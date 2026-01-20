Kam jet v Česku na hory? Propojené lyžařské areály nabízejí mnohem více pohodlí

Komerční sdělení   11:00
Zimní střediska se spojují, aby poskytla návštěvníkům skutečně plnohodnotný zážitek díky jednotnému skipasu nebo lepšímu využití společné infrastruktury. Například Skiaréna Jizerky propojuje Tanvaldský Špičák a Severák.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Tanvaldský špičák | foto: Skiaréna Jizerky

Způsob, jakým dnes lidé tráví zimní dny na horách, se postupně mění. Stále více záleží na pohodlí a možnostech, které areál nabízí, bez nutnosti neustálého přesouvání autem, parkování na více místech, nákupu různých skipasů nebo absolvování front u pokladen. Propojené areály tento problém řeší jednoduše tím, že nabízejí více možností v rámci jednoho systému.

Skiaréna Jizerky: Kam jet lyžovat i učit děti?

Lyžaři dnes častěji kombinují. Například dopoledne chtějí sportovnější sjezdovku, odpoledne klidnější terén nebo sjezdovku vhodnou pro výuku dětí. I proto Skiaréna Jizerky spojuje dva rozdílné, ale vzájemně se doplňující areály. Tanvaldský Špičák je vyhledávaný pro delší sjezdy a sportovnější lyžování, Severák zase patří mezi oblíbená rodinná střediska s přehlednými tratěmi a zázemím pro děti.

Skiaréna Jizerky dnes nabízí celkem 15 kilometrů sjezdovek, 15 vleků, dvě lanové dráhy a několik pohyblivých koberců. Důležité ale není jen číslo. Podstatné je, že jednotlivé části do sebe zapadají – od dopravy přes skipasy až po zázemí.

Tanvaldský Špičák

Jak fungují propojené lyžařské areály?

Základem je jednotný bezdotykový odbavovací systém. Skipasy zakoupené na Tanvaldském Špičáku platí bez omezení i na Severáku. U tří- a vícedenních skipasů zakoupených na Severáku je navíc jeden den lyžování na Špičáku automaticky v ceně. Díky společnému skipasu není nutné volit pouze jeden z nich a lyžař se může rozhodnout podle aktuální chuti nebo podmínek.

Důležitou roli hraje také skibus, který mezi areály jezdí už od sezóny 2011/2012. Třikrát denně spojuje trasu Jablonec nad Nisou – Janov nad Nisou – Bedřichov – Severák – Tanvaldský Špičák a zpět. Nejde přitom jen o službu pro sjezdaře. Skibus běžně využívají i běžkaři, například pro návrat z výletu bez nutnosti plánovat trasu tam i zpět.

Novinky pro sezónu 2025/2026:

Před zimou 2025/2026 prošla Skiaréna Jizerky řadou úprav, které se netýkají jen samotných sjezdovek.

Na Špičáku vznikla nová odpojitelná lanová dráha Tanvaldský Špičák I, která zrychluje přepravu, usnadňuje nástup i výstup a zvyšuje kapacitu přepravy, včetně převozu kol během letního provozu Bikeparku. Modernizací prošla také půjčovna vybavení a navigační systém, mimo jiné i díky instalování druhé panoramatické kamery. Významně posílilo i zasněžování díky novému zařízení, které umožňuje vyšší výkon s úspornějším provozem.

Tanvaldský špičák - půjčovna vybavení
Tanvaldský špičák - půjčovna vybavení

Tanvaldský Špičák - půjčovna vybavení

Na Severáku se rozšířil centrální objekt Malá Arnika, kde nově funguje moderní půjčovna a skidepot s úschovnými skříňkami. Vzniklo také nové zázemí pro lyžařskou školu, což ocení především rodiny s dětmi. Oba areály sjednotily navigační a informační systém, takže orientace v terénu je přehlednější i pro návštěvníky, kteří sem přijíždějí poprvé.

Tanvaldský špičák - informační systém

Tanvaldský Špičák v roce 2025/2026

  • Nová lanová dráha Tanvaldský Špičák I
  • Zasněžování na Tanvaldském Špičáku II – výměna rozvodů a instalace 30 nových koncových prvků zlepší efektivitu zasněžování
  • Rozšíření parkoviště Špičák I
  • Nový trail v Bikeparku – vzniká na červené sjezdovce a je zaměřený především na skoky a náročnější technické prvky
  • Modernizovaný navigační a informační systém – ve spolupráci s firmou Sitour byly instalovány nové mapy, legendy, informační cedule a obrazovky i druhá panoramatická kamera

Severák v roce 2025/2026

  • Rozšíření centrálního objektu Malá Arnika – nová moderní půjčovna s kompletním vybavením
  • Nový skidepot (úschovna lyží) – 75 skříněk pro bezpečné uložení vybavení přímo v objektu Malé Arniky
  • Nové zázemí pro lyžařskou školu SKIARENA SCHOOL – výstavba samostatného objektu v lokalitě Kampa
  • Posílení zasněžování – nové koncové prvky v lokalitě U Arniky zajišťují spolehlivější zasněžování
  • Modernizovaný navigační a informační systém – ve spolupráci s firmou Sitour byly instalovány nové mapy, legendy, informační cedule a obrazovky

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?

Mrchojedy

Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...

Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů

Transfagarasan je jedna z nejznámějších a nejmalebnějších horských silnic světa...

Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se...

Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat

Vinařství Gurdau

Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...

Napadl i na Sahaře. Toto jsou rekordmani, kteří se pyšní extrémní sněhovou nadílkou

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct....

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé...

Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů

Zámek Hrádek u Nechanic.

Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....

Kam jet v Česku na hory? Propojené lyžařské areály nabízejí mnohem více pohodlí

Komerční sdělení
Tanvaldský špičák

Zimní střediska se spojují, aby poskytla návštěvníkům skutečně plnohodnotný zážitek díky jednotnému skipasu nebo lepšímu využití společné infrastruktury. Například Skiaréna Jizerky propojuje...

20. ledna 2026

Madeira zpřísňuje pravidla pro turisty. Už nestačí zaplatit, musíte zamluvit čas

Hory a moře. Ostrov Madeira vyrůstá z Atlantiku do bezmála dvoukilometrové...

Madeira dlouhodobě patří k evropským rájům pěší turistiky. Levády vinoucí se zelenými svahy, dramatické horské hřebeny i stezky nad oceánem každoročně lákají statisíce návštěvníků. S rostoucí...

20. ledna 2026

Legendární plavba po Nilu. Připravte se na koupání s krokodýly a týrání velbloudů

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás při...

Zapomeňte na idylický Nil z detektivek Agathy Christie. Místo romantiky vás čeká spíš pořádná dávka reality. Proč se v slzách bohyně Isis nedá plavat, kde sídlí krokodýlí bůh a jak vypadá tradiční...

20. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  19. 1. 22:01

Vstáváte hned po přistání letadla? Pro ostatní jste „vši“, hrozí vám pokuta

Vstáváte ze sedadla hned po přistání letadla? Pro ostatní cestující jste...

Zvedáte se ze sedadla hned po přistání letadla, berete batoh a cpete se do uličky, ještě než zhasne ikona zapnutého pásu? Možná si myslíte, že jste praktičtí. Podle části cestujících i letušek jste...

19. ledna 2026

Šumava či Bali za 10 tisíc? Cestovka láká na výlet do neznáma, cíl zjistíte na místě

Premium
Cestovní kancelář Vsacan Tour představila unikátní jednorázový zájezd „Cesta do...

Umíte si představit, že vyrazíte na dovolenou, aniž byste věděli, kam jedete? Žádné mapy, žádné seznamy památek, žádné pečlivé plánování. Jen termín, sbalený kufr a slib zážitku, který se začne...

19. ledna 2026

Věříte, že existují? Postavy z legend budete hledat marně, nikdy tu totiž nebyly

Jediní upíři, kteří na vás v podhradí rumunského Branu budou cenit zuby, jsou...

Jediní upíři, kteří na vás v podhradí rumunského Branu budou cenit zuby, jsou prodavači suvenýrů. Hrabě Drákula tu nikdy nežil. Podobně si z balkónu ve Veroně nemohla špitat Julie s Romeem. Takových...

18. ledna 2026

Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů

Zámek Hrádek u Nechanic.

Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....

17. ledna 2026

KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?

Mrchojedy

Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...

vydáno 17. ledna 2026

Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat

Vinařství Gurdau

Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...

16. ledna 2026

Byt 3+1, 69 m2 - Benátky nad Jizerou, Ořechová
Byt 3+1, 69 m2 - Benátky nad Jizerou, Ořechová

Ořechová, Benátky nad Jizerou - Benátky nad Jizerou II, okres Mladá Boleslav
4 789 000 Kč

Více z nabídky 103 070 nemovitostí

Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů

Transfagarasan je jedna z nejznámějších a nejmalebnějších horských silnic světa...

Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se...

16. ledna 2026

Napadl i na Sahaře. Toto jsou rekordmani, kteří se pyšní extrémní sněhovou nadílkou

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct....

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé...

15. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.