První areály plánují otevřít 27. listopadu v Madonně di Campiglio. O den později se mají přidat Passo Tonale, Alpe Cermis, Alpe Cimbra, Paganella Ski a Pampeago-Obereggen. Na 3. prosince je naplánováno zahájení provozu v Pinzolu a Folgarida Marilleva, o den později pak také na Monte Bondone, Pejo3000 a v lyžařských oblastech Val di Fassa.
Trentino nabízí dva rozsáhlé lyžařské systémy. Skirama Dolomiti Adamello Brenta propojuje osm středisek, mezi nimiž jsou Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida Marilleva, Pejo, Pontedilegno-Tonale, Paganella Ski, Monte Bondone a Alpe Cimbra. Celkem jde o 150 lanovek a vleků a přibližně 380 kilometrů sjezdovek. Sezonní skipas Superskirama bude v zimě 2026/2027 platit od 28. listopadu do 2. května.
Na východě regionu se nacházejí areály zapojené do Dolomiti Superski, jednoho z největších lyžařských systémů v Alpách. Celá síť zahrnuje dvanáct oblastí a více než 1200 kilometrů sjezdovek. V Trentinu do ní spadají Val di Fassa a Carezza, Val di Fiemme-Obereggen, San Martino di Castrozza-Passo Rolle a Alpe Lusia-San Pellegrino. Dohromady nabízejí přibližně 350 kilometrů tratí.
Nové lanovky zrychlí cestu na svahy
Mezi hlavní novinky letošní zimy patří modernizace lanovek. Ve Val di Fassa, která sdružuje šest lyžařských oblastí se 110 kilometry sjezdovek a více než padesáti vleky, nahradí v oblasti Buffaure dosavadní sedačkovou lanovku z roku 1997 nová desetimístná kabinová.
Cesta mezi Buffaure a Col de Valvacin se díky ní zkrátí ze sedmi minut a patnácti sekund na necelé čtyři minuty. Za hodinu dokáže přepravit až 2 600 osob. Novinkou je také podzemní nástupní stanice, která lépe zapadne do okolní krajiny.
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Další investice se týkají Val di Sole. Ve Folgarida-Marilleva přibude v oblasti Malghet Aut nová šestisedačková lanovka Brenzi s kapacitou přibližně 3 000 osob za hodinu. Současně se rozšíří stejnojmenná sjezdovka, která bude nově široká více než padesát metrů. Úpravy mají zlepšit také podmínky pro začátečníky, jejichž výuková trať získá přehlednější a chráněnější prostor.
Modernizace pokračuje i v oblasti Ponte di Legno-Tonale. Sedačkovou lanovku Valbiolo nahradí desetimístná kabinová s kapacitou 3 200 cestujících za hodinu. Nové panoramatické kabiny se objeví také na ledovci Presena, kde nahradí dosavadní červené kabinky lanovky Paradiso. Dvanáctimístné kabiny budou vybavené vnitřním stojanem na lyže. V Ponte di Legno pak nová kabinová lanovka zkrátí cestu k vrcholu z dosavadních patnácti minut na přibližně šest a půl minuty.
Lyžování za úsvitu i po setmění
Více informací o všech plánovaných akcích najdete na tomto odkazu.
Zima i mimo sjezdovky
Trentino myslí také na ty, kteří dávají přednost jiným zimním aktivitám než sjezdovému lyžování. Vyrazit lze na běžky, sněžnice nebo zimní pěší túry, projet se na fatbiku či vyzkoušet jízdu se psím spřežením. Pro náročnější dobrodruhy jsou připravené trasy pro skialpinismus, freeride i ledolezení.
Ve Val di Fiemme patří k oblíbeným místům pro běžecké lyžování Lago di Tesero a průsmyk Lavazè, další tratě vedou například ve Val di Fassa, na Alpe Cimbra nebo v okolí Monte Bondone. Hlavní běžkařská střediska sdružuje společný SuperNordicSkipass, který usnadňuje přístup k tratím i souvisejícím službám.
Oblíbenou alternativou jsou také výlety na sněžnicích. Trasy vedou například k jezerům Colbricon a Juribrutto nebo do údolí Val Venegia s výhledy na Pale di San Martino. Kdo si vystačí s turistickými botami, může vyrazit na zimní procházku po upravených stezkách, například k horské chatě Malga Ritorto s panoramatickým výhledem na Brentské Dolomity.
Novinkou zimní sezony 2026/2027 bude ve Val di Fassa také Winter Panorama Pass. Vícedenní karta na tři nebo šest dní je určena pěším turistům a umožní neomezeně využívat více než dvacet lanovek a vleků. I lidé bez lyží se tak snadno dostanou do vyšších poloh, k horským vyhlídkám a na začátky turistických tras.
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Zajímavou možností je také zimní jízda na fatbiku. Široké pneumatiky umožňují pohyb po zasněžených cestách, například na trase mezi Lavarone, Millegrobbe a pevností Forte Lusérn z období první světové války. Zimní Dolomity lze poznávat dokonce i ze vzduchu při tandemovém paraglidingu. Z Paganelly se létá směrem k jezeru Molveno a Brentským Dolomitům.
Náročnější aktivity, jako jsou skialpinismus, freeride nebo ledolezení, už vyžadují zkušenosti, odpovídající vybavení a znalost horského prostředí. Například Val di Daone na západě Trentina je známé množstvím zamrzajících vodopádů, které lákají ledolezce. Při pohybu mimo upravené sjezdovky je vždy důležité sledovat lavinovou situaci a v případě nedostatečných zkušeností využít doprovod kvalifikovaného horského vůdce.