Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili místo ve frontě ještě před jeho spuštěním. Příkladem jsou záběry ze Slovenska.
Každým rokem se to opakuje. Lehátka u hotelových bazénů či nejatraktivnější místa na plážích se buď brzy ráno či ještě večer hemží pohozenými ručníky bez další kontroly. Hosté resortů se tímto způsobem snaží rezervovat svůj prostor k opalování a odpočinku pro celý den.

Zatímco Češi již tento trik s ručníkem velmi dobře znají, v lyžařských střediscích je to čerstvá novinka.

Ta se ale letnímu nešvaru dosti nápadně podobá. Lyžaři totiž našli způsob, jak se vyhnout ranním frontám a u vleku nechávají před jeho spuštěním lyže i hůlky.

Na sociálních sítích se objevila fotografie z místa u nástupní stanice lanovky Lúčky – Vyhliedka, v lyžařském středisku Jasná v Demänovské dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Bez lidí, avšak s s desítkami párů lyží a hůlek.

Lyžaři našli způsob, jak se vyhnout frontám u vleku. U nástupní stanice lanovky Lúčky – Vyhliedka, v lyžařském středisku Jasná v Demänovské dolině ve Vysokých Tatrách na Slovensku, nechali lyžaři před spuštěním vleku svou výstroj.

V diskusi pod fotografií se okamžitě objevila řada nesouhlasných komentářů, ostatně podobně jako v případě ručníků na plážích letních v resortech.

„Kéž by napadlo naráz půl metru sněhu...“ přeje lyžařům, kteří se snaží vyhnout frontě, jeden z komentujících. „Shrnout na stranu nebo vyhodit pryč, když tam u nich nejsou. Lidská pitomost a omezenost je opravdu neohraničená,“ vzkazuje další z uživatelů.

Vychytralci, máte smůlu. Města a hotely sbírají z pláží ručníkové „rezervace“

Ostatně tímto způsobem začaly v minulosti hotely řešit právě ponechané ručníky na lehátku. Tyto nazdařbůh pohozené osušky jednoduše seberou a odnesou, v praxi to dělají například zaměstnanci chorvatské obce Gradac na Makarské.

Otázkou zůstává, zda se i tento zimní trik dočká podobného konce jako ručníková strategie u bazénů.

Pokud by provozovatelé lanovek začali opuštěné lyže bez milosti odklízet, možná by se ranní fronty opět zaplnily lidmi, nikoli výstrojí. Do té doby ale platí, že lidská vynalézavost při obcházení pravidel zjevně nezná sezonní hranice.

Co říkáte na odkládání lyží u vleku ještě před jeho spuštěním?

celkem hlasů: 915
Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

