V následujícím textu najdete stručný popis, klady a zápory těch největších a nejpopulárnějších běžkařských oblastí v Česku. Nezapomeňte ovšem, že kvalita zážitku závisí mimo jiné na množství sněhu a stavu úpravy běžkařských tras.
Nenechte se proto zmást některými meteorologickými weby, které udávají výšku sněhu na sjezdovkách – tedy umělým zasněžováním zkreslený údaj.
1 Jizerské hory – domov Jizerské padesátky
Jizerskohorská lyžařská magistrála má v českých zemích nejdelší tradici, stopy se zde upravují již od roku 1984. Zdejší trasy nabízejí to nejlepší, co u nás vyznavači běhu na lyžích mohou využít.
Množství pravidelně upravovaných tratí, obvyklý dostatek sněhu oproti jiným lokalitám, příjemně zvlněný terén i relativní blízkost Prahy a dalších velkých měst činí tuto oblast velmi vyhledávanou.
Ve stínu Jizerské magistrály. Na běžkách frčíme krajem zapadlých vlastenců
Za ideálních podmínek tu můžete využít až 250 kilometrů tras a 23 nástupních míst, přičemž ta nejvýše položená a nejoblíbenější jsou Bedřichov, Smědava a Jizerka. Upravuje se na klasiku i bruslení, přičemž šířka cest obvykle umožňuje sdílení obou běžkařských stylů. Další desítky kilometrů nabízejí přilehlé tratě na polském území u osady Jakuszyce.
Hustá síť na relativně malém prostoru umožňuje nejrůznější kombinace délky a náročnosti výletů, takže na své si tu přijdou začátečníci i sportovní lyžaři.
I přes obrovské množství tras počítejte o víkendech s poměrně plnými stopami. Trénující běžkaře tu potkáte dokonce i za tmy v pozdních večerních hodinách. Kdo má rád klid, musí tedy vyrazit ve všední den a mimo jarní prázdniny.
