Kde hledat klid, když Krkonoše praskají ve švech? Vyrazte na sněžnice!

Může se hodit Jaké sněžnice: vybrat si můžete v zásadě ze dvou typů sněžnic – jednoduché sněžnice vycházejí z tradiční konstrukce, mají pevnou patu a jsou vhodné spíš jen do nenáročného terénu. Technické sněžnice jsou obvykle vyrobeny z plastu, na spodní straně mají hroty nebo zuby a umožňují uvolnit patu, což je vhodné zejména při stoupání do strmého svahu. Většina komerčních půjčoven nabízí technické sněžnice. Jak naplánovat výlet: délku, převýšení a náročnost přizpůsobte zkušenostem a zdatnosti nejslabšího člena skupiny (u začátečníků doporučujeme výlet dlouhý max. 5 km). Hole zlepší vaší stabilitu a pomohou ve stoupání. Držte se cest a vyhýbejte se lavinovým oblastem a komplikovanému terénu, jako jsou kamenná pole, koryta potoků nebo zasněžené polomy. Popisovanou trasu berte jako inspiraci a proto záměrně neuvádíme mapu výletu. Krása túry na sněžnicích totiž mimo jiné spočívá v dobrodružství při hledání vlastní cesty a vydání se do neznáma. My jsme využili možnosti vypůjčení sněžnic na Friesových boudách, půjčovna je rovněž v nedalekém Strážném a sněžnice obvykle nabízejí půjčovny lyžařského vybavení ve většině zimních středisek.