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Zrušili vám let těsně před dovolenou? Co vše musí aerolinka zaplatit?

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Cestující si při zrušení letu může vybrat mezi vrácením ceny letenky a přesměrováním do cílové destinace. Při čekání na nejbližší náhradní spoj může mít nárok také na občerstvení, hotel a dopravu. Podle okolností mu navíc může vzniknout právo na finanční kompenzaci až 600 eur. | foto: Shutterstock

Co se stane, když vám aerolinka zruší let? Cestující si může vybrat mezi vrácením ceny letenky a přesměrováním do cílové destinace. Při čekání na nejbližší náhradní spoj může mít nárok také na občerstvení, hotel a dopravu. Podle okolností mu navíc může vzniknout právo na finanční kompenzaci až 600 eur.

Během července se v Evropě odbaví přes milion letů

Letní měsíce patří v evropské letecké dopravě k nejnáročnějším obdobím roku. Nejenže jsou vzdušné koridory vytížené a letiště odbavují rekordní počty cestujících, ale provoz pravidelně komplikují bouřky a další nepříznivé počasí. V červenci 2025 se v evropské letecké síti uskutečnilo přes milion letů. Také letos se v nejvytíženější části sezony pohybují denní počty spojů v řádu desítek tisíc.

Vysoký počet letů zvyšuje zatížení letišť i evropského vzdušného prostoru. O skutečném rozsahu zpoždění a rušení spojů ale rozhodují také počasí, kapacita řízení letového provozu, personální situace a provoz jednotlivých aerolinek.

Velká část cestujících si o peníze neřekne

Podle Jakuba Urbana, právníka společnosti Refundio, je právě letní sezóna obdobím, kdy vzniká nejvíce nároků na kompenzace: „Každý rok vidíme stejný scénář. Počet cestujících roste rychleji než kapacita některých letišť a vzdušných koridorů. Aerolinky současně volí přeplněné harmonogramy letadel, aby vyhověly zvýšené poptávce. Zpoždění proto nejsou výjimkou, ale běžnou součástí letního provozu. Přesto většina cestujících stále netuší, že za některé komplikace mohou získat až stovky eur na osobu.“

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2024 nepodalo oficiální stížnost 69 procent respondentů v EU, kteří během předchozích 12 měsíců zažili alespoň jednu komplikaci při cestování. Pouze třetina dotazovaných se pak považuje za dostatečně informovanou ohledně svých práv v letecké dopravě.

Kdy vzniká nárok na kompenzaci za zrušení letu?

V případě zrušení letu mají cestující právo na péči a mohou si vybrat:

  • vrácení celé ceny letenky do sedmi dnů, případně zpáteční let do původního místa odletu
  • přesměrování do cílové destinace jiným, náhradním letem.

Nárok na finanční kompenzaci za zrušený let vzniká podle Úřadu pro civilní letectví tehdy, pokud aerolinka cestující informuje těsně před odletem a současně mu nenabídne časově srovnatelnou alternativu.

Kompenzace naopak nemusí být vyplacena, pokud dopravce prokáže, že let zrušily mimořádné okolnosti, kterým nebylo možné zabránit ani přijetím všech přiměřených opatření.

Nárok na finanční kompenzaci:

Na finanční kompenzaci mohou mít cestující nárok, pokud je aerolinka o zrušení letu informovala:

  • méně než 14 dní před odletem,
  • až 14 dní před odletem a nenabídla spoj s odletem nejvýše o dvě hodiny dříve a příletem méně než čtyři hodiny později,
  • méně než 7 dní před odletem a nenabídla spoj s odletem nejvýše o hodinu dříve a příletem méně než dvě hodiny později.

Cestující by si proto měli zkontrolovat nejen nový čas odletu, ale také podmínky, které jsou s nabídkou spojené. Zejména u voucherů nebo jiných náhradních řešení je důležité ověřit, zda jejich přijetím nedochází ke vzdání se dalších nároků.

Jakýkoli dokument je proto vhodné před podpisem pozorně přečíst. Přijetí zdánlivě výhodné nabídky by totiž mohlo znamenat, že cestující přijde o další finanční plnění v řádu tisíců korun.

Při čekání máte nárok na jídlo, pití i hotel

Náhradní spoj není jedinou povinností, kterou může aerolinka vůči cestujícím mít. Při delším čekání kvůli zrušenému letu vzniká také právo na péči. Hotel tedy nepřipadá v úvahu automaticky při každém zrušení letu. Dopravce jej musí zajistit zejména tehdy, když je cestující přesměrován na spoj odlétající následující den a kvůli čekání potřebuje přenocovat.

Dopravce má podle okolností zajistit:

  • jídlo a občerstvení
  • dva bezplatné telefonní hovory, případně dvě zprávy emailem či faxem
  • ubytování v hotelu a dopravu mezi letištěm a hotelem, pokud má náhradní let odletět až následující den

Na občerstvení a bezplatné hovory má cestující nárok při zpoždění delším než:

  • 2 hodiny u letů do 1 500 kilometrů,
  • 3 hodiny u delších letů v rámci EU a u ostatních letů dlouhých 1 500 až 3 500 kilometrů,
  • 4 hodiny u všech delších letů.

Pokud aerolinka občerstvení, hotel nebo dopravu nezajistí a cestující musí přiměřené výdaje zaplatit sám, měl by si uschovat všechny účtenky. Následně může požadovat jejich proplacení.

Bez dokladů se náklady prokazují obtížněji. Účtenky za jídlo, pití, ubytování nebo cestu mezi letištěm a hotelem je proto vhodné uchovat společně s rezervací, palubní vstupenkou a komunikací od dopravce.

Kompenzace může dosáhnout až 600 eur na osobu

Pravidla pro finanční odškodnění stanovuje evropské nařízení EU 261/2004 a vztahují se především na lety odlétající z EU a také na lety přilétající do EU ze třetích zemí, pokud je provozuje evropská letecká společnost.

Nárok při zpoždění se posuzuje podle příletu do konečné destinace a standardně vzniká při zpoždění nejméně tři hodiny, pokud nešlo o mimořádnou okolnost. Rozhodující není čas, kdy letadlo odstartovalo, ale skutečný čas příletu. Stroj totiž může část zpoždění během letu dohnat.

Další možností je nedobrovolné odepření nástupu na palubu. Typicky jde o přeprodané lety, při nichž aerolinka prodala více letenek, než kolik je v letadle dostupných míst.

Výše finanční kompenzace

Pohybuje se od 250 do 600 eur v závislosti na vzdálenosti:

  • 250 eur u letů do 1 500 kilometrů,
  • 400 eur u letů v EU delších než 1 500 kilometrů a u dalších letů mezi 1 500 a 3 500 kilometry,
  • 600 eur u ostatních letů nad 3 500 kilometrů.

Finanční kompenzace v závislosti vzdálenosti destinace.

Kompenzace se vyplácí každému cestujícímu samostatně. Čtyřčlenná rodina letící například na Krétu tak může při splnění podmínek získat dohromady až 1 600 eur.

Ani zrušený let nemusí vždy znamenat odškodnění

Finanční kompenzace nevzniká automaticky při každém zrušení nebo zpoždění letu. Aerolinka ji nemusí vyplatit, pokud problém způsobily mimořádné okolnosti, které nemohla ovlivnit.

Za mimořádnou okolnost se zpravidla nepovažují běžné technické problémy zjištěné při údržbě nebo způsobené nedostatečnou údržbou, případně stávka vlastních zaměstnanců.

Mezi mimořádné okolnosti mohou patřit:

  • extrémní meteorologické podmínky
  • uzavření vzdušného prostoru
  • bezpečnostní hrozby
  • rozhodnutí řízení letového provozu

Za mimořádnou okolnost podle odborníků nelze automaticky považovat ani zdražení leteckého paliva: „Zdražení leteckého paliva je součástí podnikatelského rizika dopravce, nikoli mimořádnou okolností ve smyslu evropského nařízení. Nárok na kompenzaci v takovém případě trvá. Jiná situace by nastala pouze tehdy, pokud by na konkrétním letišti skutečně nebylo možné palivo zajistit,“ vysvětluje Jakub Urban ze společnosti Refundio.

Pokud tedy dopravce zruší let pouze s odkazem na vyšší ceny paliva, neznamená to automaticky, že cestující o nárok na finanční odškodnění přichází.

Na letišti všechno fotografujte a ukládejte!

O úspěchu pozdějšího vymáhání mohou rozhodnout první hodiny po zrušení nebo zpoždění letu. Cestující by si proto měli vzniklou situaci co nejlépe zdokumentovat.

Vyplatí se vyfotografovat odletovou tabuli, na níž je zpoždění nebo zrušení letu uvedeno, a uložit si všechny SMS zprávy a e-maily od dopravce. Ponechat si také palubní vstupenku a potvrzení rezervace.

Pokud je to možné, měl by cestující požádat zástupce aerolinky o písemné potvrzení důvodu, proč byl let zpožděn nebo zrušen. Takový dokument může později usnadnit dokazování, zda skutečně šlo o mimořádnou okolnost.

Stejně důležité jsou účtenky za výdaje, které měl původně hradit dopravce. Jestliže aerolinka neposkytne jídlo, nápoje, hotel nebo dopravu mezi letištěm a ubytováním, může cestující požadovat proplacení přiměřených a doložených nákladů.

Jak o odškodnění požádat?

1. Přímá žádost u letecké společnosti

Dopravci mívají na svých internetových stránkách formulář nebo kontakt určený pro reklamace a žádosti o kompenzaci. K žádosti je možné přiložit palubní vstupenku, rezervaci a další dokumentaci.

2. Stížnost na Úřad pro civilní letectví

Pokud dopravce na žádost do dvou měsíců nereaguje nebo cestující s jeho odpovědí nesouhlasí, může se u letů odlétajících z letiště na území České republiky, případně u letů evropských dopravců do České republiky, obrátit na Úřad pro civilní letectví. Ten případ prošetří a vyžádá si stanovisko aerolinky.

3. Vymáhání nároku prostřednictvím specializované společnosti

Další možností jsou specializované společnosti, které nárok převezmou a vymáhají jej za klienta. Některé nabízejí také odkoupení pohledávky a vyplacení části peněz předem.

Nejdůležitější je nenechat případ bez reakce. Jediná fotografie odletové tabule, uložený e-mail nebo uschovaná účtenka mohou rozhodnout o tom, zda cestující získá zpět své výdaje a případně také finanční kompenzaci v řádu stovek eur.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Refundio.cz

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