1 Polské Krkonoše, Jakuszyce
Polská strana Krkonoš se soustředí především do oblasti Jakuszyce u Szklarske Poręby, která dnes funguje jako moderní běžkařské centrum s nadregionálním významem.
Nabídka tratí je rozsáhlá, přehledná a vhodná jak pro rekreační běžce, tak pro sportovně zaměřené lyžaře. Terén je otevřený, převážně hřebenový, s mírným zvlněním a minimem technicky složitých pasáží.
Díky nadmořské výšce zde bývají stabilní sněhové podmínky i v obdobích, kdy nižší polohy trpí nedostatkem sněhu. Centrum nabízí kompletní zázemí, parkování, občerstvení i servis. Nevýhodou může být vyšší návštěvnost, která je však vyvážena šířkou tratí a jejich kapacitou.
2 Bayerischer Wald, Německo
Německá strana Šumavy patří k nejlépe organizovaným běžkařským oblastem v bezprostředním sousedství Česka. Region Bayerischer Wald nabízí desítky kilometrů pravidelně upravovaných tratí s jasnou orientací a kvalitním zázemím.
Klíčovými nástupními místy jsou Bodenmais, Zwiesel a oblast pod Velkým Javorem.
Tratě jsou většinou vedeny po širokých lesních cestách a otevřených pláních, často odděleně pro klasiku a bruslení. Profil je převážně středně náročný, vhodný pro delší souvislé jízdy bez extrémních převýšení.
Výhodou je spolehlivá úprava, dobré parkování přímo u stop a jasná informační infrastruktura. Oblast je vhodná pro jednodenní výjezdy i vícedenní pobyty bez nutnosti složitého plánování.
3 Rakouská strana Šumavy, Mühlviertel
Rakouský Mühlviertel v okolí Karlstiftu, Bad Großpertholzu a Harmanschlagu nabízí kompaktní a velmi přehledné běžkařské lokality v mírně zvlněné krajině. Tratě jsou často vedeny otevřeným terénem s dobrou orientací a plynulým profilem.
Úprava stop je pravidelná a kvalitní, značení srozumitelné a nástupní místa snadno dostupná autem. Oblast není zatížena masovým turismem a umožňuje klidné ježdění bez časového tlaku. Díky své poloze je region velmi dobře dostupný z jižních Čech.
4 Slovenské Beskydy, Makov a Makyta
Slovenská strana Beskyd v okolí Makova a hřebene Makyta představuje klidnější alternativu k velkým běžkařským centrům. Tratě zde nejsou soustředěny do jednoho areálu, ale rozprostírají se podél hřebenů a lesních cest v přirozeném horském terénu. Profil je místy náročnější, s delšími stoupáními a sjezdy, což vyhovuje zkušenějším běžkařům.
Úprava stop je závislá na aktuálních sněhových podmínkách a místní iniciativě, nikoli na umělém zasněžování. Oblast je vhodná pro ty, kdo preferují plynulý pohyb krajinou, menší koncentraci lidí a delší trasy bez technických zásahů do terénu. Zázemí je spíše základní.
5 Německé Krušné hory, Vogtland
Německá strana Krušných hor v oblasti Vogtlandu, konkrétně kolem Muldenhammeru, Wildenthalu a Johanngeorgenstadtu, patří k technicky nejzajímavějším běžkařským regionům v sousedství Česka. Tratě jsou dlouhé, vzájemně propojené a mají výrazně sportovní charakter. Profil často pracuje s převýšením, delšími stoupáními a rychlými sjezdy.
Úprava stop je systematická a navazuje i na českou stranu hor, což umožňuje plánovat přeshraniční trasy. Oblast je vhodná pro kondiční běžce a zkušenější lyžaře, kteří hledají rozmanitost a možnost dlouhých přejezdů bez opakování stejných úseků.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.