Rakousko
Rakouská střediska patří ke světové elitě. Lyžování tu není nejlevnější, zato nabízí špičkovou infrastrukturu, zázemí, gastronomii i služby. Většina areálů spouští provoz v listopadu nebo v první polovině prosince, ale na ledovcích, jako jsou Pitztal, Stubai či Kaunertal, se dá lyžovat už od října, někdy i dříve.
Jednodenní skipasy se většinou pohybují mezi 50 a 80 eury (1 250–2 000 Kč), ubytování od 60 do 150 eur (1 500–3 750 Kč) za noc. Pokud si koupíte skipas online předem, ušetříte klidně i několik desítek eur. Prostě: Čím dříve, tím výhodněji.