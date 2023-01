Noční sáňkování, jóga i vynikající marmelády. Rakousko nejsou jen lyže

Již cestou vlakem z Prahy do Salcburku se nemohu ubránit čirému nadšení, které cítím pokaždé, když se vracím do Rakouska. Přeshraniční cestu po kolejích jsem neabsolvovala už hodně dlouho a při pohledu z okna na ubíhající krajinu rázem lituji, že tento druh dopravy nevyužívám častěji.

Po necelých šesti hodinách a přestupu v Linci se ocitáme v jednom z nejznámějších rakouských měst – Salcburku. Chystáte-li se letos do Alp, přidejte si do svého cestovního itineráře zastávku právě zde. Slavné Mozartovo rodiště, vzdálené necelých čtyři sta kilometrů od Prahy, se dokonce pyšní zápisem do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Za zhruba hodinu, která nám zbývá do odjezdu do hor, si stihnu dát potřebný šálek kávy i pořídit několik snímků Mirabellské zahrady s pevností Hohensalzburg v pozadí. A teď už vzhůru za (nejen) lyžařským dobrodružstvím!