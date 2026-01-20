Způsob, jakým dnes lidé tráví zimní dny na horách, se postupně mění. Stále více záleží na pohodlí a možnostech, které areál nabízí, bez nutnosti neustálého přesouvání autem, parkování na více místech, nákupu různých skipasů nebo absolvování front u pokladen. Propojené areály tento problém řeší jednoduše tím, že nabízejí více možností v rámci jednoho systému.
Skiaréna Jizerky: Kam jet lyžovat i učit děti?
Lyžaři dnes častěji kombinují. Například dopoledne chtějí sportovnější sjezdovku, odpoledne klidnější terén nebo sjezdovku vhodnou pro výuku dětí. I proto Skiaréna Jizerky spojuje dva rozdílné, ale vzájemně se doplňující areály. Tanvaldský Špičák je vyhledávaný pro delší sjezdy a sportovnější lyžování, Severák zase patří mezi oblíbená rodinná střediska s přehlednými tratěmi a zázemím pro děti.
Skiaréna Jizerky dnes nabízí celkem 15 kilometrů sjezdovek, 15 vleků, dvě lanové dráhy a několik pohyblivých koberců. Důležité ale není jen číslo. Podstatné je, že jednotlivé části do sebe zapadají – od dopravy přes skipasy až po zázemí.
Jak fungují propojené lyžařské areály?
Základem je jednotný bezdotykový odbavovací systém. Skipasy zakoupené na Tanvaldském Špičáku platí bez omezení i na Severáku. U tří- a vícedenních skipasů zakoupených na Severáku je navíc jeden den lyžování na Špičáku automaticky v ceně. Díky společnému skipasu není nutné volit pouze jeden z nich a lyžař se může rozhodnout podle aktuální chuti nebo podmínek.
Důležitou roli hraje také skibus, který mezi areály jezdí už od sezóny 2011/2012. Třikrát denně spojuje trasu Jablonec nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov – Severák – Tanvaldský Špičák a zpět. Nejde přitom jen o službu pro sjezdaře. Skibus běžně využívají i běžkaři, například pro návrat z výletu bez nutnosti plánovat trasu tam i zpět.
Novinky pro sezónu 2025/2026:
Před zimou 2025/2026 prošla Skiaréna Jizerky řadou úprav, které se netýkají jen samotných sjezdovek.
Na Špičáku vznikla nová odpojitelná lanová dráha Tanvaldský Špičák I, která zrychluje přepravu, usnadňuje nástup i výstup a zvyšuje kapacitu přepravy, včetně převozu kol během letního provozu Bikeparku. Modernizací prošla také půjčovna vybavení a navigační systém, mimo jiné i díky instalování druhé panoramatické kamery. Významně posílilo i zasněžování díky novému zařízení, které umožňuje vyšší výkon s úspornějším provozem.
Tanvaldský Špičák - půjčovna vybavení
Na Severáku se rozšířil centrální objekt Malá Arnika, kde nově funguje moderní půjčovna a skidepot s úschovnými skříňkami. Vzniklo také nové zázemí pro lyžařskou školu, což ocení především rodiny s dětmi. Oba areály sjednotily navigační a informační systém, takže orientace v terénu je přehlednější i pro návštěvníky, kteří sem přijíždějí poprvé.
Tanvaldský Špičák v roce 2025/2026
Severák v roce 2025/2026