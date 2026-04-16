Letošní představení bylo podle tvůrců nejnáročnější, hlavní role se totiž zmocnila příroda a obstarala mimořádně autentickou zimní kulisu. Rolby, které symbolizují Hannibalovy slony, motokrosaři v roli rychlé jízdy, tanečníci, lyžařští akrobaté i zručně vedený vrtulník se letos publiku představili v pravé „aprílové“ chumelenici.
„Počasí je jedním z herců, které jsme pozvali, aby se k nám připojili a hráli s námi. Dělá si, co chce, a improvizuje, stejně jako to někdy děláme i my v divadle,“ řekl rakouský choreograf a režisér Hubert Lepka, který představení na ledovci Rettenbach chystá už od roku 2001.
|
Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí
Základ je stále stejný. Čerpá z historických pramenů i z mytologie a opěvuje putování kartaginského vojevůdce Hannibala, který v roce 218 před naším letopočtem přešel s obří armádou přes Alpy, aby zaútočil na Římskou říši.
Osmašedesátiletý Lepka se proslavil rozsáhlými produkcemi na neobvyklých místech a söldenský Hannibal patří mezi jeho vrcholná díla. Scéna se nachází v nadmořské výšce 3 000 metrů a její velikost je uváděna šest krychlových kilometrů!
Představení, do kterého se vedle herců a tanečníků zapojuje i řada strojů, se totiž odehrává pod širým nebem na ledovci, na sjezdovkách, na skalách i na obloze.
Hannibala málem nepustili na scénu
„Nikdy jsme účinkující nepočítali, ale odhadujeme, že na jevišti je asi 350 osob a v zákulisí nejméně 200 dalších,“ řekl Lepka při setkání s novináři pár hodin před představením. Hannibal se hraje obvykle jednou za dva roky, ale představitelé hlavních rolí se často nemění.
Tomaž Simatović je teprve druhým Hannibalem, v titulní roli vystupuje už od roku 2009, ale letos ji málem nestihl. „Ochranka mě sem nechtěla pustit, už jsem byl oblečen v kostýmu a logicky jsem neměl žádnou průkazku,“ smál se slovinský herec a tanečník, který velkou část představení odtančil na vysoké rampě, kterou na scéně vozila rolba.
Z hlavních rolí se nejčastěji obměňují malí Hannibalové, které hrají chlapci z místních lyžařských klubů. V letech 2007–2009 se jako budoucí vojevůdce představil Fabio Gstrein, jenž to nakonec dotáhl až ke stříbrné medaili ze slalomu na letošní olympiádě.
V menších rolích se před lety ukázali i další později slavní lyžaři Benjamin Raich, Marcel Hirscher či Anna Veithová (rozená Fenningerová) a v leteckých akrobatických scénách vystupoval i slavný parašutista a dobrodruh Felix Baumgartner.
Tanečníci z Nového Mexika na sněhu
Lepkovo představení je plné symbolů a jinotajů, protínají se různé časové roviny a do antického příběhu jsou přeneseny mnohé symboly dnešní doby. O Hannibalových válečných výpravách například reportuje televizní stanice Karthago TV.
Reportérku této stanice po celých 25 let hraje Donna Jewellová, která zároveň vytvořila choreografii pro taneční vystoupení. Jako vedoucí katedry divadla a tance na univerzitě v Novém Mexiku pravidelně vybírá své nejlepší studenty a obsazuje je do tanečních rolí.
|
Po stopách pradávného lovce i filmového agenta. Objevte kouzlo Ötztalských Alp
Společně s příběhem Hannibalovy cesty odvypráví Lepka historii soupeření Kartága s Římem. Tento konflikt sahá až k legendě o Dido a Aeneasovi – královně Kartága a trojském hrdinovi. Aeneas byl bohyní Venuší předurčen, aby založil Řím, jenže on podle pověstí zahořel láskou k Dido a zůstal s ní v Kartágu.
V Lepkově představení je božský hněv vyjádřen svérázně: „Řekla jsem, Založ Řím!, ne Vezmi si tu krávu!“ sděluje průvodce představením údajný Venušin výrok.
Krvavá bitva? Mýtnice u Allobrogů
Humor a neotřelý přístup k historii představení nabízí i v dalších scénách. Jedním z nejtěžších momentů Hannibalova tažení v roce 218 před Kristem byl krvavý střet s keltským kmenem Allobrogů. Komentář söldenského představení to shrne lakonicky: „Hlavním problémem při výstupu byla mýtnice u Allobrogů. Hannibal šel k nástěnce a prostudoval si cla: Keltové zdvojnásobili ceny!“
Na prvním místě však je vizuální stránka. Návštěvník nemusí rozumět každému slovu z komentáře, aby si užil velkolepou produkci a pochopil zásadní dějovou linii. Po antické předehře Hannibal přebírá armádu po svém otci Hamilkarovi a chystá ji na náročné tažení na Řím.
Když se kolona sněžných roleb vydá sjezdovkou nahoru, každý pozná, že Hannibal a jeho sloni putují přes největší překážku své pouti. Návrat opačným směrem pak jistojistě avizuje splněnou misi a blížící se finále příběhu.
Letošní přestavení bylo ochuzeno o rozzlobené božstvo, které mají zobrazovat stíhačky na obloze. Leteckou flotilu Flying Bulls Aerobatics Team i výsadek parašutistů totiž zastavilo nepříznivé počasí. Jak řekl režisér Lepka už před představením, to byla ta improvizace přírody, která si tentokrát osvojila hlavní roli. K příběhu se to možná nakonec hodilo víc než stíhačky.