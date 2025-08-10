Zničily je požáry, války i hlupáci. Tyto památky se podařilo vrátit na svět

Plameny šlehaly vysoko nad hladinu Vltavy, pozorovat je mohli Pražané z obou břehů řeky. Moc dobře věděli, že oheň tančí na střeše před dvěma měsíci otevřené budovy, která se měla stát pýchou všech vlastenců! V letním odpoledni 12. srpna 1881 hořelo Národní divadlo.
„Ten den se odehrálo až neskutečné množství náhod,“ říká Josefína Panenková, vedoucí divadelního archivu. V krásné budově na Anenském náměstí vytahuje mohutnou knihu. „Taková naše bible,“ usměje se nad svazkem sepsaným Františkem Adolfem Šubertem, tedy prvním ředitelem Národního divadla.
Díky jeho poznámkám můžeme cestovat časem, zúčastnit se rokování o stavbě, projít si její účetnictví. A také dostaneme velmi podrobnou zprávu o přípravách na pohromu, která na konci 19. století nebyla výjimečnou. O opatřeních, která měla zamezit šíření požáru.
Pouhých dvanáct představení
„Nejdůležitější bylo zřízení vodovodu. Dělil se na dvě větve, první sloužila pro běžné potřeby, druhá pro případné hašení,“ stojí v zápiscích. „Hlavní zřetel brán byl k nejnebezpečnější části divadla, k jevišti, kde kromě hydrantů byla provedena celá osnova dírkovaných rour k případnému zadeštění.“
To ovšem nebylo vše. Samozřejmostí bylo pojištění, které se právě v obavách z plamenů několikrát navyšovalo. Nechyběla železná opona, která mohla být spuštěna a zamezit šíření jednotlivými částmi. A také hlásič, který měl zalarmovat požárníky.
Právě za něj onoho 12. srpna 1881 zatáhl hasič přímo v divadle, když si všiml prvních pruhů dýmu. Ve stejnou chvíli ovšem zpozoroval kouř na střeše i strážník v Poštovské ulici a obě hlášení se v Morseově abecedě slila v nerozluštitelný mazanec.
„Na strážnici tedy sice věděli, že hoří, ale nikdo netušil kde,“ popisuje Panenková. „Navíc byl ten den pohřeb významného člena hasičského sboru Čenka Diviše, kterého se účastnila řada jeho kolegů. Byl problém i se stříkačkou…“
Přidala se nehoda na pražském vodovodu, takže v potrubí klesl tlak, oheň se nešířil z hlediště, ale ze střechy a protipožární opona se zasekla na řetězech, protože pod ní stálo lešení pro dokončovací stavební práce.
„Zpětně se objevily různé teorie, že to vše nemohlo být pouze dílem náhody, nicméně žádné přímé důkazy pro to nejsou,“ poví archivářka s tím, že nejpravděpodobnější se stále zdá být verze o neuhašených uhlících v kamínkách klempířů a jejich následném rozfoukání po střeše.
Škody byly značné, zbortila se celá kopule, v popel se proměnila zdobená opona od Františka Ženíška. Štěstím v neštěstí bylo, že nikdo nezemřel, nebyl zasypán troskami stropu, nespadl na něj honosný lustr.
V původním Národním divadle se odehrálo jen dvanáct představení, jako první Libuše na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Přes léto mělo být dokončeno, připraveno na pravidelný provoz, místo toho skončilo v sutinách.
Dary od pivovaru i od císaře
Nebyli to jen Češi, kdo dopřáli Čechům rychlou rekonstrukci národní hrdosti. S opravami se začalo rychle, základní financování bylo možné právě díky vybrané pojistce. Znovu se ale ukázala i solidarita mezi dárci.
V Šubertově knize může každý projít jednotlivé příspěvky, velmi štědrá byla samotná císařská rodina, zapojila se šlechta, města, podniky jako například plzeňský pivovar. Konaly se plesy, představení, z jejichž výtěžku se obnova financovala taktéž.
„Pro obnovu byl vybrán nový architekt Josef Schulz, který velmi respektoval původní práci Josefa Zítka. Problémem první stavby bylo minimální zázemí i vysoká kapacita hlediště, ze kterého ale nebylo ze všech míst dobře vidět,“ připomíná Panenková.
Do celého konceptu budovy byl vedle Prozatímního divadla tedy zakomponován ještě jeden vedle stojící dům. „Díky tomu se rozšířily například šatny. Změnil se i typ osvětlení, původní bylo ještě plynové, ale nové už plně elektrifikované, stejně jako v mezitím otevřené scéně v Brně.“
Šubert ve své knize připomíná realitu doby, „kdy divadla postihla doslova epidemie požárů a mnohdy vzaly za své stovky životů.“ Připomíná tragédie v Nice, Vídni, New Yorku, Paříži, Petrohradě a mnohé další.
Slavnostní znovuotevření Národního divadla se uskutečnilo 18. listopadu 1883. „Od té doby hořelo několikrát, ale naštěstí to byly požáry pouze lokální a rychle uhašené. Zkušenosti ze světa ovlivnily bezpečnost v tvorbě širších únikových cest, pravidla otvírání vchodových dveří směrem ven,“ líčí Panenková.
Vzpomene ale jinou tragickou událost, která se divadla také týkala a znamenala ztrátu kostýmů, rekvizit. Po poledni dne 14. února 1945 se v mlze ztratily spojenecké bombardéry mířící na Drážďany a shodily své letecké pumy nad Prahou.
Těžce poničeno bylo na tři sta domů, zmařeno 701 životů a v trosky rozvráceny byly právě i sklady Národního divadla na Albertově. Krásná venkovní výstava věnovaná celé události je k vidění ve Viniční ulici.
Pojďme si připomenout další osudy vzkíšených památek.