Jasná je světová. Slavné středisko hostí světový pohár a myslí i na zážitky

Lyžařské středisko Jasná díky své poloze nad tisíc metrů v kombinaci s investicemi do umělého zasněžování a nákupu roleb s radary monitorujícími výšku sněhu garantuje lyžování až pět měsíců.

A letošní zimní sezonu tu zahájili už v sobotu 2. prosince. První lyžovací den středisko nabídlo dvacet kilometrů tratí z celkového počtu padesáti. A tak dobré sněhové podmínky pamětníci na Jasné nepamatují již několik let.

„První den lyžování jsme v Jasné otevřeli neuvěřitelných dvacet kilometrů sjezdovek, což se ještě nikdy nestalo. Je to výsledek investic do technického zasněžování a také dřívějšího nástupu ochlazení a sněžení, díky kterému máme na sjezdovkách v průměru šedesát centimetrů technického i přírodního sněhu. Povětrnostní podmínky jsou příznivé, takže pokračujeme v zasněžování a postupně budou otevřeny další kilometry sjezdovek na severní i jižní straně Chopku,“ říká ředitel lyžařského střediska Jasná Jiří Trumpeš.

Když se nízká oblačnost a mlha rozfouká, jsou z vrcholku úžasné výhledy na panorama Liptova a protilehlé Západní i Vysoké Tatry. (5. prosince 2023)

Novinkou v Jasné je od loňské sezony také nová 15místná kabinková lanovka z Bielé Púti, která vyveze lyžaře na dvoutisícový vrchol Chopku za čtyři minuty. V porovnání s původní přepravou lyžařů na čtyřsedačce B3 v kombinaci s Twinlinerem je pětkrát rychlejší. Výrazně se tak odlehčilo od čekacích dob lokality Biela Púť a Koliesko.

Světová Jasná

Po dvou letech bude Jasná opět hostit závody Světového poháru žen ve klasickém a obřím slalomu, tedy Audi FIS Ski World Cup. O víkendu 20. a 21. ledna bude tatranské středisko plné lyžařských hvězd a nebude chybět ani domácí lyžařka Petra Vlhová, po které je pojmenovaná také jedna z místních sjezdovek.

Největší událost si nenechá ujít více než 20 tisíc fanoušků. Nejlepší místa v cílové rovince jsou sice již zcela vyprodané, ale fandit vynikajícím lyžařkám lze i na trati. Navíc všechny ostatní nezávodní tratě budou otevřené, takže lyžaři budou moci lyžovat na dalších sjezdovkách.

Na Jasné první prosincovou sobotu proběhl velký opening. Celý den se nejen lyžovalo, ale konaly se různé hudební a doprovodné programy. Večerní program pak završil hudební koncert Dary Rollins. (2. prosince 2023)

Velká poptávka po ubytování je zejména v blízkosti sjezdovek, ale letos v lednu navíc také díky Světovému poháru. Sezona v Jasné obvykle trvá pět měsíců v roce, takže při dostatku sněhu a mrazu se tu lyžuje i během květnových svátků.

„Tady v Jasné provozujeme devět hotelů s kapacitou 1 200 lůžek, kterou již brzy doplní dalších 600 lůžek v připravovaných apartmánech hned u sjezdovky,“ doplňuje Trumpeš.

V Jasné se na konci roku také otevře komplex Damian Jasná Hotel Resort & Residence, který staví sušenkový miliardář Pavel Jakubec, majitel I. D. C. Holdingu, který mimo jiné vlastní i výrobce Horalek Seditu.

Na své si přijdou i lyžaři v jiných částech regionu, protože do Jasné bude od 22. prosince 2023 jezdit síť bezplatných skibusů.

Magická noc či ranní manšestr

Letošní zima je výjimečná i tím, že se slaví výročí propojení Chopku sever a Chopku jih a nově zrekonstruovaná Rotunda pod jeho vrcholem oslavila 10. výročí. Vyhlídková restaurace s 360stupňovým panoramatickým výhledem má kapacitu 100 osob a letos navíc nabízí také večerní program. Šestichodové menu s nočním výhledem lze užít ve třech sobotních termínech (3., 17. února a 2. března 2024). Za čtyřhodinový program si zájemci připlatí od 86 do 99 eur (2 100 – 2 426 Kč) a po skončení se opět rozjedou kabinkovou lanovkou dolů.

Rotunda na Chopku v Nízkých Tatrách oslavila deset let od své rekonstrukce. (2. prosince 2023)

Strávit noc na Chopku v jednom ze dvou pokojů mohou i ti, kteří si chtějí pak druhý den ráno vychutnat upravené sjezdovky a dokonalý sněhový „manšestr“. Nejen pro ně je vhodný Fresh Track, který umožňuje lyžování na prázdných sjezdovkách (od sedmi do devíti), ještě před oficiálním spuštěním lanovek. Kromě upravených tratí a vývozu lanovkami je v ceně zahrnuta i bohatá snídaně v horské panoramatické restauraci Rotunda přímo na svahu.

Skipasy podle poptávky

V posledních letech většina lyžařských středisek přistoupila k prodeji skipasů letenkovým systémem. Prodej skipasů probíhá podobně jako prodej letenek a poskytuje lyžařům možnost získat skipasy v předstihu za výhodnější ceny než při nákupu na poslední chvíli v pokladnách.

Také v letošní zimní sezoně bude Jasná postupovat podle loňského cenového modelu. „Máme automatizovaný systém, prostřednictvím kterého si určíme cenové hladiny podle počtu prodaných skipasů,“ říká Trumpeš.

Široké sjezdovky v Jasné mají parametry alpského střediska. (5. prosince 2023)

Nejnižší cena skipasu online je 29 eur (710 korun) a nejvyšší se může vyšplhat až k částce 63 eur (1 540 korun). Ušetřit až 30 procent na skipasech v Jasné, ale také v dalších šesti lyžařských střediscích TMR, lze díky sofistikovanému systému Gopass.

Ceny skipasu jsou automaticky přepočítávány programem, jehož cílem je rovnoměrné rozdělení lyžařů do středisek v průběhu celé sezony. Proto jsou ceny skipasů vyšší v období, kdy jsou střediska vytížená, a nižší v období, kdy nejsou obsazená.

Co je Gopass? Je mezinárodní věrnostní program, který při nákupu online nabízí nejvýhodnější ceny.

Za každý nákup se získávají kredity (body). Nasbírané body lze proměnit za slevy při dalších nákupech nebo za speciální produkty dostupné pouze za body.

Věrnostní program GOPASS je platný ve všech střediscích Tatry Mountain Resort (TMR), a to v Česku, Slovensku, Rakousku či Polsku. Celkově je do programu zapojeno 16 lyžařských středisek, 2 aquaparky a zábavné parky, šest golfových areálů a desítky hotelů a další přibývají.

GOPASS body lze uplatnit v zimních střediscích, golfových resortech, aquaparcích, hotelech, restauracích, obchodech nebo půjčovnách.

„Zároveň platí, že čím dříve je skipas zakoupený, tím je cena nižší. To je šance pro všechny, kteří si umí lyžování dopředu naplánovat,“ připomíná Jiří Trumpeš a dodává, že do nastavování cen mnohdy musí zasahovat i lidé.

„Do tohoto automatizovaného systému zasahují také revenue manažeři, jelikož na některé specifika nelze systém naprogramovat. Zkrátka neumí situaci vyhodnotit stoprocentně,“ doplňuje ředitel Jasné.

Nejvytíženější dny, co se prodaných skipasů na Jasné týče, jsou podle něj pátek a sobota, nejméně vytížené je úterý. „Jsme především pobytové středisko, takže jednodenní skipasy prodáváme úplně minimálně, spíše tu lidé zůstávají více dní a lyžují na Jasné, ale také jezdí do vodních aquaparků Bešeňová a Tatralandia, které vlastní TMR a jsou v dojezdové vzdálenosti do třiceti minut,“ dodává Trumpeš.

Vstupenky do aquaparku Bešeňová a Tatralandia, tak jako skipasy na Jasné, jsou součástí ubytovacího balíčku v hotelech vlastněné společností TMR.