Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

Tereza Hrabinová
  4:00
Lyže, sníh a hory nemusí znamenat celodenní cestování. Pokud chcete na svah vyrazit autem z Česka, tady je výběr nejbližších alpských středisek, která nabízejí pohodlnou dostupnost, moderní zázemí a zábavu pro celou rodinu.
Zillertal

Zillertal | foto: archiv firem

Hinterstoder
Rakouský lyžařský areál Hinterstoder leží v Horním Rakousku.
Sáňkování ve Schladming-Dachstein
Nová desetimístná lanovka, která spojuje Schladming a Rohrmoos.
11 fotografií

Hinterstoder a Wurzeralm

Lyžařská střediska Hinterstoder a Wurzeralm nabízejí spolehlivé sněhové podmínky, moderní zázemí a přívětivé tratě pro rodiny s dětmi. Výhodou je skvělá dostupnost z Česka – z Dolního Dvořiště tam dorazíte autem za necelé dvě hodiny, z Prahy přibližně za čtyři. Většina trasy vede po dálnici A9.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Rakousko na sněžnicích za minimální náklady. Objevte kouzlo Mrtvých hor

Dálniční známka

Jednodenní dálniční známka v Rakousku pro osobní auta stojí 9,30 euro, desetidenní stojí aktuálně 12,40 eura.

Koupit si ji můžete buď v digitální formě online, nebo jako nalepovací v některém z mnoha desítek míst v Rakousku. Některá prodejní místa nabízejí jak nalepovací, tak digitální variantu.

Areál nabízí čtyřicet kilometrů sjezdovek různých obtížností od černých padáků přes pohodovější červené svahy až po mírné cvičné loučky. Rychlá přibližovací kabinka Hössbahn vás vyveze do mezipatra na horském plató, kde na ni navazuje vějíř sedaček a kotev. Od parkoviště k nejvyššímu bodu je to 1 400 výškových metrů.

Z horních partií se otevírá nezapomenutelný pohled na majestátní hradbu rozeklaných štítů Mrtvých hor (Totes Gebirge). V Hinterstoderu se konají pravidelně závody Světového poháru v alpském lyžování. Na závodní trati Hanesse Trinkla si můžete vyzkoušet, kde sviští hvězdy sjezdařského nebe.

Rakouský lyžařský areál Hinterstoder leží v Horním Rakousku.

  • Skipas

Denní skipas pro dospělého v Hinterstoderu vyjde na 44,50 eura (zhruba 1 084 korun), mládež (ročníky 2007-2010) zaplatí 35,50 eura (cca 865 korun) a děti (2011-2019) mají skipas za 18 eur (cca 438 korun).

Kompletní ceník najdete na webových stránkách střediska.

Dětský svět

Sunny Kids Park je největším dětským lyžařským světem v Horním Rakousku, má tři posuvné koberce (některé kryté), dva cvičné vleky, lyžařský kolotoč, novou budovu infrastruktury s odpočívárnou a denní místností a lyžařskou školou.

  • Zajímavosti

Hannes-Trinkl-Weltcupstrecke – sjezd Světového poháru, otevřen v roce 2016, délka 3,5 km, v nejprudších částech klesání 60 procent.

SNOWtrail - zážitková rodinná sjezdovka s vlnami a dalšími prvky.

Inferno Piste – kilometrová trať u výstupu z lanovky Hösskogel se sklonem až 70 procent.

Z lyží rovnou do jezera. Rakouský Zillertal nabízí plavání uvnitř ledovce

Okolí Hinterstoderu je rájem pro běžkaře. Hustá síť běžeckých tratí má okolo 120 kilometrů. Podniknout se dají i túry na sněžnicích nebo jízdy na saních tažených koňmi.

K Hinterstoderu patří i menší středisko Wurzeralm s 22 kilometry sjezdovek, které si oblíbily především rodiny s dětmi. Oba areály od sebe dělí zhruba 36 kilometrů a propojuje je pravidelná skibusová linka.

Schladming-Dachstein

  • Překrásné rozhledy ve výšce přes 2 700 metrů vám nabídne vyhlídka Dachsteinský žebřík do nebe. Po dvanácti schodech ocelové konstrukce vystoupáte na prosklenou plošinu, odkud se můžete kochat pohledem na okolí.
  • Dalším nezapomenutelným zážitkem jsou Schody do nicoty. Tam pro změnu sestoupíte po čtrnácti schodech. Hluboko pod svýma nohama uvidíte ledovec odhalující krásu a sílu přírody v její nejčistší podobě.

Oblíbený areál Schladming-Dachstein leží o něco dál od hranic než Hinterstoder nebo Wurzeralm, stále je ale snadno dostupný. Z Prahy vede trasa přes Linec a Liezen (cca 420 km), cesta autem trvá přibližně 5,5 hodiny. Ze směru Brno se sem dostanete podobně rychle přes Vídeň, Leoben a Liezen (cca 440 km).

Jestli si chcete zalyžovat na ledovci, Dachstein je z tuzemska nejblíže. Areál čtyř hor se nachází na protější straně údolí a díky severní orientaci svahů jsou tady výborné sněhové podmínky po celou sezónu. Propojený komplex zahrnuje čtyři hlavní střediska: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen a Reiteralm. Díky lyžařské houpačce čtyř vrcholů máte k dispozici nejdelší souvislou lyžařskou oblast v regionu.

Schladming-Dachstein je součástí největší rakouské lyžařské oblasti Ski amadé. Nabízí devět lyžařských hor, 81 lanovek a 230 kilometrů sjezdovek pro všechny výkonnostní kategorie.

  • Skipas

Kompletní ceník najdete na webových stránkách střediska.

  • Dětský svět

Lyžařský areál Ramsau am Dachstein je největší dětský lyžařský svět ve Štýrsku, kde najdete sedm zážitkových sjezdovek, na kterých se naučí hravou formou lyžovat i ti nejmenší.

  • Zajímavosti

V celé oblasti Ski amadé je zdarma dostupná wi-fi síť se 400 přístupovými místy. Na lanovkách jsou bezplatné nabíjecí stanice pro mobilní telefony.

Začátečníkům pomůže překonat začátky zábavný projekt „Learn2Ski“, v němž lyžařské školy slibují vrácení peněz všem, kdo nesjedou po absolvování třídenní výuky modrou sjezdovku.

O Velikonocích mají děti do 15 let skipas zdarma. Třetí dítě neplatí po celou sezonu.

Objevte osm termálů u českých hranic. Dopřejte si klid a wellness na otočku

Zillertal

Co byste neměli zapomenout ochutnat o přestávce mezi lyžováním? Vyhlášený je především tyrolský špekový knedlík (Tiroler Speckknödel). Podává se zpravidla ve vývaru, ale také se zelím a salátem. Vyhlášené jsou rovněž sýrové špecle (Käsespätzle), malý langoš (Kiachl) nebo Tiroler Marend, což je vynikající svačina obsahující sýr, špek, uzeniny, sádlo a zeleninu.

Areál Zillertal Arena nabízí široké možnosti jak pro úplné začátečníky, tak i pro zkušené lyžaře a snowboardisty. Z Prahy sem dorazíte autem přibližně za 6 hodin, z Brna je cesta zhruba o hodinu delší.

Lyžařská oblast se skládá ze čtyř propojených částí – Zell am Ziller, Gerlos, Wald-Königsleiten a Krimml-Hochkrimml. Celkově máte k dispozici 150 kilometrů sjezdových tratí – z toho 12 km černých, 88 km červených a 47 km modrých.

  • Skipas

Celodenní skipas od 8:30 ráno stojí 79 euro (cca 1 925 korun) pro dospělé, 63,50 euro pro mládež (zhruba 1647 korun) a 35,50 euro (cca 865 korun) pro děti.

Kompletní ceník najdete na webových stránkách střediska.

  • Dětský svět

Využít můžete některou z 11 škol, které disponují vlastními dětskými areály.

  • Zajímavosti

Zell am Ziller nabízí například dvě snowtubingové dráhy, po nichž se projedete na speciální nafukovací pneumatice, nebo sedm kilometrů dlouhou přírodní sáňkařskou dráhu.

Součástí Zillertal Areny je 200 kilometrů běžeckých tratí a dalších 80 kilometrů zimních turistických tras, které vás zavedou na nádherná místa, jež v zimě dostávají až magický nádech.

Celkem je v Zillertal Areně šest sáňkařských drah a řada z nich je v provozu i v noci.

Hochkar

Jedno z nejdostupnějších alpských středisek pro moravské lyžaře je Hochkar, který leží jen necelé čtyři hodiny autem z Brna. Z Prahy je cesta o něco delší, zhruba pět hodin.

Areál nabízí 19 kilometrů sjezdovek, které vyplňují přehledný kotel mezi 1 500 a 1 800 m n. m. Převýšení je spíše „nealpské“, najdete tu ale tratě všech obtížností. Na většině svahů sice dominují modré tratě, které doplňují zábavní parky a možnost večerního lyžování. Nechybí ale ani náročnější sjezdy pro zkušené lyžaře a freeridové úseky pro ty, kdo hledají víc adrenalinu. Sezona tady většinou končí 1. května.

  • Skipas

Kompletní ceník najdete na webových stránkách střediska.

  • Dětský svět

V areálu se nachází funpark a malý pohádkový les.

  • Zajímavosti

V Hochkaru si můžete využít také trasy pro pěší túry i na sněžnicích, 32 km běžeckých tras, 10 km tras pro skating, přírodní sáňkařskou dráhu a romantické jízdy na saních tažených koňmi.

Den lze příjemně zakončit v teplé vodě Ybbstaler Solebad.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

