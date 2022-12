Na rakouské hory s komorníkem. Takového průvodce jinde v horách nenajdete

Mohlo by se hodit: V Turracher Höhe se nachází muzeum Erlebniswelten Mythos Edelstein. V cenné sbírce uvidíte neuvěřitelné barvy a tvary minerálů. V expozici najdete rovněž šperky, hodiny, svítidla, fontány, nádoby a zvířata zhotovená z drahých kamenů. Otevírací doba je od pondělí do soboty, od 9:30 do 17:30 hodin, v červenci a v srpnu do 18:00 hodin. Některé hotely v Turracher Höhe poskytují ubytování v limbových pokojích nebo apartmánech, kde zažijete léčivé účinky tohoto stromu. Pokud jste příznivci ekologického cestování, jeďte do Korutan vlakem do stanice Spittal/Drau. Z hlavního nádraží ve Vídni, v Linci a v Salzburgu jezdí vlaky několikrát za den. Odtud vás do Turracher Höhe a zpět dopraví kyvadlová doprava, kterou si můžete objednat online na www.bahnhofshuttlekaernten.at