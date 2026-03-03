Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony

Zpoplatnění vstupu k fontáně di Trevi vydělalo za první měsíc římské radnici 435 000 eur, což v přepočtu dělá 10,5 milionu korun. V pondělí to oznámila radnice. Poplatek začalo město vybírat 2. února, vstupné ve výši dvou eur nemusí platit například obyvatelé Říma a okolních měst.
Řím chce zkrotit masový turismus, u fontány di Trevi nově vybírá poplatek 2 eura. (2. února 2026) | foto: Reuters

Obyvatelé hlavního města však tvořili v únoru jen malou část lidí, kteří se přišli na známou barokní památku podívat. Za vstup k fontáně zaplatilo v únoru 217 550 lidí, dalších 8 800 lidí si fontánu prohlédlo bez povinnosti uhradit dvě eura.

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Kvůli zpoplatněnému vstupu nechala radnice okolí fontány obehnat zátarasy. Výnosy z poplatku chce radnice použít na opravu památek či financování svých městských muzeí.

„Je to model správy, který zaručuje lepší ochranu našich památek a návštěvníkům poskytuje jedinečnou zkušenost, která je výrazně lepší než v minulosti,“ uvedl radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato.

Radnice tvrdí, že zpoplatnění vstupu usměrní turistické davy, které se u fontány di Trevi tvoří.

V únoru je každoročně v Římě nízká turistická sezona, je to navíc nejkratší měsíc v roce. Poplatek platí návštěvníci, kteří nebydlí v Římě a okolí, v denních hodinách.

Témata: fontána, Řím, Radnice

Řím vydělává na zpoplatnění fontány di Trevi. Za první měsíc inkasoval miliony

