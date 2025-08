V této zejména šintoistické a buddhistické zemi, kde se jen necelé jedno procento obyvatel hlásí ke katolicismu, promluvila socha Panny Marie, ronila slzy a krev, a dokonce se na jedné z řádových sester objevovala stigmata. Co se přesně stalo v tichém japonském klášteře?

Zázraky, díky kterým se kostel v Akitě stal poutním místem

Agnes Kacuko Sasagewa (28. května 1931 – 15. srpna 2024) byla členkou komunity Služebnic Svaté eucharistie v Juzawadai v Japonsku. Zemřela v 93 letech přesně na svátek Nanebevzetí Panny Marie.

Příběh začíná v roce 1973 v klášteře Služebnic Svaté eucharistie v Akitě. Ústřední postavou je sestra Agnes Katsuko Sasagawa, která v té době trpěla úplnou hluchotou a již od dětství ji sužovala řada dalších zdravotních problémů. Dne 12. června 1973 začala prožívat silné bolesti v levé ruce, které vyvrcholily 28. června, kdy se jí na dlani objevila stigmata – krvácející rána ve tvaru kříže. Tyto rány se v následujících obdobích objevovaly a mizely a sestra Agnes pociťovala silné bolesti, zejména vždy ve čtvrtek a v pátek.

První skutečně mimořádná událost se odehrála 6. července 1973. Dřevěná socha Panny Marie, nazývaná Naše Paní z Akity, stojící v kapli kláštera, začala krvácet ze své pravé ruky. Sestra Agnes a další sestry byly svědky, jak se na dlani sochy objevila rána, z níž vytékala krev. Ten samý den sestra Agnes poprvé uslyšela, jak k ní socha promluvila. Následovala další dvě ústní poselství ve dnech 3. srpna a 13. října 1973, která zdůrazňovala potřebu modlitby, pokání a varovala před budoucími těžkostmi.

Zázrak v japonské Akitě. Dřevěná socha Panny Marie roní slzy.

Socha ronící slzy a zázračná uzdravení

Poté, co se krvácení z ruky sochy 29. září 1973 zastavilo, začal další fascinující jev. Od 4. ledna 1975 do 15. září 1981 socha Panny Marie ronila slzy, a to celkem 101krát. Tyto události byly často veřejné a shromažďovaly stovky svědků, včetně křesťanů i nekřesťanů, mezi nimiž byl i buddhistický starosta. V roce 1979 byla dokonce jedna z epizod slzení sochy vysílána japonskou televizí, což vyvolalo celonárodní pozornost.

Kromě těchto jevů došlo i k dalším nevysvětlitelným událostem. Při modlitbě před sochou Panny Marie v Akitě se v roce 1981 okamžitě uzdravila korejská žena s terminálním nádorem mozku. Zázrak potvrdil Dr. Tong-Woo-Kim z nemocnice sv. Pavla v Soulu a otec Theisen, prezident církevního tribunálu arcidiecéze Soul. Druhým zázrakem bylo úplné vyléčení hluchoty sestry Agnes v roce 1982. Předtím jí testy v nemocnici Akita Muncipal Hospital potvrdily, že je její hluchota nevyléčitelná.

Vědecká zkoumání zázračného jevu

Michael O’Neill, expert na zjevení Panny Marie, známý jako Lovec zázraků, uvedl, že fenomén Akita je jedním z mála zázračných jevů s vědeckým podkladem. „Zatímco u jiných zjevení a nadpřirozených jevů se biskupové spoléhají na svědectví vizionářů a porovnávají je s učením církve, ale neexistuje žádný vědecký způsob, jak skutečně prokázat, že se děje něco nadpřirozeného, v případě Akity máte plačící sochu, kterou byli schopni prozkoumat a potvrdit, že má lidské slzy a lidskou krev,“ tvrdí.

Tyto mimořádné jevy nezůstaly bez pozornosti vědecké komunity. V letech 1975 byly odebrány vzorky krve, potu a slz ze sochy a podrobeny forenzní analýze na Univerzitě Akita. Forenzní specialista, profesor Dr. Kaoru Sagisaka z oddělení forenzní medicíny, anonymně analyzoval odevzdané vzorky a potvrdil, že látka přilnutá ke gáze je lidská krev, stejně tak jsou lidského původu pot a slzy. Dále zjistil, že tekutiny patří třem různým krevním skupinám. Krev z ruky sochy měla skupinu B, zatímco pot a slzy skupinu AB a další slzy skupinu 0. Dr. Sagisaka uvedl, že je medicínsky nemožné, aby pocházely od jedné osoby.

Ke stejným výsledkům dospěl také profesor Eiji Okuhara, lékař z katedry biochemie univerzity v Akitě a bývalý člen Rockefellerovy nadace, který byl však také tím, který kolegovi předal vzorky ke zkoumání.

Oficiální uznání zázraku v Akitě církví

Akitské události prošly důkladným církevním vyšetřováním. Po několika vyšetřovacích komisích a shromáždění svědectví biskup John Shojiro Ito z diecéze Niigata, v jehož diecézi se Akita nachází, 22. dubna 1984 oficiálně uznal nadpřirozený charakter událostí v Akitě a prohlásil je za hodné víry: „Po dosavadních vyšetřováních nelze popřít nadpřirozený charakter série nevysvětlitelných událostí, souvisejících se sochou Panny Marie uctívanou v Akitě (diecéze místního schválení Niigata). Proto opravňuji celou diecézi, která mi je svěřena, k uctívání Svaté Matky Akitské.“

Jeho rozhodnutí bylo následně potvrzeno a schváleno nejvyššími církevními autoritami. V roce 1988 prefekt Kongregace pro nauku víry (CDF), kardinál Joseph Ratzinger (pozdější papež Benedikt XVI.), vyjádřil svůj souhlas s úsudkem biskupa Ita. Toto potvrzení dává Akitě mimořádný status mezi mariánskými zjeveními a fenomény, které se často jeví jako sporné nebo jsou církví odmítnuty.

Mariánské zjevení v Akitě v porovnání s Fatimou a japonským prostředím

Akitské poselství nese překvapivé paralely s proslulými mariánskými zjeveními ve Fatimě v Portugalsku z roku 1917. Obě události sdílí důraz na modlitbu růžence, pokání a varování před budoucími těžkostmi pro svět a církev. Třetí poselství z Akity bylo navíc předáno 13. října 1973, tedy ve stejný den, kdy se ve Fatimě udál „sluneční zázrak“.

Zajímavé je, že případ Akita se odehrál v Japonsku, zemi s převládající buddhistickou a šintoistickou kulturou, což činí přijetí a uznání zázraku ještě pozoruhodnějším. Skutečnost, že stovky svědků, včetně buddhistického starosty, potvrdily zjevné jevy a že vědecké testy prokázaly lidský původ tekutin, aniž by je dokázaly jednoznačně vysvětlit přírodními zákony, dodává Akitě jedinečný rozměr. Zatímco mnoho dalších případů „plakajících soch“ bylo církevními komisemi odhaleno jako podvody nebo přirozená kondenzace, Akita obstála jak v přísném církevním, tak i ve vědeckém zkoumání.

Ať už je Akita vnímána jako autentický nadpřirozený zázrak, nebo jako nevysvětlený fenomén, který promlouvá k hlubokým otázkám víry a vědeckého poznání, zůstává jedním z nejdiskutovanějších a nejzáhadnějších zjevení moderní doby.

Tři poselství Panny Marie z Akity

Zjevení Panny Marie v japonské Akitě v roce 1973 přinesla sestře Agnes Sasagawě tři klíčová poselství, která naléhavě varují lidstvo a vyzývají k duchovní obnově. Tato slova, předaná skrze dřevěnou sochu, která je zde dodnes uctívána, nesou silnou ozvěnu fatimských proroctví a zdůrazňují důležitost modlitby a pokání.

První poselství (6. července 1973): Léčení a oběť

V prvním poselství se Panna Maria obrací přímo na sestru Agnes, dotýká se její hluchoty a stigmat, které má na ruce. Vidění stigmat je spojeno s výzvou k modlitbě: „Modli se za odčinění hříchů lidí.“ Zároveň socha učí sestru Agnes modlitbu Služebnic Eucharistie, která zdůrazňuje úplné zasvěcení se Ježíšovu Srdci přítomnému v eucharistii pro slávu Otce a spásu duší. Poselství končí naléhavou prosbou: „Velmi se modlete za papeže, biskupy a kněze.“

Druhé poselství (3. srpna 1973): Boží hněv a záchrana skrze oběti

Druhé poselství je naléhavým varováním před Božím hněvem, který hrozí celému lidstvu kvůli jeho hříchům. Panna Maria zdůrazňuje, že se opakovaně snažila zmírnit Otcův hněv obětováním utrpení Ježíše Krista a „milovaných duší“.

Klíčová je zde výzva k obětním duším, které svým utrpením a chudobou napraví hříšníky: „Modlitba, pokání a odvážné oběti mohou zmírnit Otcův hněv.“ Poselství volá po lásce k chudobě a posvěcování v komunitách, aby se odčinila nevděčnost lidí vůči Bohu.

Třetí a poslední poselství (13. října 1973): Hrozný trest a krize v církvi

Toto je nejdramatičtější a nejvíce diskutované poselství. Panna Maria varuje, že pokud lidé nebudou činit pokání a nezlepší se, „Otec uvalí na celé lidstvo hrozný trest. Bude to trest větší než potopa, jaký člověk ještě neviděl. Oheň bude padat z nebe a zničí velkou část lidstva, dobré i zlé, a neušetří ani kněze, ani věřící.“ Přeživší budou závidět mrtvým.

Jako jediné zbraně proti tomuto trestu jsou uvedeny růženec a znamení zanechané Ježíšem Kristem. Naléhavě se žádá každodenní modlitba růžence za papeže, biskupy a kněze.

Poselství také předpovídá hlubokou krizi v samotné církvi: „Ďáblovo dílo pronikne i do církve takovým způsobem, že člověk uvidí kardinály, kteří se staví proti kardinálům, biskupy proti jiným biskupům.“ Varuje před opovrženími kněží, pleněním kostelů a oltářů a před kompromisy v církvi. Zvláště pak zdůrazňuje, že démon bude neúprosný vůči duším zasvěceným Bohu, což Panně Marii působí velký smutek.

Poselství končí naléhavou výzvou: „Modlete se usilovně modlitbami růžence. Jen já vás stále mohu zachránit před pohromami, které se blíží. Ti, kdo ve mě vkládají svou důvěru, budou spaseni.“