Zima jako z pohádky. Běžkotoulky v salcburském Sankt Johannu mají grády

Sankt Johann in Salzburg si totiž vybral první dvě písmena jména Johann – „JO“ jako své logo. Zřejmě také proto, aby zdůraznil svůj pozitivní přístup k turistům. Nepleťte si ho s tím tyrolským – JO se nachází ve spolkové zemi Salcbursko, jejíž přídomek užívá častěji než oficiální název Sankt Johann in Pongau. Hezky je tam v zimě i v létě, kdy jsme na Tauernradweg prozkoumali například Liechtensteinklamm, nejnavštěvovanější soutěsku v Rakousku. Pamatujete?

Město má zhruba jedenáct tisíc obyvatel a čtyři tisíce lůžek pro turisty. Další stovky míst pro návštěvníky se nacházejí v jeho bezprostředním okolí. My jsme například tentokrát vyzkoušeli ubytování v nedaleké obci, která nese příznačný název pro středisko alpského lyžování – Alpendorf. Hotely se nachází v podstatě přímo na sjezdovce Ski Amadé, kterou můžete pozorovat z balkónu, ale to opravdové lyžování začíná ještě o stupeň výš.

Ski Amadé

Zhruba ze sedmi set padesáti metrů nadmořské výšky Alpendofru nás lanovka vyhoupne rovnou do patnácti set. A to už jsou úplně jiné sněhové podmínky. A nejen sněhové. Nacházíme se ve druhém největším lyžařském areálu v Evropě, největším v Rakousku!

Tři sta padesát šest sjezdovek o celkové délce sedm set šedesát kilometrů, dvě stě sedmdesát lanovek, šedesát lyžařských škol v pětadvaceti obcích pěti údolí s dvanácti vrcholy, z nichž ten nejvyšší se nachází 2 699 metrů nad mořem, a to všechno na jeden skipass. Dechberoucí výčet parametrů propojené sítě zimních radovánek pojmenované podle fenomenálního hudebního skladatele a klavírního virtuosa Wolfganga Amadea Mozarta, který pocházel právě ze Salcburku. Nabídka lyžařských možností je tak pestrá a bohatá jako jeho dílo.

I kdybyste třeba byli ve sjezdovém lyžování spíše Salieri, jako třeba já, byl by hřích to aspoň nevyzkoušet. Koneckonců si tu na to můžete vzít i zkušeného instruktora.

Běžkotoulky v Rakousku.

Běžky, lehký a těžký

Je to přesně to, co si od Alp slibujete. Jste uprostřed zdánlivě nekonečných hor, kam tisíce let nevkročila lidská noha, a vy si tu teď můžete užívat sport, zábavu a odpočinek plnými doušky.

Přímo v patnácti stech metrech se nachází i jeden ze dvou běžkařských okruhů Sankt Johannu. Zhruba dvouapůlkilometrový okruh s náročným profilem je opravdu slušný sportovní zážitek. Odměnou vám je ovšem krásná příroda, výhledy, scenérie zimních Alp se spícími hospodářskými staveními a čerstvý prašan, který si po ránu ještě můžeme proříznout sami.

Pokud byste si na tento sice krátký, ale poměrně náročný okruh netroufli, můžete si užít pohodový příměstský běžkařský okruh v podstatě na rovné louce. Vyrazíte-li ze Sankt Johannu proti proudu řeky Salzach, ještě před odbočkou na Alpendorf sjedete směrem na Liechtensteinklamm. V podstatě ihned máte po pravé ruce dětské hřiště, za nímž se dá zaparkovat. Pak už jen pár desítek metrů podél vody a jste na zhruba osmikilometrovém okruhu, který má sice pochopitelně horší sněhové podmínky, ale stopa je upravená a prostoru na bruslení je také dost.

Díky kravičkám

To, že je okruh zadarmo, není také v Rakousku zcela běžné. Mimochodem, město, respektive turistická centrála musí za pronájem pozemků docela slušně platit. Tady se holt soukromé vlastnictví ctí. Děkujeme tímto kravičkám a farmářům, že na jejich loukách můžeme sjezdovat a běžkovat.

Kdybyste chtěli vědět, co na loukách, které jsou v zimě pokryty sněhem, dělají v létě, můžete to rovnou ochutnat. Sice zprostředkovaně, ale o to příjemněji. Zajděte do jedné z místních restaurací a objednejte si sýrové fondue.

My jsme si vybrali jednu z restaurací, které jsou přímo na svahu, takže můžete zout lyže až na terase. Další výhodou je pohled do údolí a na protější svahy za řekou. Nevíte, jestli se máte dřív dívat z okna nebo do kotlíku, kde bublá směs sýrů, do nichž si namáčíte kousky pečiva nebo zeleniny. Právě těch sýrů, které tady farmáři v létě vyprodukovali. Dokonalé spojení, a taky velmi společenské a moc dobré.

Gernkogel s nadmořskou výškou 1787 metrů vzbuzuje respekt i v létě, natož pak pod sněhem. Poezii spících hospodářských stavení recitují Alpy už po staletí.

Formule 1 na saních

Sankt Johann nabízí také pár možností povozit se na sněhové nadílce úplně bez práce. Ta první je poměrně běžná. Na saních se sveze tu a tam asi každý z nás. Tady mají nad městem ovšem speciální osvětlenou dráhu. Trať je upravovaná, a přestože ve stínu lehce namrzne a slušně se rozjede, je rovná a bezpečná a vždy se dá ubrzdit, což vřele doporučuji. Můžete si na ni buď vyšlápnout, nebo se nechat vyvézt taxíkem. Informace samozřejmě najdete na stránkách infocentra nebo přímo v něm.

Také o druhé možnosti vás rádi informují v turistickém centru. Na tu se musíte ovšem objednat dopředu a minimálně v šesti lidech. Jde totiž o svezení v psím spřežení. Charismatický horal Sep vás přivítá na louce kousek od běžkařského okruhu u řeky se svou smečkou roztomilých pejsků, kteří doslova zpívají, jak se těší na projížďku. Sep vám poví něco o jejich rase, o mushingu, o tom, co vás čeká, a pak už psy postupně zapřáhne za saně a můžete jet.

Mushering je nejen v Sankt Johann silným zážitkem.

Když s vámi konečně natěšení psi vyrazí kupředu, připadáte si jako ve formuli 1. Váš monopost taky řídí trojnásobný mistr světa, šestinásobný mistr Evropy a desetinásobný mistr Rakouska v závodech psích spřežení. Člověk má tendenci ta ubohá zvířátka litovat, že vás musí táhnout, ale když ono je to evidentně tak strašně baví! A vás to bude bavit taky.

Běžně trvá projížďka zhruba deset minut a ty roztomilé pejsky se vám nebude chtít opustit. Dřív jste si jako domácí mazlíčky sibiřské husky pořídit rozhodně nemohli. Byli to vyložení profesionálové. Dnes už jsou ale vyšlechtěni tak, že si je většinou můžete i pohladit a vyfotit se s nimi.

Vyrobte si vítězné lyže

Na to, abyste si rozmanité možnosti pestré nabídky zimních sportů vyzkoušeli, nemusíte pochopitelně všechny ty lyže vlastnit. Dají se tu pohodlně a poměrně levně půjčit. Tu rakev na auto si ovšem pro jistotu vezměte. Možná domů nepojedete s prázdnou.

Během dvoudenního kurzu si si můžete s pomocí zkušeného truhláře a výrobce lyží Ruperta Thurnera a jeho syna vyrobit vlastní lyže na míru. S dřevěným jádrem, ocelovými hranami a zcela individuálním designem.

Získáte v podstatě dva v jednom – lyže, které nemá nikdo jiný na světě, a skvělý zážitek při jejich výrobě, který může být zajímavou volbou nejen při nepřízni počasí. I pár slunných dnů se vyplatí obětovat této nevšední zkušenosti, třeba jako originální dárek. Radost z jedinečného zážitku totiž pak bude pokračovat vždy, když znovu vyrazíte na lyže. Pod profesionálním vedením nepotřebujete v podstatě žádné zkušenosti a zvládne to opravdu kdokoli. S těmito lyžemi vyhrává každý!

Dva hlavní běžkařské okruhy nabízí buď krátkou a vyčerpávající trať, anebo delší a pohodovější trasu.

Plody z druhého svahu

Svahy v okolí Sankt Johannu nabízí vedle lyžování a pastvin pro krávy ještě další delikatesy. Vypravíme se z města za řeku a vystoupáme k Hedegg Destillerie. Mimochodem se nám naskytne krásný pohled na město, sáňkařskou dráhu, sjezdovky, lanovky i běžkařský okruh. Můžeme si na závěr všechno užít z poněkud jiné perspektivy.

Zatímco na protějších svazích jsme ochutnávali z rozmanité nabídky zimních sportů a zábavy, tento svah nám dá ochutnat jiné své plody. Šnaps patří k rakouské tradici, a my se do ní rádi ponoříme. Palírna rodiny Huberů tu vypálí zhruba tisíc lahví ročně výhradně z plodin rostoucích tady v okolí.

Běžkařské okruhy vás odmění překrásnou scenérií.

Vedle vlastních produktů poskytují palírnu i sousedním farmářům. Tajemstvím úspěchu je prý pramen Josef Quelle, který tryská rovnou ze skály. Právě touto vodou se pak ředí vypálené destiláty na požadované procento alkoholu. Míchání musí probíhat za stejných teplot obou tekutin a voda pak tvoří téměř polovinu výsledné pálenky, takže je vlastně polovinou úspěchu.

Rudi Huber tady samozřejmě nepálí nějaký obyčejný destilát, což dokazují vystavené medaile. Má dokonce cenu za nejlepší jablečnou pálenku roku 2021! Když zavoláte dopředu, můžete se i vy objednat na degustaci slivovic, kalvádosů, hruškovic, pálenky z jahod, borůvek, dalších desítek druhů ovoce, výjimečné žitné whisky či lahodného ginu.

V Hedegg Destillerie si svůj oblíbený šnaps vybere každý, stejně tak si v celém Sankt Johannu jistě najdete svůj oblíbený sport nebo zimní aktivitu.

Mějte se he-ski!