Obyvatelé hlavního města však tvořili v únoru jen malou část lidí, kteří se přišli na známou barokní památku podívat. Za vstup k fontáně zaplatilo v únoru 217 550 lidí, dalších 8 800 lidí si fontánu prohlédlo bez povinnosti uhradit dvě eura.
Kvůli zpoplatněnému vstupu nechala radnice okolí fontány obehnat zátarasy. Výnosy z poplatku chce radnice použít na opravu památek či financování svých městských muzeí.
„Je to model správy, který zaručuje lepší ochranu našich památek a návštěvníkům poskytuje jedinečnou zkušenost, která je výrazně lepší než v minulosti,“ uvedl radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato.
Radnice tvrdí, že zpoplatnění vstupu usměrní turistické davy, které se u fontány di Trevi tvoří.
V únoru je každoročně v Římě nízká turistická sezona, je to navíc nejkratší měsíc v roce. Poplatek platí návštěvníci, kteří nebydlí v Římě a okolí, v denních hodinách.