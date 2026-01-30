|
Švýcarské Alpy v rytmu freestylu. Laax Open nabídl triky na hraně nemožného
KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?
Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...
Vykašlete se na wellness, tady se lidé dožívají stovky zcela přirozeně
Představte si místa, kde věk je jen číslo. Místa, kde se stoleté ženy starají o zahradu, muži chodí denně pěšky do kopců a smrt se nebere jako tragédie, ale jako přirozená součást života. Nazývají se...
Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima
Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...
Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera
O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....
Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky
Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční...
Proč si udělat volno mimo jarní prázdniny? Lepší ceny a klidná zimní dovolená v přírodě
Jarní prázdniny mají své kouzlo a v Česku jsou spojené hlavně s lyžováním a s rodinnou zimní dovolenou. Vycházejí sice na různé termíny, aby nedošlo k přehlcení ubytovacích zařízení, i tak je ale...
Švýcarské Alpy v rytmu freestylu. Laax Open nabídl triky na hraně nemožného
U-rampa, triky na hraně nemožného a tisíce fanoušků v euforii. Laax Open 2026 ve spolupráci se Zalandem proměnil švýcarské Alpy v obří freestyle festival. Světové hvězdy snowboardingu a lyžování,...
Kde se natáčela Princezna stokrát jinak. Kost, Náchod, Opočno. Místa z pohádky
Česká pohádková scéna se rozrůstá o nový ambiciózní snímek. Pohádka Princezna stokrát jinak v režii Miloslava Šmídmajera, která 29. ledna vstupuje do kin, zaujala diváky nejen příběhem o princezně...
Český výletník: Zimní túry bez rumu? Nad Děčínem jsem potkal Sťatého majora
V zimě je nejlepší vyrazit na místo, které má toto roční období přímo ve svém názvu, na nejvyšší českou stolovou horu Česka Děčínský Sněžník. A stojí za to si odskočit vedle na Tiské stěny plné...
Výlet jako Brno. Projděte nejstarší západní stezku na nejvyšší horu Křivoklátska
Nejvyšší vrchol Křivoklátské vrchoviny, 721 metrů vysoký Radeč, umožňuje daleké výhledy na všechny světové strany. Celodenní výlet ze Zbiroha ale nabídne víc než panoramata – ať už je to návštěva...
Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness
Dnes už víme, že ke skutečnému odpočinku je třeba svaly nejen zapojit, ale pak je i uvolnit a s nimi všechno napětí, které se v nás za celý rok nashromáždilo. Ubytování v přírodě pak přináší hlavně...
Hotel na Měsíci přijímá první rezervace. S českou výplatou si o tom však nechte zdát
Zamluvte si svou dovolenou na Měsíci. Zní to jako příběh ze sci-fi, o kterém jsme dlouho jen snili. Americká firma však už plánuje výstavbu hotelu a přijímá první rezervace na rok 2032. Cena?...
Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin
Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...
Výjimečná příležitost pro lyžaře. Otevírá se legendární sjezdovka Pod lany
Na legendární sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. Sezona v libereckém Skiareálu Ještěd je zatím vydařená díky vhodným klimatickým podmínkám a dostatku sněhu. Červená sjezdovka bude pro...
Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech
Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.
