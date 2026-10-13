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Kam s dětmi na lyže? Na Klínovci si užijí malí i velcí a z Prahy to není daleko

Komerční sdělení   4:00

Klínovec nabízí ideální podmínky pro lyžování rodin s různě starými dětmi. Ubytování lze najít v blízkosti sjezdovek, funguje zde půjčovna vybavení, lyžařská škola a k mání je přes 30 km sjezdových tratí. | foto: Skiareál Klínovec

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Dovolená s dětmi v ČR může být plná zimních zážitků, a přitom nemusí znamenat složité cestování ani dlouhé hodiny v autě. Stačí vybrat místo, kde si své najdou malí začátečníci i zkušenější lyžaři. Právě takové zázemí nabízí Klínovec v Krušných horách. Čekají tu sjezdovky pro děti, lyžařská škola, moderní lanovky i dostatek prostoru pro společné rodinné chvíle na sněhu.

Aby si zimní dovolenou užila celá rodina, nestačí jen dostatek sněhu. Nejmenší děti potřebují bezpečné prostředí pro první obloučky, starší sourozenci zase náročnější tratě a trochu dobrodružství. Rodiče ocení snadné parkování, půjčovnu vybavení nebo možnost občerstvení přímo u sjezdovky.

Takové zázemí nabízí například Skiareál Klínovec v Krušných horách, kde na rodiny čeká přes 30 kilometrů sjezdovek různých obtížností, dětské výukové zóny i moderní lanovky.

Lyžování s dětmi začněte v dětském parku

První pokusy na lyžích by měly být hlavně zábavou. Pro malé začátečníky je proto ideální oddělený dětský park s mírným svahem, kde se nebudou potkávat se zkušenějšími lyžaři. Na Klínovci k tomu slouží Dětský park u Huga se dvěma pojízdnými pásy a pohádkovým slalomem. Pokud si rodiče na výuku sami netroufají, mohou využít zdejší lyžařskou školu, která přijímá děti už od 3 let.

Na výběr je individuální i skupinová výuka. Individuální lekce umožňují přizpůsobit tempo konkrétnímu dítěti, ve skupině zase mohou být malí lyžaři motivováni svými vrstevníky. Pro výuku na sjezdovkách lze zakoupit také variantu s přednostním vstupem na lanovky. Dítě s instruktorem tak nemusí čekat v běžné frontě. Tato možnost platí pouze po dobu výuky. Lyžařskou školu si můžete rezervovat předem online, což rozhodně doporučujeme.

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Sjezdovky pro každého, od lehkých až po černé

Pro zkušenější malé lyžaře jsou velkou výhodou Klínovce lehčí sjezdovky, například modrá Dámská, dlouhá téměř 1,5 km. Kdo ji sjede, může se nechat nahoru vyvézt krytou vyhřívanou lanovkou.

Celkem zde najdete 28 sjezdových tratí od modrých přes červené až po černé. Převážná většina z nich je zasněžovaná, nemusíte se tedy obávat, že byste v sezoně s mírnější zimou neměli kde lyžovat.

Na Klínovec je to i z Prahy docela blízko. Když cestujete s dětmi, nebude neodbytné „Kdy už tam budem?“ poslouchat zas až tak dlouho.

Rozmanitost tratí je velkou výhodou právě pro rodiny s dětmi, kde má každý člen jiné zkušenosti, pokročilost i preference. Zatímco jeden rodič může doprovázet nejmladší dítě při prvních jízdách, druhý může se starším potomkem vyrazit na delší sjezdovku. Mezi ty nejnáročnější patří černá U Zabitého.

Zábava na lyžích a snowparky na Klínovci

Klínovec disponuje také hravějšími lyžařskými prvky pro větší děti. Mohou vyzkoušet „velbloudí hrby“ nebo skicross dráhy.

Večer na sjezdovce

  • Příjemný netradiční zážitek i pro větší děti může být večerní lyžování.
  • Na Klínovci je možné na sjezdovce Dámská (ano, jde o tu, na jejíž začátek vás dopraví příjemná vyhřívaná čtyřsedačková lanovka).
  • Sjezdovka má 1 450 m, před večerním provozem je čerstvě urolbována a v Česku patří mezi nejdelší osvětlené sjezdovky.
  • Večerní lyžování je možné od 18 do 21 hodin.

Teenagery určitě nadchne snowpark, kde si mohou vyzkoušet skoky a triky. Na Klínovci jsou takové parky hned dva. Snowpark Cinestar se nachází na Neklidu mezi sjezdovkami Moser a Karásek. Při cestě nahoru můžete vybírat mezi dvěma možnostmi: sedačkovou lanovkou a kotvou v bezprostřední blízkosti. Jde o jeden z nejstarších parků v Česku.

Druhý, s nižší obtížností a množstvím hravých prvků, najdete pod názvem Funpark Klínovec a má vlastní vlek. Je určen i pro začínající lyžaře a snowboardisty, zabaví ale i ty zkušenější. „Díky technologiím, které jsme v minulých sezonách zařadili mezi naše vybavení, jsme schopní všechna místa udržovat strojně a následně ladíme ty nejmenší detaily ručně, což je jednou hlavních předností všech našich zábavních zón,“ uvádí web Skiareálu Klínovec.

Všechno pěkně pohromadě

Kdo vyráží na lyže s dětmi, dobře ví, jak hodně záleží na tom, aby vše bylo po ruce a odpadly zdlouhavé prostoje. A to právě na Klínovci funguje skvěle. Co všechno vám tu hraje do karet?

  • Zaparkovat se dá přímo u lanovky, ideálně na parkovišti u LD Mapy.com nebo na parkingu na severní straně, odkud je to jen kousek k lanovce Dámská.
  • Skipas lze koupit nejen přímo u lanovky, ale i předem online, takže se obejdete bez čekání s dětmi ve frontě. Pro vícedenní pobyt je navíc zajímavou možností společný skipas do areálů Klínovec a německý Fichtelberg.
  • Ski school se také rezervuje předem, do budovy lyžařské školy vůbec chodit nemusíte. Přihlášku proveďte nejpozději 48 hodin před plánovanou výukou. Při registraci si rovnou vyberete jeden ze čtyř meeting pointů, kde se setkáte s instruktorem. Pro začátečníky je určen pouze ten u dětského parku.
Klínovec nabízí ideální podmínky pro lyžování rodin s různě starými dětmi....
Klínovec nabízí ideální podmínky pro lyžování rodin s různě starými dětmi....

Klínovec má víc tváří. Na své si tu přijdou různě zdatní lyžaři.

Ubytování u svahu a půjčovna po ruce

Na Klínovci a v okolí najdou zájemci celou škálu ubytovacích možností. Například hotel Astoria díky své poloze umožňuje kombinovat lyžování s plaváním s Lázeňském centru Agricola. Rezidence K Lanovce v Jáchymově je vzdálená od svahů asi 2,5 kilometru a jezdí od ní skibus.

Zabydlet se můžete i přímo u svahu. Přitom odpadá zdlouhavá každodenní cesta za lyžařskými zážitky. Využít můžete Apartmány Swertia u vleku E a blízko lanovek CineStar Express (B) a Přemostěná (C).

Specialitou Klínovce je i to, že sem můžete dorazit s obytňákem a „zapíchnout to“ na parkovišti P2 v těsné blízkosti skiareálu.

Půjčovna lyžařského vybavení je taky přímo v areálu a pokud máte malé děti, které rychle rostou, určitě jde o ekonomičtější variantu než koupě vlastního lyžařského setu. Půjčení se vyplatí také těm, kdo lyžují jen občas, a výhodou je samozřejmě i možnost cestovat „nalehko“.

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Dovolená s dětmi v ČR nemusí znamenat kompromis

Když se řekne zimní dovolená, mnozí si automaticky představí Alpy. Jenže za kvalitním lyžováním s dětmi není nutné vyrážet za hranice. Klínovec leží přibližně 120 kilometrů od Prahy a 100 kilometrů od Plzně, takže může být dobrou volbou nejen pro týdenní pobyt, ale také pro prodloužený víkend. Když nasednete do auta, můžete být z hlavního města nebo západočeské metropole už zhruba za hodinu a půl v lyžařském ráji.

Děti si ostatně ze zimní dovolené často nepamatují počet kilometrů sjezdovek ani délku lanovek. Zato si dlouho vybavují svůj první samostatný sjezd, oblíbeného instruktora nebo okamžik, kdy konečně předjely tatínka.

A právě takové společné zážitky mohou na Klínovci vzniknout. Ať už se vaše děti teprve učí stát na lyžích, nebo už sebevědomě sjíždějí svahy, najdou tu prostor pro další pokroky i zimní dobrodružství.

Naplánujte si rodinné lyžování na Klínovci včas a užijte si zimní dovolenou, na kterou budou děti rády vzpomínat.

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