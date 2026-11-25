Všechny tři historické obce – Serfaus-Fiss-Ladis – leží v malebné vysokohorské krajině, díky čemuž tvoří jejich sjezdovky jeden souvislý celek o délce 214 kilometrů. Po areálu se tak pohybujete na lyžích bez nutnosti přejíždět skibusy. Vysoká nadmořská výška, která u vyhlídkové plošiny M1 na Masnerkopfu sahá do 2 828 metrů, navíc drží sníh v dobré kondici od začátku zimy až do jara.
Nabídka tratí je pestrá, takže si tu mohou vybrat začátečníci i zkušení lyžaři. Pro děti jsou vyhrazené samostatné výukové areály jako Murmlis Kinderalm, Bertas Kinderland, tematické sjezdovky i nová rodinná trať vedoucí lesem v prostoru bývalé zoologické zahrady. Starší děti a zdatnější lyžaři naopak zamíří na členité červené a černé tratě, do snowparků, zábavních lyžařských parků či freeridových zón. V areálu se také obměňuje technika – od zimní sezony 2026/27 slouží nová rychlá osmimístná sedačková lanovka Plansegg s vyhříváním a ochrannými kryty.
Týden bez auta a vlastní podzemní dráha
Prakticky je tu vyřešené i fungování samotné obce Serfaus. V den příjezdu dojedete autem až k hotelu či apartmánu a v klidu vyložíte svá zavazadla, poté ale vůz odstavíte v hotelové garáži nebo na odstavném parkovišti u vjezdu do obce. Konkrétní možnosti se liší podle ubytování, proto je dobré ověřit si je už při rezervaci.
Během pobytu pak necháte klíčky od auta v kapse, protože v obci se běžně autem nejezdí. Dopravu k dolní stanici lanovek zajišťuje bezplatné podzemní metro na vzduchovém polštáři, které už od roku 1985 spojuje na trase dlouhé 1,3 kilometru okraj vesnice s centrem a kabinkami. Vlak obsluhující čtyři zastávky se tiše vznáší nad vodicí dráhou, a v ulicích tak odpadá každodenní popojíždění i hledání parkování.
Když lanovky utichnou, program ještě nekončí
Den tu navíc nemusí patřit jen sjezdovým lyžím. Pro aktivní odpočinek těch, kdo tomuto sportu neholdují, je v regionu připraveno přes sto kilometrů upravených zimních turistických tras a 53 kilometrů běžeckých stop, to vše doplněné o trasy pro sněžnice, skialpinistické výstupy podél sjezdovek a osm kilometrů sáňkařských drah. Zpestřením je pak vyhlídková jízda v upravené sněžné rolbě Masner Express, která turisty vyveze vysoko do hor i bez lyží.
Serfaus-Fiss-Ladis
Kompletní informace o skipasech, ubytování, aktuálním dění na svazích a rezervacích najdete na oficiálním webu regionu serfaus-fiss-ladis.at/cs.
Po uzavření vleků program v obcích pokračuje večerním lyžováním, nočním sáňkováním, tradičními akcemi i festivaly. Mezi pravidelné události patří akrobaticko-světelná Adventure Night v Serfausu, Nightflow Disco ve Fissu či ohňová a vodní podívaná na jezeře Lader Schlossweiher.
K zázemí patří i horská gastronomie – od zrekonstruované panoramatické restaurace Komperdell s novým espresso barem přes bar Gampenbar s otevírací střechou až po večerní akce typu Sunset Dinner Masner v restauraci Monte Mare.