Nebojte se toho, klidně až do Alp. Praktický návod, jak jet vlakem lyžovat

Jistě, není to varianta pro každého. Pokud pojedete se třemi dětmi (a jejich lyžařskou výbavou), asi pro vás nebude cesta vlakem do Alp to pravé ořechové. Pokud ovšem vyrazí například dva dospělí, do řady zimních středisek stojí doprava po železnici přinejmenším za úvahu. Koleje samozřejmě všude až pod sjezdovku nevedou, „poslední míle“ se však v dobře organizovaných dopravních systémech Rakouska či Německa dá prakticky vždy dorazit návaznou autobusovou dopravou.

Cesta vlakem je výrazně pohodlnější než autem a za zmínku stojí i bezpečnost. Podle statistik je doprava po železnici (optikou výskytu smrtelných nehod na ujetou vzdálenost) asi patnáctkrát bezpečnější než po silnici.