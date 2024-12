Lyžování par excellence. Gasteinské údolí uhrane i největší skeptiky

Může se hodit Informace: Kompletní informace včetně nabídky ubytování najdete na oficiální stránce střediska. Doprava: Z Prahy do Bad Gasteinu je to přes České Budějovice 470 km, z toho většinu cesty pojedete po dálnici. Desetidenní rakouská známka stojí 12,40 eura (310 Kč) a dá se koupit online nebo na benzinových pumpách. Ubytování: Gastein nabízí širokou paletu ubytování – od luxusních lázeňských domů až po tradiční rodinné hotely. My jsme k naší spokojenosti využili Hotel Stubnerhof s českým personálem, který se nachází v klidné části Bad Gasteinu. Oficiální seznam ubytovacích zařízení naleznete zde. Skipasy: Skipas lze zakoupit online nebo na pokladně, ceny jsou dynamické – výhodněji nakoupíte online a ceny se liší podle sezony, doby nákupu a poptávky. Jednodenní dospělý skipas pro hlavní sezonu 2024/25 stojí na pokladně 76,50 eura (1 920 Kč), třídenní 229 eur (5 730 Kč). Skipasy od 1,5 dne platí vždy pro celou oblast Ski amadé. Pro rodiny platí, že třetí a každé další dítě lyžuje zdarma. Více informacínajdete na těchto stránkách. Hlavní události v Gasteinu v zimní sezoně 2024/25 14.– 15. ledna 2025 Závody světového poháru ve snowboardu

23.– 26. ledna 2025 Lighthouse festival – festival elektronické hudby

31. ledna – 2. února 2025 Ice4Life – outdoorové akce pro otužilce

1. – 7. února 2025 Art on Snow – zimní festival umění, sochy ze sněhu a z ledu.

8. – 9. března Mezinárodní závod psích spřežení

12. – 16. března 2025 Tanz: Fest Winter Edition – taneční workshopy

2. – 16. března 2025 Snow Jazz Gastein – jazzový festival

5. dubna 2025 Ski & Golf Competition – Mezinárodní lyžařská a golfová soutěž.