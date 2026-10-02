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Jak si užít zimní radovánky na sněhu a neutratit majlant?

Komerční sdělení   4:00

Ilustrační obrázek | foto: Decathlon

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Hory volají, ale vaše peněženka tiše pláče? Nejste v tom sami. Ceny celodenních permanentek na českých i zahraničních sjezdovkách trhají rekordy. Když k tomu připočtete dopravu, předražený svařák na svahu a ubytování, vyjde víkend pro čtyřčlennou rodinu na pořádný balík. Znamená to, že musíte celou zimu prosedět doma u televize? Ani náhodou. Skvělou zábavu na čerstvém vzduchu si totiž můžete užít i bez předražených lanovek. Stačí se vrátit k jednoduchým radostem, které jsme milovali jako děti.

V zimě máte nespočet možností, jak spálit kalorie, vyčistit si hlavu a užít si kopec srandy. A víte, co je na tom nejlepší? Většina z nich vás po pořízení vybavení nebude stát ani korunu.

Kopec za domem jako nejlepší aréna

Sjezdové lyžování je skvělý sport, ale vyžaduje spoustu peněz a poměrně náročné logistické plánování. Než zabalíte lyžáky, helmy a hůlky, strávíte v garáži mládí. Abyste si pořádně užili sněhovou nadílku, stačí přitom popadnout vybavení, které vám třeba leží vzadu v garáži a vyrazit na nejbližší kopec.

Pohyb v hlubokém sněhu je pro lidské tělo geniální trénink. Při šlapání do kopce dostanou vaše srdce i plíce pořádně zabrat, posílíte střed těla i nohy, a ještě ušetříte za permanentku do fitka. A cesta dolů? To je čistá euforie pro malé i velké. Zimní výbava nemusí vážit tunu, takže to zvládnou malí i velcí. Kvalitní sáňky a boby seženete v lehkém, odolném provedení, takže je snadno hodíte do kufru auta nebo vezmete do ruky.

Nemusíte přitom utrácet majlant ani za samotné vybavení. Obchody se širokým sortimentem, jako třeba Decathlon nabízejí funkční zimní náčiní za ceny, které vaši peněženku rozhodně nezruinují. Stačí vám pár stovek a máte postaráno o zábavu na několik sezón dopředu.

Jak si užít den na sněhu a ušetřit?

Chcete si den na mrazivém vzduchu užít na maximum a nezruinovat rodinný rozpočet? Držte se několika osvědčených tipů:

  • Občerstvení z domova
    Horký čaj nebo kakao do kvalitní termosky a pořádná svačina do batohu. Ceny v horských stáncích bývají nesmyslně vysoké. Domácí řízek nebo šneci z listového těsta chutnají na vrcholu kopce stejně nejlépe.
  • Správné vrstvení je základ
    Místo jedné tlusté bundy na sebe hoďte raději tři tenčí vrstvy. Funkční triko nasaje pot, flísová mikina zahřeje a nepromokavá bunda vás ochrání před mokrým sněhem. Když vám bude při šlapání do kopce horko, jednoduše jednu nebo dvě vrstvy odložíte.
  • Objevujte místa v okolí
    Vykašlete se na velká horská střediska. Prozkoumejte kopce, louky a lesní cesty ve blízkosti domova. Často objevíte místa, kde budete úplně sami a vyhnete se davům i problémům s parkováním.

Zima zkrátka nemusí být o drahých skipasech a hodinách strávených ve frontách na lanovku. Nejpěknější vzpomínky často vznikají úplně neplánovaně, na obyčejném kopci za městem, s červeným nosem a sáňkami po babičce. Stačí se jen pořádně obléct a vyrazit ven.

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Jak si užít zimní radovánky na sněhu a neutratit majlant?

Komerční sdělení
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