KVÍZ: Vánoce v Rakousku. Poznáte tradice a legendy?

Rakousko v zimě neznamená jen lyžování. Je to hlavně období, kdy se horská údolí rozzáří adventními světly, provoní punčem a ožijí tradicemi, které se dodržují po generace. Když se večer rozezní kovové zvonce, často to nejsou stáda, ale Krampusové, kteří doprovázejí Mikuláše. A v některých vesnicích se mezi chalupami dodnes objevují Perchty – tajemné postavy z dávných alpských legend. Nejen v Tyrolsku se během dvanácti vánočních nocí vykuřují domy, aby se odehnalo neštěstí, a na Štědrý den rozkvétají barborky – pokud máte štěstí.
Advent přitom vypadá v každém regionu úplně jinak. Zillertal láká na vánoční horskou atmosféru, Altenmarkt-Zauchensee na romantické průvody a betlémy. Ve SkiWeltu voní adventní horské vesničky praženými mandlemi a duní Krampuslauf (čertí rej), Ve SkiWeltu voní adventní vesničky praženými mandlemi a duní Krampuslauf, zatímco Wagrain-Kleinarl nabízí klidnou zimní pohádku s koledami. Osttirol si dodnes drží staré vánoční obřady a Silberregion Karwendel přidává autentické vesničky, kde se zdá, že se čas zpomalí.
Každý region má své vlastní příběhy, legendy i rituály – a právě díky nim je advent v Rakousku tak různorodý a zapamatovatelný.
Chcete zjistit, jak dobře znáte rakouské vánoční zvyky, legendy a zimní poklady těchto míst? Náš kvíz vás provede tím nejkouzelnějším, co advent v Alpách nabízí. A pokud se chcete o Rakousku dozvědět ještě více, klikněte zde.
