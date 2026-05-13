Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ztráta zavazadla při cestování letadlem: co dělat a na co máte nárok

Matouš Waller
  4:00
Ztracená, poškozená nebo třeba jinam odeslaná zavazadla dokážou pořádně pocuchat nervy a zkazit začátek dovolené. Aerolinky s podobnými komplikacemi nicméně počítají a dokážou cestujícím vyjít vstříc. I tady však platí určité limity, cestující navíc musí jednat rychle a podle jasného postupu.
Jak postupovat, pokud aerolinky ztratí váš kufr?

Jak postupovat, pokud aerolinky ztratí váš kufr? | foto: Profimedia.cz

Obsah

Postup i lhůty jsou pevně dané, stejně jako částka, do které aerolinky nenávratně ztracené kufry nebo osobní předměty kompenzují. Letecké společnosti musí proplatit i další náklady způsobené zpožděním či ztrátou zavazadel, stejně jako jejich poškozením.

Důležité termíny a kompenzace za ztracené zavazadlo
Nejzazší termínMaximální odškodnění
Nahlášení ztrátyIhned na letišti
Reklamace u dopravceNejpozději do 21 dníNezbytné náklady
Podání žádosti o odškodněníNejpozději do dvou letCca. 45 000 korun

Jednotný postup, stejně jako lhůty a limity pro kompenzace stanovuje Montrealská úmluva.

Kdy a kde nahlásit ztrátu zavazadla

V případě, že kufr mezi všemi ostatními na pásu výdeje zavazadel chybí, není radno s řešením otálet. Pro tyto případy je cestujícím k dispozici dedikovaná přepážka pro reklamace zavazadel (v angličtině Baggage claim).

Výrazný kufr pomůže

Během příprav na dovolenou se vyplatí i několik opatření, jež mohou pomoci předejít ztrátě zavazadla nebo rychlejšímu nalezení:

  • Odlišení: například unikátní samolepka, díky které bude kufr výraznější a omylem ho tak nevezme jiný cestující
  • Odolná visačka: s kontaktními údaji a telefonním číslem v mezinárodním formátu, díky čemuž bude nalezení i následné vrácení snazší

Například na pražském Letišti Václava Havla v Ruzyni jich je hned šest, a to jak ve veřejné části, tak v prostoru pro odbavené cestující.

S pracovníky je nutné sepsat takzvaný PIR protokol (Property Irregularity Report), sloužící jako doklad o poškozeném či ztraceném zavazadlu.

K tomu však bude potřeba několik údajů:

  • zavazadlový lístek: papírový získaný při odbavení či v mobilní aplikaci
  • podrobný popis: barva, rozměry, konstrukce i další údaje o zavazadlu
  • kontaktní údaje

Atypická zavazadla v atypickém výdeji

Cestující by měli mít na paměti, že ne vše se na pásové dopravníky vejde. Velké kufry nebo nestandardní předměty (například kočárky) mohou vydávat zvláštní přepážky odděleně, jak upozorňuje správa ruzyňského letiště.

Po nahlášení začíná pátrání po nedodaném zavazadlu. Po jejich nalezení pracovníci cestujícího obvykle sami kontaktují, někdy je rovněž rovnou dopraví na zvolenou adresu. Samotné nahlášení ztráty na letišti však není pro kompenzaci dostatečné – ztracený kufr je třeba reklamovat i přímo u konkrétního dopravce.

Kdy vzniká nárok na kompenzaci

Po ohlášení hraje nejdůležitější roli lhůta 21 dní – do té doby totiž dopravce nepovažuje zavazadlo za ztracené, ale jen zpožděné. Do té doby dle mezinárodního práva cestujícím automaticky nenáleží žádná kompenzace.

Letecké společnosti přesto musí i při zpoždění zavazadla poskytnout základní potřeby či zaplatit jejich nákup – a to i zpětně. Mezi ně lze vždy počítat:

Uznání nároku

Dopravci nemusejí nárok na proplacení potřeb uznat v případě, kdy šlo o cestu domů. Předpokládají, že nezbytné věci máte zkrátka k dispozici.

  • hygienické potřeby
  • nezbytné oblečení

Každý případ je nicméně posuzován individuálně a vždy záleží na okolnostech – například na služební cestě může jít i o nákup obleku.

Kompenzace za ztracený kufr

Za definitivně ztracené je zavazadlo považované po uplynutí lhůty 21 dní. Do té doby také musí cestující přímo u letecké společnosti, jejíž služby využili, podat reklamaci.

Zvláštní práva čerpání vytvořil už v roce 1969 Mezinárodní měnový fond jako rezervní aktivum nezávislé na inflaci dalších měn (ač se jeho hodnota také mění). Právě proto jsou SDR používané i v letectví.

Ta může být doplněná i žádostí o proplacení nezbytných nákladů (podpořenou účtenkami, které doloží nutné náklady) je třeba dopravci odeslat nejpozději tři týdny od neuskutečněného doručení zavazadla.

Náhradu za jedno ztracené zavazadlo stanovuje Montrealská úmluva takzvanými zvláštními právy čerpání (Special Drawing Rights – SDR). Přesná částka tak závisí na aktuálních kurzech.

Prokázání nároku a výše odškodnění

Za ztracené zavazadlo včetně jeho obsahu aktuálně cestujícímu náleží odškodné v maximální výši 1 519 SDR, tedy zhruba 45 tisíc korun.

Pojištění zavazadel

Pokud budete převážet věci, jejichž hodnota překračuje stanovený limit (nebo jen nechcete absolvovat zdlouhavý reklamační proces) vyplatí se před cestou zajistit pojištění zavazadel.

To bývá zpravidla součástí běžného cestovního pojištění, které maximálně vyjde na několik desetikorun za den – pozor však rovněž na limity pojišťoven.

Na paměti je však důležité mít, že aerolinky kompenzují pouze skutečnou hodnotu věcí i samotného zavazadla – cestujícímu tedy nepřisoudí plnou částku na nákup nových, naopak hledí na opotřebení.

Podat žádost o proplacení za ztracené zavazadlo i jeho obsah (stejně jako za chybějící či poškozené věci) lze maximálně do dvou let od data letu.

Prokázání nároku

V dokazování práva na odškodnění mohou pomoci fotografie – jak samotného zavazadla, tak i věcí uvnitř.

Prokázání nároku však nepatří k nejjednodušším. Vyjma samotného formuláře budete muset předložit i řadu dalších dokumentů:

  • palubní vstupenku
  • zavazadlový lístek
  • soupis ztracených věcí včetně kupního dokladu

Na paměti by cestující také měli mít, že částka, kterou dopravce vyplatí, se snižuje o dříve proplacené náklady za základní potřeby.

Poškození zavazadla

Postup u reklamace kufru poničeného během přepravy je takřka stejný. Po převzetí zavazadla je třeba poškození nahlásit u reklamační přepážky a následně se s žádostí o odškodnění obrátit přímo na konkrétní leteckou společnost. Maximální limit je stejný – aktuálně okolo 45 000 korun.

Reklamaci u aerolinky je třeba podat nejpozději sedm dní od data letu. Řešení se však nevyplatí protahovat, jelikož s větším odstupem se hůře prokazuje, že škoda skutečně vznikla vinou společnosti.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Vyhlídky, které berou dech. Toto jsou nejkrásnější „nebeské lávky“ světa

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po...

Skleněné lávky, visuté mosty i vyhlídky nad propastmi lákají miliony turistů po celém světě. Od Vietnamu přes Kanadu až po Česko vznikají odvážné stavby, které spojují moderní architekturu s...

Jedinečná šance. Navštivte soukromé hrady a zámky, provedou vás sami majitelé

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí...

Více než osmdesát hradů, zámků a dalších památek v Česku spravují soukromí majitelé. Jejich cílem je zachovat kulturní dědictví pro další generace a zároveň je zpřístupnit veřejnosti. S jarem znovu...

Procestovali jsme kempy v Černé Hoře. A zažili těžkou pohodu i turistickou past

Bedekry Boku Kotorskou nepřesně označují za „nejjižnější evropský fjord“.

Černá Hora si již vydobyla stabilní pozici mezi destinacemi, kam se od nás hodně jezdí. Pro některé cestovatele znamená levnější variantu Chorvatska, jiným zase učarovala tamní úchvatná příroda. Pro...

Česká krajina jako na dlani. Udělejte si výlet na nejkrásnější vyhlídky

Tiské stěny lákají na skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních...

Jarní počasí přímo vybízí k pěší turistice. A protože je Česko plné úžasných vyhlídek, proč nevyrazit právě na jednu z nich. Stačí sbalit batoh a obout kvalitní obuv. Vybrali jsme pro vás šest...

Výstupy do hor i zámky šíleného krále. Objevte kouzlo podmanivého Bavorska

Zámek Neuschwanstein je jako vystřižený z pohádky. Ludvíka II. Bavorského ale...

Máme ho skoro za humny, většina turistů ale zná jen mnichovský Oktoberfest nebo norimberské vánoční trhy. Tento kraj má ale více krásných měst a k tomu úchvatnou přírodu s dramatickými vrcholky Alp a...

Ztráta zavazadla při cestování letadlem: co dělat a na co máte nárok

Ilustrační snímek

Ztracená, poškozená nebo třeba jinam odeslaná zavazadla dokážou pořádně pocuchat nervy a zkazit začátek dovolené. Aerolinky s podobnými komplikacemi nicméně počítají a dokážou cestujícím vyjít...

13. května 2026

Poznejte hrady a zámky Salcburska. Dovolenou vám zpestří i „údolí salaší“

Pevnost Hohensalzburg patří k největším dochovaným hradním komplexům ve střední...

Poznejte bohatou historii Salcburska při návštěvě některých ze zdejších hradů, zámků a pevností. Výlet na zážitkový hrad Hohenwerfen, historické opevnění Kniepass, pevnost Hohensalzburg nebo hrad...

13. května 2026

Ruina montium. Kvůli zlatu Římané rozebrali španělskou horu na součástky

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat...

Kdyby krajina uměla vyprávět, dalo by se španělským Las Médulas naslouchat dlouho. Příběhy o hledání zlata, otrocké dřině a mimořádných inženýrských počinech v antice by přitom dokreslovala příroda,...

13. května 2026

Na Antarktidě se vaří dobře, vědce to překvapí, říká manažer českého výzkumu

Premium
Pavel Kapler, manažer Českého antarktického výzkumného programu, v letech 2010...

Náš antarktický výzkumný program letos vyslal na jižní kontinent jubilejní výpravu. K čemu je stanice v Antarktidě dobrá? Jak dlouho trvá cesta? A proč by třeba příště mohli vzít i vás? Na otázky...

12. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M 131.109 spolku Zubrnická muzeální železnice ve stanici Zubrnice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  12. 5. 10:25

„Jsem lovec, vymírající druh. Ženské to cítí.“ Čech líčí rybolov na Aljašce

Petr Kos jezdil lovit ryby na Aljašku osm sezon. Své zážitky ze Severní Ameriky...

Osm sezon strávil na Aljašce na rybářských lodích. Našetřil si trochu peněz a díky tomu si splnil sen: v Norsku koupil sto let starou tuleňářskou loď jménem Anna, kterou postupně opravuje. O svých...

12. května 2026

Trochu hororový výlet. Stezka bratří Grimmů vdechla Německu život

Bronzoví bratři Grimmové shlížejí na náměstí v Hanau, kde celá Pohádková stezka...

Německá pohádková stezka slaví 50 let od svého založení. Šest set kilometrů dlouhá trasa spojující Hanau s Brémami není jen o hradech a zámcích, ale o hledání kořenů příběhů, které formovaly dětství...

12. května 2026

Historie orosená pivem i cyklistická „velmoc“. Zavítejte do Českých Budějovic

Dnes nese hlavní českobudějovické náměstí jméno po svém zakladateli, tedy po...

Na soutoku řek Vltavy a Malše leží malebné historické město České Budějovice. Láká nejen milovníky památek, ale také příznivce krásné přírody a vodních sportů. Tento jihočeský skvost můžete navštívit...

11. května 2026  8:30

Asia Express 2026: Kdo vypadnul, kdo se vrátil a kdy sledovat nové díly

Chicas z Asia Expressu vypadly, teď se ale vrací!

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express jde do finále. Účastníci s jedním dolarem na den už projeli Laos, Kambodžu a Thajsko a nyní je čeká finále v Bangkoku. Která z devíti dvojic...

11. května 2026  7:08

Srocení kamenných Buddhů. Čínské jeskyně Dračí brány se zapsaly i do UNESCO

Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na...

Tisíciletá historie, kultura, umění i náboženství. To všechno tu najdete na jednom místě. Při návštěvě říčního údolí v čínském Luo-jangu na vás budou shlížet Buddhové ze všech stran. Jejich sochy, a...

11. května 2026

Česká krajina jako na dlani. Udělejte si výlet na nejkrásnější vyhlídky

Tiské stěny lákají na skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních...

Jarní počasí přímo vybízí k pěší turistice. A protože je Česko plné úžasných vyhlídek, proč nevyrazit právě na jednu z nich. Stačí sbalit batoh a obout kvalitní obuv. Vybrali jsme pro vás šest...

10. května 2026

Cesta kolem světa: Indonéský ostrov Lombok je ráj na zemi. Má však své stíny

Známá pláž na Lomboku, která se jmenuje Tanjung Aan, je sice krásná na pohled z...

Zatímco většina západních turistů, kteří cestují do Indonésie, míří na proslulý ostrov Bali, sousední Lombok si stále drží pověst méně známé i frekventované destinace. Obestírá jej aura skvělých...

10. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.