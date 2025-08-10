Zničily je požáry, války i hlupáci. Tyto památky se podařilo vrátit na svět

Jakub Hlaváč
Schvátily je požáry, padly za oběti válkám i snahám vymazat kus národní hrdosti. Znovu byly vystavěny z trosek, podobně jako vzkříšený pařížský Notre Dame. Přehled nejzajímavějších památek, které se povedlo vzkřísit k životu, vám přináší magazín Víkend DNES.
Část 1/4

V letním odpoledni 12. srpna 1881 hořelo Národní divadlo. Plameny šlehaly vysoko nad hladinu Vltavy, pozorovat je mohli Pražané z obou břehů řeky.

Plameny šlehaly vysoko nad hladinu Vltavy, pozorovat je mohli Pražané z obou břehů řeky. Moc dobře věděli, že oheň tančí na střeše před dvěma měsíci otevřené budovy, která se měla stát pýchou všech vlastenců! V letním odpoledni 12. srpna 1881 hořelo Národní divadlo.

Víkend

„Ten den se odehrálo až neskutečné množství náhod,“ říká Josefína Panenková, vedoucí divadelního archivu. V krásné budově na Anenském náměstí vytahuje mohutnou knihu. „Taková naše bible,“ usměje se nad svazkem sepsaným Františkem Adolfem Šubertem, tedy prvním ředitelem Národního divadla.

Díky jeho poznámkám můžeme cestovat časem, zúčastnit se rokování o stavbě, projít si její účetnictví. A také dostaneme velmi podrobnou zprávu o přípravách na pohromu, která na konci 19. století nebyla výjimečnou. O opatřeních, která měla zamezit šíření požáru.

Pouhých dvanáct představení

„Nejdůležitější bylo zřízení vodovodu. Dělil se na dvě větve, první sloužila pro běžné potřeby, druhá pro případné hašení,“ stojí v zápiscích. „Hlavní zřetel brán byl k nejnebezpečnější části divadla, k jevišti, kde kromě hydrantů byla provedena celá osnova dírkovaných rour k případnému zadeštění.“

V letním odpoledni 12. srpna 1881 hořelo Národní divadlo. Plameny šlehaly vysoko nad hladinu Vltavy, pozorovat je mohli Pražané z obou břehů řeky.
Slavnostní znovuotevření Národního divadla se uskutečnilo 18. listopadu 1883. „Od té doby hořelo několikrát, ale naštěstí to byly požáry pouze lokální a rychle uhašené.
Pro obnovu Národního divadla byl vybrán nový architekt Josef Schulz, který velmi respektoval původní práci Josefa Zítka.
Frauenkirche (Drážďany). Britské a americké bombardéry shodily 13.–15. února 1945 na Drážďany výbušniny o hmotnosti 3 900 kg. Žár byl tak velký, že rozložil i pískovec unikátního barokního kostela.
17 fotografií

To ovšem nebylo vše. Samozřejmostí bylo pojištění, které se právě v obavách z plamenů několikrát navyšovalo. Nechyběla železná opona, která mohla být spuštěna a zamezit šíření jednotlivými částmi. A také hlásič, který měl zalarmovat požárníky.

Právě za něj onoho 12. srpna 1881 zatáhl hasič přímo v divadle, když si všiml prvních pruhů dýmu. Ve stejnou chvíli ovšem zpozoroval kouř na střeše i strážník v Poštovské ulici a obě hlášení se v Morseově abecedě slila v nerozluštitelný mazanec.

„Na strážnici tedy sice věděli, že hoří, ale nikdo netušil kde,“ popisuje Panenková. „Navíc byl ten den pohřeb významného člena hasičského sboru Čenka Diviše, kterého se účastnila řada jeho kolegů. Byl problém i se stříkačkou…“

Slavnostní znovuotevření Národního divadla se uskutečnilo 18. listopadu 1883. „Od té doby hořelo několikrát, ale naštěstí to byly požáry pouze lokální a rychle uhašené.

Přidala se nehoda na pražském vodovodu, takže v potrubí klesl tlak, oheň se nešířil z hlediště, ale ze střechy a protipožární opona se zasekla na řetězech, protože pod ní stálo lešení pro dokončovací stavební práce.

„Zpětně se objevily různé teorie, že to vše nemohlo být pouze dílem náhody, nicméně žádné přímé důkazy pro to nejsou,“ poví archivářka s tím, že nejpravděpodobnější se stále zdá být verze o neuhašených uhlících v kamínkách klempířů a jejich následném rozfoukání po střeše.

Škody byly značné, zbortila se celá kopule, v popel se proměnila zdobená opona od Františka Ženíška. Štěstím v neštěstí bylo, že nikdo nezemřel, nebyl zasypán troskami stropu, nespadl na něj honosný lustr.

V původním Národním divadle se odehrálo jen dvanáct představení, jako první Libuše na počest návštěvy korunního prince Rudolfa. Přes léto mělo být dokončeno, připraveno na pravidelný provoz, místo toho skončilo v sutinách.

Dary od pivovaru i od císaře

Nebyli to jen Češi, kdo dopřáli Čechům rychlou rekonstrukci národní hrdosti. S opravami se začalo rychle, základní financování bylo možné právě díky vybrané pojistce. Znovu se ale ukázala i solidarita mezi dárci.

V Šubertově knize může každý projít jednotlivé příspěvky, velmi štědrá byla samotná císařská rodina, zapojila se šlechta, města, podniky jako například plzeňský pivovar. Konaly se plesy, představení, z jejichž výtěžku se obnova financovala taktéž.

„Pro obnovu byl vybrán nový architekt Josef Schulz, který velmi respektoval původní práci Josefa Zítka. Problémem první stavby bylo minimální zázemí i vysoká kapacita hlediště, ze kterého ale nebylo ze všech míst dobře vidět,“ připomíná Panenková.

Do celého konceptu budovy byl vedle Prozatímního divadla tedy zakomponován ještě jeden vedle stojící dům. „Díky tomu se rozšířily například šatny. Změnil se i typ osvětlení, původní bylo ještě plynové, ale nové už plně elektrifikované, stejně jako v mezitím otevřené scéně v Brně.“

Pro obnovu Národního divadla byl vybrán nový architekt Josef Schulz, který velmi respektoval původní práci Josefa Zítka.

Šubert ve své knize připomíná realitu doby, „kdy divadla postihla doslova epidemie požárů a mnohdy vzaly za své stovky životů.“ Připomíná tragédie v Nice, Vídni, New Yorku, Paříži, Petrohradě a mnohé další.

Slavnostní znovuotevření Národního divadla se uskutečnilo 18. listopadu 1883. „Od té doby hořelo několikrát, ale naštěstí to byly požáry pouze lokální a rychle uhašené. Zkušenosti ze světa ovlivnily bezpečnost v tvorbě širších únikových cest, pravidla otvírání vchodových dveří směrem ven,“ líčí Panenková.

Vzpomene ale jinou tragickou událost, která se divadla také týkala a znamenala ztrátu kostýmů, rekvizit. Po poledni dne 14. února 1945 se v mlze ztratily spojenecké bombardéry mířící na Drážďany a shodily své letecké pumy nad Prahou.

Těžce poničeno bylo na tři sta domů, zmařeno 701 životů a v trosky rozvráceny byly právě i sklady Národního divadla na Albertově. Krásná venkovní výstava věnovaná celé události je k vidění ve Viniční ulici.

Pojďme si připomenout další osudy vzkíšených památek.



Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Vězení za focení, milionová pokuta za balconing. Tresty pro turisty přitvrzují

Premium

Nefoťte, nechoďte bez trička, nekuřte, neplivejte, neseďte s jídlem na chodníku. A neskákejte z balkonu do bazénu! Výrazně narostl seznam toho, co turisté v různých zemích nesmějí dělat. Tvrdé pokuty...

ZANIKLÉ TRATĚ: Jízda do vsetínské zbrojovky stávala jen 20 haléřů

Se 94. dílem seriálu Zaniklé tratě se vydáme na Valašsko. Podíváme se na další závodní dráhu, která se využívala nejen pro nákladní dopravu, ale také pro přepravu tisíců zaměstnanců. Zamíříme do...

Rtuť, pesticidy a splašky. Neuvěříte, jak se za komunistů znečišťovaly řeky

Bílá pěna, sem tam hnědý olejový koláč. V minulém století jsme z českých řek udělali chemické stoky, v nichž šlo o zdraví. Poslední roky škody napravujeme a k vodě se vrací život, píše magazín Víkend...

Tři tisíce kilometrů v Alpách pěšky. I kdybych měla zemřít, tak půjdu, říká

Tři tisíce kilometrů přes hory, sama, se stanem na zádech. Čtyřiatřicetiletá Nikola Valentová se rozhodla projít Evropu od severu Francie až k Atlantiku – nejen kvůli sobě, ale i na podporu žen s...

Polské hrady, zámky a pevnost, které musíte navštívit. K Česku mají blízko

Jen kousek od českých hranic ve Slezsku se rozkládá řada zajímavých polských hradů, které jsou pro české turisty skoro neznámé. Zkuste vyrazit v létě na sever nebo se cestou k moři zastavit na...

Zničily je požáry, války i hlupáci. Tyto památky se podařilo vrátit na svět

Schvátily je požáry, padly za oběti válkám i snahám vymazat kus národní hrdosti. Znovu byly vystavěny z trosek, podobně jako vzkříšený pařížský Notre Dame. Přehled nejzajímavějších památek, které se...

10. srpna 2025

Na co zírá mašinfíra: Jízda zemí nikoho. Podél dolu Bílina z Teplic do Louky

Pavel, náš dnešní mašinfíra, nás proveze severočeskou zemí nikoho, územím na hraně dolu Bílina, které za desítky let důlní činnosti úplně ztratilo svoji původní podobu. Hurvínek spolku LOKO-MOTIV se...

10. srpna 2025

Dovolená v podzemí. Odpočiňte si v místech, kde i ticho zní hlasitě

Chcete si odpočinout od lidí, strávit nějaký čas v osamění, užít si chladného vzduchu? Pak by vás mohl oslovit hotýlek Deep Sleep ve waleské Snowdonii. Je to sice ubytování v chatkách, ale stojí na...

9. srpna 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  8.8 23:05

Cesta autem do Chorvatska. Vše co potřebujete vědět před dovolenou 2025

Chystáte se do Chorvatska autem? Sepsali jsme přehled praktických informací, které vám usnadní přípravu i samotnou cestu. V článku najdete tipy na trasu, ceny pohonných hmot i mýtné, místa pro...

8. srpna 2025  11:17

Dovolená pro seniory v Chorvatsku. Tady najdete klid i azurové moře

Chorvatsko s azurově modrým mořem a malebnou krajinou je snem mnoha cestovatelů. Pro seniory, kteří touží po klidné relaxaci, bezpečném prostředí a dostupných službách, nabízí tato země řadu...

8. srpna 2025

Rtuť, pesticidy a splašky. Neuvěříte, jak se za komunistů znečišťovaly řeky

Bílá pěna, sem tam hnědý olejový koláč. V minulém století jsme z českých řek udělali chemické stoky, v nichž šlo o zdraví. Poslední roky škody napravujeme a k vodě se vrací život, píše magazín Víkend...

8. srpna 2025

Barbarský jih má svůj ďábelský sever. Portugalsko nabízí ráj i skryté peklo

Premium

Lidská paměť je jako bludiště. Hodně věcí se v ní ztratí. I když sever Portugalska místy připomíná konec světa, bylo by škoda do něj nevykřičet, jaké tu mají poklady. Třeba že město Guimarães je...

7. srpna 2025

Tři tisíce kilometrů v Alpách pěšky. I kdybych měla zemřít, tak půjdu, říká

Tři tisíce kilometrů přes hory, sama, se stanem na zádech. Čtyřiatřicetiletá Nikola Valentová se rozhodla projít Evropu od severu Francie až k Atlantiku – nejen kvůli sobě, ale i na podporu žen s...

7. srpna 2025

Nebezpečí nečíhá jen v Himálaji. Jak vybrat horského vůdce a bezpečně se vrátit domů

Premium

Jak vyrazit v létě bezpečně do hor? Výšlapy po pěšinách zvládnete sami, kdo chce lézt a dobývat vrcholy jako Mt. Blanc, potřebuje spolehlivého horského vůdce. Byli jsme s nimi ve skalách nad...

6. srpna 2025

Autem do Itálie na vlastní pěst. Tipy, jak projet bez stresu a zdržení

Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou...

6. srpna 2025  13:41

Neskutečná letní pohoda. Na plachetnici zkoumáme ostrovy Jónského moře

Premium

Po dvaceti letech se vracím na Korfu. Kdysi jsem tento ostrov projezdil na kole, nyní odtud plánujeme vyplout na plachetnici a objevovat ostrovy Jónského moře. Před námi je týden, který střídavě...

6. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.