyšší hory Evropy. Nepřítomnost mlhy ve velké míře ovlivňuje i bezpečnost lyžování a zážitek z jízdy. Navíc většina ze 157 sjezdovek vede lesem, kde tolik nefouká vítr a tudíž se nevíří sníh.

Pohoda a klid. Lavičky na horních stanicích vleků přímo vybízejí k odpolední siestě.

Vynikající viditelnost a vysoká propustnost sjezdovek vás přímo vybízejí otestovat rychlost vašich lyží. Když vás omrzí sjezdovky, můžete se vydovádět v sedmi snowparcích nebo na třech boardercrossových tratích.

V Espace Diamant se lze ubytovat jak v autentických horských vesnicích, jako je Flumet / St.Nicolas la Chapelle nebo Crest-Voland / Cohennoz, tak i v novém středisku vysoko v horách, postaveném podle oblíbeného konceptu ski in ski out hotels. Jmenuje se Le Saisies a leží ve výšce 1 650 metrů. Svahy v jeho okolí jsou protkány desítkami sjezdovek všech klasifikačních barev obtížnosti, tak jako v ostatních velkých lyžařských střediscích francouzských Alp. Ale tady vybudovali i skvělý běžkařský areál a každý den upravují kilometry běžeckých tratí.

Ve stopě jsme potkali i drobného běžce, kterého nám naši hostitelé představili jako Francka Piccarda, vítěze prvního olympijského superobřího slalomu v Calgary. Soupeř lyžařských legend Tomby nebo Girardelliho vyměnil sjezdové lyže za běžky a zamiloval se do dálkových běhů.

Franck Piccard dostal od místní radnice v Les Saisies za vítězství v Kanadě pozemek na svůj hotel

Přes ulici, přímo naproti „nordickému stadiónu“, dnes vlastní a provozuje hotel nesoucí, jak jinak, název Calgary. Architekturou silně připomíná tyrolské domy, ale jinak má vše ostatní francouzský šarm. Kdybyste náhodou do Calgary zavítali a dali se do hovoru s Franckem Piccardem, nezapomeňte se ho zeptat na Ester Ledeckou. Mluví o ní jako o geniální dívce a současně jeho největším zážitku z olympiády v korejském Pchjongčchangu.

Franck Piccard dostal od místní radnice v Les Saisies za vítězství v Kanadě pozemek na svůj hotel a tak mě napadlo, co bych asi udělal, kdybych byl starosta Špindlerova Mlýna.