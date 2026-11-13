Představa ideální zimní dovolené nebo ideálního dne na lyžích či snowboardu se u každého liší. A s tím i požadavky, které by měl vybraný skiareál splňovat. Co zvážit předtím, než se vydáte na konkrétní místo?
1. Velikost a skladba sjezdovek
První a pro většinu lidí zásadní parametr je celková délka sjezdovek. Kromě ní je ale důležité i jejich skladba co do obtížnosti a převýšení.
Například Dolní Moravu ocení hlavně rodiny s dětmi a všichni, kdo si na lyžích zatím nejsou příliš jistí. Skiareál Lipno nabízí pestřejší škálu obtížností, vedle mírných svahů v jižní části také kombinace modrých a červených sjezdovek v té severní.
Skiareál Klínovec, který také patří mezi lokality oblíbené rodinami s dětmi, naproti tomu pokrývá se svými více než 30 km sjezdovek širší škálu obtížnosti. Modré a červené sjezdovky doplňují dva kratší černé sjezdy U Zabitého a Neklid Karásek II. a dvě černé freeride sjezdovky. To z Klínovce dělá destinaci vhodnou jak pro různorodé skupiny, tak pro zkušené sportovce, kteří si chtějí prověřit své síly a schopnosti.
Výběr nejdelších sjezdů v ČR:
Lázeňská (Klínovec), 3 400 m: Modrá sjezdovka, většinou široká, vyhlídková, obsahuje i několik lehce prudších či užších úseků. Celkové převýšení na více než 3 km je 490 m.
Šerák (Ramzová, Jeseníky), 3 260 m: Nabízí kombinaci modré a červené obtížnosti. Převýšení je 577 m, nejvyšší část je závislá na přírodním sněhu.
Pohodová (Kouty nad Desnou), 3 050 m: Tato modrá sjezdovka má pověst nejdelší sjezdové trasy na Moravě, převýšení je 520 m.
Jáchymovská (Klínovec): 2 950 m: Má velkorysou šířku 50 až 100 m. Vede podobným směrem a je obsluhována stejnou lanovskou jako modrá Lázeňská. Na rozdíl od ní se ale drží blíž k lanovce a nevyhýbá se prudším pasážím. Je zařazena mezi červenými sjezdovkami. Převýšení je 490 m.
2. Lanovky
I když důvodem, proč lyžaři vyhledávají hory, jsou sjezdy dolů, důležitá je i cesta nahoru. Typ, komfort a především kapacita lanovek určují, jakou dobu a v jakém prostředí strávíte mezi dvěma sjezdy.
Například klínovecká lanová dráha Mapy.com Express disponuje úctyhodnou kapacitou 2 400 lidí za hodinu, a díky ní to na vrchol Klínovce docela frčí. Lyžaře dopraví na začátek dvou modrých a jedné červené trati. Celkově Klínovec disponuje pěti lanovkami, z toho tři jsou vybavené ochrannými bublinami. Lanovka Dámská má navíc i vyhřívané sedačky.
Mimochodem, v Česku jsou lanovky s vyhřívanými sedačkami docela vzácné. Kromě Krušných hor je lze najít už jen v Krkonoších, v Orlických horách a na Králickém Sněžníku.
Kromě technických parametrů lanovek má smysl sledovat i jejich rozmístění v areálu a možnosti pohybu mezi jednotlivými sjezdovkami.
3. Technické zasněžování
Lyžařský areál může být sebekrásnější, když ale nenapadne sníh, vše závisí na tom, zda jsou jeho sjezdovky zasněžované. Rozhodující je rozsah zasněžování, ruku v ruce s ním jde i kvalita technologií pro přípravu sjezdovek.
Sněhové podmínky jsou nejdůležitější pro ty, kdo plánují dovolenou s předstihem, třeba na termín jarních prázdnin nebo předem nahlášené dovolené. Pro lyžařské areály v Česku se zasněžování stává čím dál větší nezbytností. Ty, které spoléhají na přírodní sníh nebo mají technické zasněžování jen v malé části areálu, nemohou návštěvníkům zaručit, že si u nich ve vybraném termínu zalyžují.
4. Dostupnost areálu
Kdo někdy cestoval s dětmi, dobře ví, že doba strávená v autě hraje rozhodující roli. Při výběru lokality pro zimní dovolenou zvažujte nejen počet kilometrů, které vás od vybraného střediska dělí, ale také kvalitu silnic a to, kolik času vám cesta zabere. Nejsou to ale samozřejmě jen děti, kdo se cíle cesty nemůže dočkat.
Pro jednodenní lyžování mohou být zajímavé například menší areály v blízkosti velkých měst, jako je středočeský Monínec. Kdo hledá rozsáhlejší středisko s dlouhými sjezdy, může z Prahy vyrazit například na Klínovec, kam cesta za příznivých dopravních podmínek trvá pod dvě hodiny.
5. Zázemí, služby a další aktivity mimo sjezdovky
Den na sjezdovce se neobejde bez pořádného posilnění, je proto dobré si udělat předem přehled o tom, kam se v průběhu dne můžete uchýlit. Ať už na oběd, odpočinek, nebo rychlé občerstvení mezi sjezdy. Může to být útulná horská chata s krbem nebo třeba jeden z aprés-ski barů, které najdete na Klínovci u všech páteřních lanovek.
Pokud nedisponujete vlastním kompletním lyžařským vybavením, anebo chcete místo vlastních lyží vyzkoušet třeba snowboard, zjistěte si předem možnosti půjčování, případně servisu. Půjčovny jsou součástí mnoha středisek, je ale důležité vědět, kde je najdete, jaké mají ceny i zda v nich i uprostřed rušné sezony seženete přesně to, co potřebujete.
Pro děti a začátečníky existují v mnoha skiareálech lyžařské školy. Ta na Klínovci využívá dětský park s pojízdnými pásy. Navíc zdejší ski school umožňuje i pilování techniky pro pokročilé všech věkových kategorií se zkušenými instruktory.
6. Cena skipasu a poměr ceny k nabídce
Je pochopitelné, že cena skipasu je pro mnoho lidí nejzásadnějším argumentem, proč zvolit ten či onen areál. Nikdy ale nezapomeňte, že cena za lyžování se nerovná ceně skipasu.
|Typ skipasu
|Dospělý
|Dítě
|1 den
|1 250 Kč
|750 Kč
|3 hodiny
|1 060 Kč
|640 Kč
|4 hodiny
|1 130 Kč
|680 Kč
|2 dny
|2 440 Kč
|1 460 Kč
|3 dny
|3 560 Kč
|2 140 Kč
|5 dní
|5 630 Kč
|3 380 Kč
|7 dní
|7 440 Kč
|4 460 Kč
|Sezonní Interskiregion
|18 500 Kč
|11 100 Kč
|Sezonní CzechSkipass
|17 990 Kč
|13 990 Kč
Další významnou položkou může být půjčení vybavení. Ceny se liší nejen podle typu vybavení, ale také podle doby, na níž si ho půjčujete. Zatímco půjčení kompletního setu (lyže, boty, hole) na jeden den začíná na Klínovci na 490 korunách (u dětí na 390), při půjčení na 6 dní vyjde den výhodněji, na 367 korun (u dětí na 292).
Do nákladů je dobré započítat také náklady na ubytování, služby, benzin a koneckonců i čas strávený na cestě. Zjistěte si také, zda se na místě platí parkovné. I to může lyžování výrazně prodražit. Například na Klínovci se parkuje zdarma, skiareál Lipno má sice parkování zpoplatněno, ale cena je vcelku příznivá. Areály v Krkonoších mají ceny různé – někde se dá stát celý den zdarma, jinde se platí denní částka v řádu stokorun.
Co si ještě zjistit, než se definitivně rozhodnete?
Než se rozhodnete, je také dobré si otevřít mapu zvažovaného skiareálu a podívat se, jak dobře jsou dostupné jednotlivé svahy, zda vás nečeká od parkoviště k lanovce dlouhá štreka v lyžácích a zda budete mít po ruce všechny služby, které potřebujete.
Pokud plánujete delší pobyt, zjistěte si, zda lokalita nabízí i jiné možnosti pro dny, kdy se vám nebude chtít na svah. Na Klínovci to může být třeba návštěva Božího Daru nebo Jáchymova.
A kdybyste chtěli dny lyžování na Klínovci proložit lyžováním v zahraničí, nabízí Krušné hory jako jeden z mála lyžařských areálů v Evropě i tuto možnost. Německé středisko Oberwiesenthal je z Loučné pod Klínovcem co by kamenem dohodil a dvě lanovky (sedačková a kabinková) vás odtud vyvezou až na vrchol Fichtelbergu.
Lístek s minimální délkou 1,5 dne a delší, zakoupený ve skiareálu Klínovec či skiareálu Fichtelberg, je automaticky platný v rámci celého Interskiregionu se 47 km sjezdovek. Přeprava mezi oběma areály je navíc zdarma a skibus vás z jednoho místa na druhé převeze i s vybavením za 15 minut.