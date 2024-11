Kam v zimě letecky z nejbližších letišť za hranicemi. Hitem je daleký sever

Zimní letový řád, který letos vstoupil v platnost 27. října, přináší vedle jisté redukce linek zejména do jihoevropských dovolenkových destinací typu Chorvatska či Řecka i mnohé zajímavé novinky. Můžete je využít především při cestách do celoročně teplých oblastí, jako je Blízký východ, ale také naopak i na nejzazší sever či do vzdálených exotických zemí.

Zimní nabídka leteckých spojení z Prahy umožňuje cestovat do celkem 115 destinací, v dnešním textu se ovšem zaměříme na letecké přístavy v blízkém okolí Česka. Platí přitom, že většina těchto letišť (na rozdíl od Prahy) již v letošním roce překoná počtem pasažérů poslední předkoronavirový rok, tedy 2019.