Livigno neznamená jenom pohodu a bombardino. Historie tu byla drsná

Livigno, italské městečko v Lombardii, většina z nás zná hlavně jako lyžařské středisko, kde můžete volat „Skol!“ od listopadu do dubna a nakupovat ve vyhlášené bezcelní zóně. Ale není to tak dávno, kdy to byla chudá zemědělsko-pastevecká obec odříznutá sněhem od okolí. Přijměte pozvání do MUS!, drobného muzea poblíž hlavní třídy, kde můžete vidět, jak se v Livignu žilo kdysi.