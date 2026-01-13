Na běžky v Česku i za hranicemi. Toto jsou nejlepší trasy i pro začátečníky

Jan Hocek
Zasněžené hory každoročně lákají vyznavače běžkování – ať už k protažení těla nebo užívání krás krajiny pod bílou peřinou. Kam se vydat? Která běžkařská oblast osloví sportovní lyžaře a kde milovníci úzkých prkýnek najdou naopak více klidu na pomalejší tempo? To vše zodpovíme ve výčtu nejlepších běžkařských lokalit.
Hustá síť na relativně malém prostoru umožňuje nejrůznější kombinace délky a náročnosti výletů, takže na své si v Jizerských horách přijdou začátečníci i sportovní lyžaři.
Jizerskohorská lyžařská magistrála má v českých zemích nejdelší tradici, stopy se zde upravují již od roku 1984.
Je třeba mít na paměti, že v nejvyšších polohách Krkonoš bývají stopy často zafoukané a pro sportovní běžkování málo kvalitní.
Výhodou Krkonošské magistrály je vysoká nadmořská výška, díky které tu můžete lyžovat od konce podzimu až do jara.
Díky rozlehlosti skýtá Šumava obrovskou plochu pro průzkum na běžkách, vyjma nejpopulárnějších míst málokdy budete mít pocit přelidněnosti.
V následujícím textu najdete stručný popis, klady a zápory těch největších a nejpopulárnějších běžkařských oblastí v Česku. Nezapomeňte ovšem, že kvalita zážitku závisí mimo jiné na množství sněhu a stavu úpravy běžkařských tras.

Nenechte se proto zmást některými meteorologickými weby, které udávají výšku sněhu na sjezdovkách – tedy umělým zasněžováním zkreslený údaj.

1 Jizerské hory – domov Jizerské padesátky

Jizerskohorská lyžařská magistrála má v českých zemích nejdelší tradici, stopy se zde upravují již od roku 1984.

Jizerskohorská lyžařská magistrála má v českých zemích nejdelší tradici, stopy se zde upravují již od roku 1984. Zdejší trasy nabízejí to nejlepší, co u nás vyznavači běhu na lyžích mohou využít.

Množství pravidelně upravovaných tratí, obvyklý dostatek sněhu oproti jiným lokalitám, příjemně zvlněný terén i relativní blízkost Prahy a dalších velkých měst činí tuto oblast velmi vyhledávanou.

Ve stínu Jizerské magistrály. Na běžkách frčíme krajem zapadlých vlastenců

Za ideálních podmínek tu můžete využít až 250 kilometrů tras a 23 nástupních míst, přičemž ta nejvýše položená a nejoblíbenější jsou Bedřichov, Smědava a Jizerka. Upravuje se na klasiku i bruslení, přičemž šířka cest obvykle umožňuje sdílení obou běžkařských stylů. Další desítky kilometrů nabízejí přilehlé tratě na polském území u osady Jakuszyce.

Hustá síť na relativně malém prostoru umožňuje nejrůznější kombinace délky a náročnosti výletů, takže na své si tu přijdou začátečníci i sportovní lyžaři.

I přes obrovské množství tras počítejte o víkendech s poměrně plnými stopami. Trénující běžkaře tu potkáte dokonce i za tmy v pozdních večerních hodinách. Kdo má rád klid, musí tedy vyrazit ve všední den a mimo jarní prázdniny.

