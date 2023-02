Revoluční kabinka a renezance pomy. Slovenská Jasná konkuruje Alpám

Dominantním vrcholem v Jasné je nezaměnitelný Chopok, který se tyčí do výšky 2 024 metrů a hostí opravdu dlouhé a rozmanité sjezdovky. Zalyžovat si tu můžete na sjezdovkách všeho druhu – od pozvolných modrých plání, přes sportovní červené sjezdovky až po poctivé černé slalomáky. Lyžovat se tu bude dobře jak milovníkům řezaných oblouků, tak i vyznavačům klasických kristiánek.

My jsme se při návštěvě Jasné rovnou zúčastnili tzv. Fresh Tracku, tedy první stopy, kdy lyžujete ještě před oficiálním začátkem provozní doby střediska od sedmi do devíti hodin a sjezdovky tak patří jenom vám. Přesněji řečeno v sedm ráno probíhá uvítání a káva před Crystal Barem na Biele Púti a ve čtvrt na osm se jde na kabinkovou lanovku. Fresh Track obvykle probíhá podle podmínek a obsazenosti na Záhradkach nebo na Priehybe, ale jelikož jsme měli hezké počasí a Fresh Track byl plně obsazený, pustili nám i funitel (kabinovou lanovku) a my mohli lyžovat i z nejvyššího bodu střediska, tedy z Chopku.

Červená sjezdovka č. 11a

I přes plnou obsazenost Fresh Tracku se limitovaný počet lyžařů rozptýlil po několika sjezdovkách, takže oblouky na ranním manšestru si tu člověk mohl vychutnat opravdu sám. Osobně si myslím, že by si tuto exkluzivní službu měl minimálně jednou za život zkusit každý náruživý lyžař. Fresh Track v Jasné se koná každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli a jeho součástí je i pestrá snídaně v restauraci Rotunda na vrcholu Chopku. Snídaně se podává do půl desáté a musím přiznat, že jsem se musela hodně přemlouvat, abych šla v nejlepším z upraveného kopce pryč. Vůbec bych se nezlobila, kdyby se doba na snídani trochu prodloužila.

Výhodou Fresh Tracku je, že i když se zahájí oficiální provoz střediska v půl deváté, máte ještě pořád oproti ostatním lyžařům „náskok“ a než vyjedou lanovkami na Chopok, můžete si ještě nerušeně užít i jižní stranu Chopku, která se nám přesně v půl deváté otevřela. V horní polovině střediska tak určitě stihnete dvě privátní jízdy.

Ať už s Fresh Trackem nebo bez, celkově bych v Jasné doporučila začít lyžovačku nejprve na jižní straně Chopku, kam od rána svítí sluníčko. Severní strana je po ránu pochopitelně stinná, takže sjezdovky tam vydrží pěkně tvrdé až do odpoledne. Od naší poslední návštěvy před čtyřmi lety přibyla na jižní straně nová černá sjezdovka Vyhlídková, která mi docela padla do oka. Jde o zcela rovný úsek bez nějakých zlomů či zatáček, takže i ve vyšší rychlosti si můžete udržovat na trati dobrý přehled a navzdory černému sklonu se tu dá krásně klopit na hrany.

Poma Zadné Dereše

Další, tentokrát už letošní novinkou, pro nás bylo na jižní straně Chopku znovuzprovoznění pomy Zadné Dereše, která se nachází na samém okraji střediska. Tady si můžete užívat nedotčenou romantickou krajinu daleko od rušeného centra areálu. Poma měří 1 600 metrů a je tak nejdelším vlekem v Československu. Díky jeho „odstrčenosti“ se tu navíc nestojí žádné fronty.

Této pomě náleží krásná červená sjezdovka č. 35, která nás dostala do kolen. A to doslova! Sjezdovka je široká, není nikterak členitá, takže je přehledná a její sklon si zkrátka říká o ty nejsportovnější oblouky! Na sociálních sítích se objevil nejeden názor, že jde o nejkrásnější sjezdovku v Československu, a já se k tomuto názoru přikláním. Díky rychlé pomě bez front na ní navíc hned po ránu můžete nasekat rovnou několik jízd za sebou, zatímco se zbytek lyžařů rozkoukává na centrálních lanovkách.

Nejzásadnější novinkou se ovšem pyšní severní strana Chopku, a tou je nová 15místná kabinková lanovka, která spojuje jedno z hlavních nástupních míst Bielu Púť a Priehybu. Jde vyloženě o novou páteř severní strany, protože dosud musely z Biele Púti lyžaři do centra přijíždět nejprve sedačkovou lanovkou a následně krátkým vláčkem s nízkou kapacitou, takže se na něj často stály fronty. Nová lanovka tedy jednak usnadnila přístup do centra a odlehčila i jiným lanovkám, takže se tu málokdy nějaká fronta vytvoří.

Funitel na Chopok

S novou kabinkovou lanovkou se na Biele Púti zvětšilo zázemí a nově se dá parkovat v krytých garážích pod lanovkou za 15 eur (360 Kč) na den. To je sice jen o euro méně než například ve švýcarském Zermattu, nicméně hlavním důvodem zpoplatněného parkoviště je, že prostor na Biele Púti není nekonečný a velké množství aut ani nepojme. Proto je na konci Liptovského Mikuláše centrální bezplatné parkoviště, ze kterého každých 15 minut vyráží skibus. V rámci nových garáží jsou tu vybudované i moderní toalety a i tento komplex na Biele Púti je dalším takovým krokem směrem ke kvalitě rakouských Alp.

Při vysoké přepravní kapacitě je dobrá i každá nová sjezdovka, v čemž si Jasná pomohla například tím, že začala nově strojově upravovat černou sjezdovku Slalomový svah, která se spouští z Priehyby. Sjezdovka je oproti ostatním užší a na rozdíl od takové Vyhlídkové už se tu tak pohodlně po hranách jet nedá. Navíc na poctivě černý slalomák prakticky za celý den nepronikne sluneční paprsek a za tento podklad by se tak nemuseli stydět ani na světovém poháru. Sjezdovka mi trochu připomíná černou harrachovskou, a to i závěrečným pravotočivým dojezdem, na kterém máte dost času ukočírovat rychlost získanou na padáku.

Osobně se mi na severní straně Chopku nejvíc líbí červená sjezdovka Pretekárská. Její středně náročná obtížnost je tady vyloženě přechodem mezi modrou a červenou sjezdovkou, takže není příliš prudká a nabídne velmi příjemný sklon jako dělaný na carving. Stejně jako drtivá většina sjezdovek v Jasné je po celé délce hezky přehledná. Samozřejmě nelze nezmínit sjezdovku pod funitelem, na které se jezdí Světový pohár žen a která je přejmenovaná na „Petra Vlhová“. „Vlhová“ má sice stejně červenou obtížnost jako sjezdovka Pretekárská, přijde mi však už o trochu prudší a dopolední stín jí pomáhá udržet relativně tvrdý podklad, takže se tu jede podstatně rychleji. Zatímco horní část bývá od větru často vyfoukaná a místy se jede skoro po ledových plotnách, druhé dvě třetiny už nabídnou mnohem lepší konzistenci sněhu a lyže se do něj krásně zařezávají.

I když na počet kilometrů sjezdovek převažují v Jasné modré tratě, doporučila bych areál spíš sportovním lyžařům než začátečníkům, a to i kvůli poměrně vysoké návštěvnosti Jasné především v době jarních prázdnin, což obecně přispívá k „ruchu“ v areálu. Méně zkušeným lyžařům by mohly být v Jasné po chuti klidnější modré sjezdovky na Lúčkách nebo na Brhlisku a takovým hlavním mírným cvičným svahem je modrá sjezdovka Biela Púť se zmíněným komplexním zázemím na jejím dojezdu.

Červená sjezdovka č. 11a

Červená sjezdovka Petra Vlhová

Pro sportovně založené lyžaře může být zajímavý tzv. Fast Pass, tedy přednostní skipas, za který se samozřejmě připlácí, nicméně díky němu nemusíte stát ve frontě, jdete přednostním koridorem přímo k lanovce a ušetřený čas můžete věnovat krouhání oblouků. Fast Pass si na gopassu můžete aktivovat na den, k běžnému skipasu si za něj připlatíte 25 eur (600 Kč)

Co se týká gastronomie, nabízí se tu nespočet možností, kam za jídlem. My si vybrali moderní restauraci Habarku na Vyhliadke (1 287 m), kde jsme tentokrát ochutnali šulance (9,90 eura/240 Kč). Z nabídky tu dále můžete vybírat například i tradiční brynzové halušky se slaninou (10,90 eura/260 Kč) nebo za stejnou cenu strapačky s kapustou. Restaurace Habarka se nám líbí vzdušným interiérem s velkými francouzskými okny a při hezkém počasí se dá využít i venkovní terasa s lehátky.