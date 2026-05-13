Postup i lhůty jsou pevně dané, stejně jako částka, do které aerolinky nenávratně ztracené kufry nebo osobní předměty kompenzují. Letecké společnosti musí proplatit i další náklady způsobené zpožděním či ztrátou zavazadel, stejně jako jejich poškozením.
|Nejzazší termín
|Maximální odškodnění
|Nahlášení ztráty
|Ihned na letišti
|–
|Reklamace u dopravce
|Nejpozději do 21 dní
|Nezbytné náklady
|Podání žádosti o odškodnění
|Nejpozději do dvou let
|Cca. 45 000 korun
Jednotný postup, stejně jako lhůty a limity pro kompenzace stanovuje Montrealská úmluva.
Kdy a kde nahlásit ztrátu zavazadla
V případě, že kufr mezi všemi ostatními na pásu výdeje zavazadel chybí, není radno s řešením otálet. Pro tyto případy je cestujícím k dispozici dedikovaná přepážka pro reklamace zavazadel (v angličtině Baggage claim).
Výrazný kufr pomůže
Během příprav na dovolenou se vyplatí i několik opatření, jež mohou pomoci předejít ztrátě zavazadla nebo rychlejšímu nalezení:
Například na pražském Letišti Václava Havla v Ruzyni jich je hned šest, a to jak ve veřejné části, tak v prostoru pro odbavené cestující.
S pracovníky je nutné sepsat takzvaný PIR protokol (Property Irregularity Report), sloužící jako doklad o poškozeném či ztraceném zavazadlu.
K tomu však bude potřeba několik údajů:
- zavazadlový lístek: papírový získaný při odbavení či v mobilní aplikaci
- podrobný popis: barva, rozměry, konstrukce i další údaje o zavazadlu
- kontaktní údaje
Atypická zavazadla v atypickém výdeji
Cestující by měli mít na paměti, že ne vše se na pásové dopravníky vejde. Velké kufry nebo nestandardní předměty (například kočárky) mohou vydávat zvláštní přepážky odděleně, jak upozorňuje správa ruzyňského letiště.
Po nahlášení začíná pátrání po nedodaném zavazadlu. Po jejich nalezení pracovníci cestujícího obvykle sami kontaktují, někdy je rovněž rovnou dopraví na zvolenou adresu. Samotné nahlášení ztráty na letišti však není pro kompenzaci dostatečné – ztracený kufr je třeba reklamovat i přímo u konkrétního dopravce.
Kdy vzniká nárok na kompenzaci
Po ohlášení hraje nejdůležitější roli lhůta 21 dní – do té doby totiž dopravce nepovažuje zavazadlo za ztracené, ale jen zpožděné. Do té doby dle mezinárodního práva cestujícím automaticky nenáleží žádná kompenzace.
Letecké společnosti přesto musí i při zpoždění zavazadla poskytnout základní potřeby či zaplatit jejich nákup – a to i zpětně. Mezi ně lze vždy počítat:
Uznání nároku
Dopravci nemusejí nárok na proplacení potřeb uznat v případě, kdy šlo o cestu domů. Předpokládají, že nezbytné věci máte zkrátka k dispozici.
- hygienické potřeby
- nezbytné oblečení
Každý případ je nicméně posuzován individuálně a vždy záleží na okolnostech – například na služební cestě může jít i o nákup obleku.
Kompenzace za ztracený kufr
Za definitivně ztracené je zavazadlo považované po uplynutí lhůty 21 dní. Do té doby také musí cestující přímo u letecké společnosti, jejíž služby využili, podat reklamaci.
Zvláštní práva čerpání vytvořil už v roce 1969 Mezinárodní měnový fond jako rezervní aktivum nezávislé na inflaci dalších měn (ač se jeho hodnota také mění). Právě proto jsou SDR používané i v letectví.
Ta může být doplněná i žádostí o proplacení nezbytných nákladů (podpořenou účtenkami, které doloží nutné náklady) je třeba dopravci odeslat nejpozději tři týdny od neuskutečněného doručení zavazadla.
Náhradu za jedno ztracené zavazadlo stanovuje Montrealská úmluva takzvanými zvláštními právy čerpání (Special Drawing Rights – SDR). Přesná částka tak závisí na aktuálních kurzech.
Prokázání nároku a výše odškodnění
Za ztracené zavazadlo včetně jeho obsahu aktuálně cestujícímu náleží odškodné v maximální výši 1 519 SDR, tedy zhruba 45 tisíc korun.
Pojištění zavazadel
Pokud budete převážet věci, jejichž hodnota překračuje stanovený limit (nebo jen nechcete absolvovat zdlouhavý reklamační proces) vyplatí se před cestou zajistit pojištění zavazadel.
To bývá zpravidla součástí běžného cestovního pojištění, které maximálně vyjde na několik desetikorun za den – pozor však rovněž na limity pojišťoven.
Na paměti je však důležité mít, že aerolinky kompenzují pouze skutečnou hodnotu věcí i samotného zavazadla – cestujícímu tedy nepřisoudí plnou částku na nákup nových, naopak hledí na opotřebení.
Podat žádost o proplacení za ztracené zavazadlo i jeho obsah (stejně jako za chybějící či poškozené věci) lze maximálně do dvou let od data letu.
Prokázání nároku
V dokazování práva na odškodnění mohou pomoci fotografie – jak samotného zavazadla, tak i věcí uvnitř.
Prokázání nároku však nepatří k nejjednodušším. Vyjma samotného formuláře budete muset předložit i řadu dalších dokumentů:
- palubní vstupenku
- zavazadlový lístek
- soupis ztracených věcí včetně kupního dokladu
Na paměti by cestující také měli mít, že částka, kterou dopravce vyplatí, se snižuje o dříve proplacené náklady za základní potřeby.
Poškození zavazadla
Postup u reklamace kufru poničeného během přepravy je takřka stejný. Po převzetí zavazadla je třeba poškození nahlásit u reklamační přepážky a následně se s žádostí o odškodnění obrátit přímo na konkrétní leteckou společnost. Maximální limit je stejný – aktuálně okolo 45 000 korun.
Reklamaci u aerolinky je třeba podat nejpozději sedm dní od data letu. Řešení se však nevyplatí protahovat, jelikož s větším odstupem se hůře prokazuje, že škoda skutečně vznikla vinou společnosti.