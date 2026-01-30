Švýcarské Alpy v rytmu freestylu. Laax Open nabídl triky na hraně nemožného

U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026 ve spolupráci se Zalandem proměnil švýcarské Alpy v obří freestyle festival. Světové hvězdy snowboardingu a lyžování, olympijští vítězové i vycházející talenty nabídli tisícům fanoušků neopakovatelnou show v kulisách nejkrásnějšího lyžařského střediska ve Švýcarsku.
U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026... Prestižní akci hostilo už po jedenácté v řadě švýcarské středisko Laax v... Laax Open presented by Zalando se každoročně koná v polovině ledna a patří k... Na start se letos postavilo zhruba 250 jezdců z celého světa, kteří v rámci... Závody ve slopestylu a U-rampě nabídly divákům kombinaci technické preciznosti,... Svahy i tribuny zaplnily tisíce fanoušků, kteří sledovali dění od ranních... Fanoušci přijíždějí z celé Evropy – někteří kvůli sportu, jiní kvůli hudbě a... Styl je tu stejně důležitý jako výkon. Na svazích i mimo ně se potkávají... Závodní program však nebyl jediným lákadlem. Na vrcholu hory Crap Sogn Gion... Fanoušci si mohli tipnout výsledky finále, zapojit se do soutěží a vyhrát... „V současné době pozorujeme dva trendy. Pro aktuální sezonu se lyžařský styl... Velký zájem vzbudila také servisní stanice Zalando, kde si návštěvníci nechali...

