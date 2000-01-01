náhledy
U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026 ve spolupráci se Zalandem proměnil švýcarské Alpy v obří freestyle festival. Světové hvězdy snowboardingu a lyžování, olympijští vítězové i vycházející talenty nabídli tisícům fanoušků neopakovatelnou show v kulisách nejkrásnějšího lyžařského střediska ve Švýcarsku.
Prestižní akci hostilo už po jedenácté v řadě švýcarské středisko Laax v kantonu Graubünden, které se dlouhodobě profiluje jako evropská mekka freestylu a i mimo podobné akce láká milovníky lyžování a snowboardu.
Laax Open presented by Zalando se každoročně koná v polovině ledna a patří k pevným bodům světové freestyle sezony, kam míří absolutní špička snowboardingu a lyžování.
Na start se letos postavilo zhruba 250 jezdců z celého světa, kteří v rámci Světového poháru FIS bojovali nejen o body, ale i o prestiž.
Závody ve slopestylu a U-rampě nabídly divákům kombinaci technické preciznosti, kreativity a odvahy, která posouvá hranice zimních sportů.
Svahy i tribuny zaplnily tisíce fanoušků, kteří sledovali dění od ranních kvalifikací až po večerní finále v mrazivé, ale elektrizující atmosféře.
Fanoušci přijíždějí z celé Evropy – někteří kvůli sportu, jiní kvůli hudbě a energii místa. V Laaxu se tyto světy přirozeně prolínají.
Styl je tu stejně důležitý jako výkon. Na svazích i mimo ně se potkávají nejnovější trendy, osobitá móda a nezaměnitelný freestyle rukopis.
Závodní program však nebyl jediným lákadlem. Na vrcholu hory Crap Sogn Gion čekal návštěvníky Zalando Anytime Market s originálním automatem plným horských nezbytností.
Fanoušci si mohli tipnout výsledky finále, zapojit se do soutěží a vyhrát outfity od společnosti Zalando.
„V současné době pozorujeme dva trendy. Pro aktuální sezonu se lyžařský styl posunul směrem k více aerodynamické, vypracované siluetě. Pro snowboardovou komunitu však zůstává králem volné oblečení, hyper baggy. Jedná se o odkaz na skateboardingovou kulturu 90. let, která spojuje hranaté bundy a široké kalhoty s pouliční estetikou,“ popisuje nabídku produktů Matthew Glynn, vedoucí nákupu sportovního zboží ve společnosti Zalando.
Velký zájem vzbudila také servisní stanice Zalando, kde si návštěvníci nechali zdarma navoskovat lyže a snowboardy přímo mezi závody.
Originální podobu dostalo vybavení díky úpravám na míru, o které se postaral graffiti umělec Philipp Gertsch.
Lyže, snowboardy i doplňky se měnily v jedinečné kusy s osobitým rukopisem.
Každý, kdo středisko opouštěl, si tak neodvážel nejen sportovní zážitek, ale i malý umělecký originál a vzpomínku na výjimečný víkend.
Vrcholem programu se stal tradiční noční finálový závod na U-rampě, který každoročně patří k největším tahákům celého Laax Open.
Mužskou soutěž ovládl Australan Scotty James, jenž si v Laaxu připsal už páté vítězství a znovu potvrdil svou výjimečnou pozici na světové scéně.
O triumfu rozhodla jeho druhá jízda, považovaná za jednu z nejlepších, které kdy v závodě předvedl. Publikum zvedl ze sedadel trikem switch backside double cork 1440 mute, který byl v soutěžních podmínkách dokončen bez pádu teprve podruhé v historii.
Podporu měl nejen u místních fanoušků, ale i u těch, kteří na závody do Švýcarska cestovali přes polovinu světa.
Stupně vítězů doplnili Campbell Ives Melville z Nového Zélandu a mladý australský talent Valentino Guseli.
V ženském finále dominovala Korejka Gaon Choi, která předvedla mimořádně vyrovnanou jízdu bez zaváhání.
Porotu i diváky zaujala především kombinací backside 900 stalefish a frontside 1080 melon, jimiž nechala soupeřky za sebou.
Každý povedený trik doprovázely exploze emocí – výkřiky fanoušků, bouchání do mantinelů a radost, která se šířila davem rychleji než hudba z reproduktorů.
Druhé místo obsadila Japonka Rise Kudo, třetí skončila zkušená Číňanka Cchaj Süe-tchung (Cai Xuetong).
Více než třicetiletá historie freestylu ve středisku Laax je znát na každém detailu – od parků až po atmosféru mezi jezdci.
Dění se však neodehrává jen na tratích, ale i mimo ně – na svazích i v městečku se objevují spontánní hudební vystoupení a DJ sety.
Závod tu není jen o medailích, ale také o stylu, komunitě a sdíleném zážitku.
I proto se do Laaxu každoročně vracejí jak legendy sportu, tak mladé talenty na prahu velké kariéry.
Pro mnohé z nich je Laax Open důležitou zastávkou na cestě k mistrovství světa i zimním olympijským hrám.
Laax Open tak znovu potvrdil, že freestyle není jen sportovní disciplína, ale životní styl, který spojuje hory, hudbu a lidi z celého světa.
