Rakouské Karlovy Vary. Gastein si běžkaři užijí opravdu naplno

Vyslovuje se nečekaně „gastajn,“ takže si je nespletete s možná známějším „dachštajn.“ Je to údolí, v němž se nachází několik městeček, obcí či míst, jejichž jména Gastein tak či onak obsahují. Dorfgastein, Bad Hofgastein, Bad Gastein a Sportgastein. Nejsou od sebe daleko a jsou propojena nejen jmény a společným údolím, ale také infrastrukturou a společnými tématy. Zkrátka Gastein.

Když se po pěti šesti hodinách jízdy autem z Prahy, Brna nebo Plzně konečně dostanete do tohoto běžkařského ráje, chcete si ho hned aspoň trochu užít. No jo, ale ono už je většinou večer. To ovšem není žádný problém. Zastavíte přímo u osvětleného areálu v Böcksteinu kousek nad Bad Gastein, který nabízí dvou a pětikilometrový okruh s perfektními stopami na klasiku a manšestrem na bruslení, a hned pochopíte, že tady to bude vysoká běžkařská. Okruhy můžete různě kombinovat a křižovat, dokonce si zvolit profil a vydovádět se hned první večer dosytosti. Tomu říkám přivítání.

Rakouské Karlovy Vary

Bad Gastein je jedno ze tří hlavních středisek gasteinského údolí. Jak už sám název napovídá, jsou to lázně. Takové malé rakouské Karlovy Vary. Akorát v tisíci metrech. V posledním desetiletí sice zažilo město shodou nepříjemných okolností velký odliv turistů, a tak místy vypadá jako lázně duchů, ale dnes se tam opět mohutně opravuje a město zase rozkvétá. Rozhodně tedy není přelidněné, jak tomu v podobně významných lázních často bývá.

Jezdila sem už císařovna Sisi, po níž je pojmenován i jeden ze sedmnácti místních termálních pramenů, ale také Liza Minnelli nebo Hugh Grant. Další pramen napájí říčku, která v kaskádovitě uspořádaném městě tvoří třístupňový vodopád. Při stoupání po jednom z mnoha vycházkových chodníků – jsme přece jen v lázních – se dostanete tváří v tvář ciferníku kostelních hodin věže Svatého Mikuláše.

Městečko je po obou stranách říčky uspořádáno jako by do písmene U, a tak vždy vidíte na protějším břehu výstavní fasády honosných hotelů v celé své parádě.

Běžkování v národním parku

Když z města Bad Gastein vystoupáte ještě asi pět set výškových metrů, dostanete se do Sportgasteinu. Po cestě překročíte hranice národního parku Vysoké Taury. Mimochodem projedete i kontrolním stanovištěm, které reguluje počet projíždejících aut. Parkovací prostor je ve Sportgasteinu totiž omezen. Není to město, je to místo. A jak opět už samotný název napovídá, nebude to žádná kolonáda.

Je to tu kouzelné. Vjedete jakoby do kotle, obehnaného zdí horských masivů, v němž se míchá několik zimních příležitostí. A sportovcům se tady vaří krev. Nás zajímal hlavně okruh zhruba deseti špičkově upravených běžkařských kilometrů. V bezmála šestnácti stech metrech je to téměř vysokohorská příprava.

Visutý most u Gasteinu

Sportgastein ovšem nepatří pouze běžkařům. Speciální chodníčky mimo stopy jsou určeny i k zimním procházkám, okolní svahy prořezávají sjezdaři či freeridoví lyžaři.

Buchty a večeře za úplňku

Ovšem i ti, kteří se rádi válí za pecí a cpou se buchtami, si tu přijdou na své. Zamíříme do Alpen Restaurant Valerienhaus, kde nás pozvou na místní specialitu. Buchty. Tedy Buchteln, jak tady říkají. Zkrátka buchtičky se šodó. Ovšem ne tak, jak je známe ze školní jídelny.

Přátelský provozní Otto mě dokonce vezme do kuchyně, abych se podíval, jak se to tady dělá, a trochu taky přiložil ruku k dílu. Upozornil jsem ho, že když to v Běžkotoulkách řeknu a napíšu, bude mít napřesrok plnou hospodu Čechů, kteří se budou dožadovat vstupu do kuchyně. Odpověděl jen „Ať přijdou!“

Přímo tady v restauraci, respektive před ní, můžete jednou měsíčně zažít ještě jeden neopakovatelný zážitek. Odehrává se vždy, když je měsíc v úplňku. Venku se prostře dlouhatánský stůl a hosté si vychutnají gurmánské menu o čtyřech chodech v nadmořské výšce 1 600 metrů. Měsíční svit rozzáří bílou, zasněženou krajinu a vy můžete obdivovat třítisícové vrcholy Národního parku Vysoké Taury. Musíte se ovšem pochopitelně objednat hodně dopředu.

Trefa do černého

Je to super sedět takhle za pecí s talířem buchet, nebo za úplňku s lahví vína, ale já jsem tvrdil, že Gastein je trefa do černého hlavně pro aktivní běžkaře. A hned vám to opět dokážu. Tentokrát vyrazíme na běžky v Bad Hofgastein, což je další městečko v údolí Gastein. Opět lázeňské, s krásným lázeňským parkem, vycházkovými chodníky, alejemi, rybníčky… a dalšími běžkařskými příležitostmi.

Koneckonců i areál, k němuž směřujeme, se nachází přímo v lázeňském parku. Není to ovšem jen tak další běžkařská stopa. Je to biatlonová škola. Všem, kteří občas sedí u televize a pokřikují „Ty jo, on to minul! To by trefila moje babička!“ tuto zkušenost doporučuji. Můžete si dát necelé dva kilometry parkem, nebo klidně jen kraťoučký dvousetmetrový okruh kolem střelnice a uvidíte, že vaše babička by to možná dala, ale vy ne.

Přestože se tady střílí lasserovou flintou na pouhých deset metrů, bude se vám klepat ruka, tlouct srdce, přerývat dech a vy budete přemotivovaní pálit jednu ránu za druhou a divit se, proč to sakra nepadá! Pokud by ti ambicioznější byli zklamaní, že se nestřílí z opravdové malorážky na padesát metrů, vězte, že i tak dokonale prověříte vaše schopnosti. Přemluvit instruktora, aby vám dovolil ránu navíc, není takový problém, celá sranda je mnohem levnější, dostupnější a můžete s sebou vzít i ženu a děti, kteří by se skutečné zbraně mohli bát.

After Langlauf Yoga

Běžně my sváteční běžkaři i po tak vydatném dnu jen zahodíme lyže do kouta a jdeme na večeři, ale ono by stálo zato trochu se po tom výkonu protáhnout. V Gasteinu máte jedinečnou příležitost a já ji rád vyzkouším.

After Langlauf Yoga, jak tomu tady říkají, vás protáhne, zklidní a uvolní nejen vaše svaly, ale i mysl. Během celého roku je jóga dostupná buď přímo v nabídce aktivit hotelu, nebo si můžete najít nějakou lekci poblíž a zajít tam. V Gasteinu je to opravdu fenomén.

Sofie Drexler, která zrovna vedla hodinu jógy u nás v hotelu, je organizátorkou Festivalu jógy v Gasteinu, který se koná dokonce dvakrát do roka. Během dvanácti dnů proběhne se čtyřiceti učiteli jógy až čtyři sta lekcí! Cvičí se třeba i pod vodopády, v zimě dokonce i přímo na svahu, zkrátka kde se dá. Tak „namasté!“

Po aktivním sportu radioaktivní koupel

Nemůžeme odjet z Gasteinu, abychom nepředstavili ještě jeden fenomen. Během celého dne na nás tento velice důležitý prvek tu a tam vykoukl a teď je konečně příležitost více se do toho tématu ponořit. Tím prvkem je radon. Jsme přece v termálních lázních a byl by hřích dnešní sportovní den nedotáhnout do konce včetně relaxace.

Vyzkoušeli jsme termální lázně v Bad Hofgastein, ale v Bad Gastein vše funguje obdobně. Lázně jsou přístupné pro širokou veřejnost. Bazén s termální vodou je očištěn od radonu, aby si jej návštěvníci mohli užít libovolně dlouhou dobu. Voda je ochlazena ze 40° na příjemných třiatřicet, takže i ve venkovní části, kam z té vnitřní můžete proplout, se můžete pěkně prohřát.

Kdo by chtěl ovšem pocítit účinky koupele s přítomností vzácného plynu, může také. První dvacetiminutovou kúru si můžete objednat i bez konzultace s lékařem. Působí proti chronickým zánětům a alergiím, léčí se zde dna, revma, nemoci plic či poruchy krevního oběhu, pochopitelně pohybové ústrojí. Takže jen zavřete oči a myslete na to, co všechno jste v údolí Gastein zažili!

Pár kilometrů na cestu domů

Jo a kdybyste toho běžkování ještě pořád neměli dost, můžete se i v den odjezdu zastavit v Dorf Gastein přímo u silnice na posledních pár kilometrů. Místní okruh je nejníže položený, takže necháte věci v autě, nazujete lyže a naposledy se nabijete horským vzduchem na cestu domů. Mějte se he-ski!