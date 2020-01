Radíme amatérům. Jak jednoduše vybrat zimní vybavení

Strávit pár dnů mezi nádherně zasněženými kopci, být na čerstvém vzduchu a vstřebávat do sebe všechnu tu zimní pohádku kolem – to je pro mnohé z nás dokonalá představa volného času. Abyste si ji užili i v těch vteřinách, kdy svištíte ze svahu, chce to mít na nohou ty správné lyže. Jak je vybrat?

Poznejte svůj styl

Při výběru sjezdových lyží si nejprve upřímně řekněte, jaký jste lyžař – nepodceňujte se, ani nenadhodnoťte. Délka lyže záleží na vašem stylu jízdy.

Už neplatí to, co se dříve říkalo – tedy čím kratší carvingová lyže, tím lépe. Musíte si uvědomit jedno. „Čím je lyže delší, tím je stabilnější a rychlejší. Kratší zase lépe zatáčejí a celkově se lépe ovládají. Ale v rychlostech se takříkajíc klepou,“ říká prodejce sportovního náčiní Martin Rot.

Pro děti a úplné amatéry však platí trochu jiná pravidla, začínající lyžař by měl mít lyže kratší. (Psali jsme: Hůlky stranou a lyže na prsa. Jak vybrat vybavení, když učíte děti lyžovat)

Styl jízdy také určí rádius, který vám bude sedět. Ten určuje točivost lyže. Pokud děláte na sjezdovce raději velkou spoustu kratších obloučků, volte rádius 13–14, zlatou střední cestou je 14–17 a cokoli nad tím je určeno pro lyžaře s dlouhými oblouky. Zajímejte se také o tvrdost jádra, tedy to, jak moc se dá lyže prošlápnout. Čím lepší lyžař, tím tvrdší jádro může mít.



VIDEO: Jak vybrat správnou délku lyží. Hůlky stranou a lyže na prsa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevlajte ve vzduchu

Stejně pozorně musíte vybírat běžky. Jakožto amatérovi vám budou stačit obyčejné turistické. Bývají o něco širší než závodní, cca 47 mm a více. Pokud milujete klasiku, pak si kupte běžky o zhruba 20 až 30 centimetrů delší, než je vaše výška.

Pro „bruslení“ volte 5 až 15 centimetrů nad vaši hlavu, a pokud střídáte styly, vyberte si něco mezi tím. Běžky byste neměli zcela prošlápnout, ale nesmíte ani vlát ve vzduchu. Dejte si pod jejich střed papír a stoupněte si na ně v místě, kde je vázání. „Mezerou mezi papírem a skluznicí byste neměli vidět, ale papír musíte zpod lyží lehce vytáhnout,“ popisuje prodejce.

Hodně lidí řeší, zda si pořídit běžky se šupinou (jakýsi vylisovaný vzor na skluznici). Rekreačním sportovcům stačí. Nemusí se totiž mazat a nestojí moc peněz. Jsou však hlučnější, hůř kloužou a na tvrdém nebo naopak rozbředlém sněhu to s nimi budete mít těžší.

U všech lyží řešte, kolik vážíte. Špatný výběr totiž zamezí jejich snadnému ovládání.

Helma pro vaše bezpečí

Někdy vám může zachránit život, tak volte správně. Nekupujte ji přes internet, helmu si potřebujete vyzkoušet. Musí vám dokonale padnout – nebýt ani těsná, ale ani volná. Zkuste si na ni i nasadit brýle – mnohdy se stane, že k sobě prostě nepasují a pak vás zbytečně tlačí nebo do nich fouká.

Mezi horním okrajem brýlí a helmy by neměl být velký volný prostor, ale nesmí být ani moc natěsno, protože by to bránilo ventilaci. Všímejte si i zapínání. Každému vyhovuje jiné, jde o to, abyste si helmu mohli rychle zapnout i rozepnout.

VIDEO: Nevíte, jaké boty na lyže? Tento přístroj vám poradí:

VIDEO: Nevíte jaké boty na lyže? Tento přístroj vám poradí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do jakého jet střediska?

Nevíte, jak si vybrat lyžařské středisko, abyste byli spokojení? Máme pro vás pár užitečných tipů. Jako první si musíte položit otázku, zda chcete jet lyžovat do Česka, nebo do zahraničí.

V prvním případě počítejte s tím, že naše velká střediska už vyjdou finančně skoro stejně jako ta cizí, v čemž počítáme cenu permanentek i služeb, občerstvení a ubytování. Ušetříte v nich tedy jen na cestě. Navíc nemají takovou přepravní kapacitu, tudíž fronty bývají běžné.

Pokud jezdíte tedy lyžovat pravidelně, vyberte si středisko, které vám sedí a kupte si sezonní permanentku – vyplatí se. A když ne, sledujte akce. Občas se objeví nějaké slevy pro vás nebo aspoň vaše děti. Bývá to na začátku a na konci sezony, ale třeba i na Mikuláše nebo jiné svátky.

Pokud jezdíte s prcky, je zbytečné hledat velká střediska. Stačí vám menší vlek, pozvolnější svah a chalupa co nejblíže.

Za našimi hranicemi jsou nejlepší volbou Alpy, zvláště ty rakouské, protože tam to nemáme daleko. Většina našinců považuje při výpravě za jejich vrcholky za hlavní kritérium to, kolik kilometrů sjezdovek jim nabízí. Čím víc, tím lépe. Je to ale nutné?

„Rozmyslete si dobře, jací jste lyžaři a zda je vůbec všechny stihnete projet. Často tomu tak není,“ kýve hlavou lyžařský instruktor Michal Stein, který v Rakousku pracuje. Pak zase zbytečně platíte. Taková střediska jsou napěchovaná lidmi, ceny jdou závratně vysoko, a navíc si na sjezdovce musíte dávat pozor, protože jsou na ní davy, a to je nebezpečné.

Klidně vsaďte na menší a méně známé středisko, kde je větší klid. Nehledejte ubytování přímo u sjezdovky. Mnohde je až dvakrát dražší než v pár kilometrů vzdálené vesničce, odkud se ale k lanovce dostanete skibusem. Ten je pro majitele permanentek zdarma.

Sledujte také vybavenost areálu. Pokud se rádi na lyžích občerstvíte, chtějte buď malé středisko anebo to, kde je na svahu víc hospůdek na výběr. Jinak zase sáhnete hlouběji do kapsy.