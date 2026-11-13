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Tyrolsko bez lyží i bez slovníku: Proč vás zimní Kufsteinerland nadchne

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Pohodová zimní procházka v oblasti Thiersee

Pohodová zimní procházka v oblasti Thiersee | foto: TVB Kufsteinerland / Christoph Johann

Zimní atmosféra v historickém centru města Kufstein
Pohodová zimní procházka v oblasti Thiersee
Skialpová túra zasněženým zimním lesem na Erlerbergu v regionu Kufsteinerland.
Freeride v hlubokém prašanu na Erlerbergu v regionu Kufsteinerland.
13 fotografií
Zimní túry údolím Kaisertal, sáňkování se zastávkou na horské chatě, procházky historickým Kufsteinem nebo operní večer v malebné tyrolské obci. Region Kufsteinerland dokazuje, že zima v Alpách má své kouzlo i bez lyží. Nabízí tradiční hostince, staletá řemesla i kulturní zážitky světové úrovně, které si můžete vychutnat bez znalosti němčiny.

Vítejte v Kufsteinerlandu! Jen kousek od bavorských hranic se rozprostírá region, v němž se historická města a malebné vesnice snoubí s působivou horskou přírodou a bohatou kulturní nabídkou.

Kdo dává v zimě přednost pěší turistice před lyžováním, najde zde nepřeberné množství možností. Jako z filmu působí například procházka kolem jezera Thiersee, které se v 50. letech minulého století proslavilo jako filmová kulisa a vysloužilo si přezdívku „Hollywood Alp“. Neméně působivá je zimní túra do údolí Kaisertal. Se svými tradičními horskými hostinci a výhledy na majestátní skalní stěny pohoří Wilder Kaiser patří k nejmalebnějším místům Tyrolska.

Kdo chce naopak vyrazit mimo upravené trasy, může se připojit k túře na sněžnicích s průvodcem. K romantickým zimním zážitkům patří také projížďky na saních tažených koňmi.

Sáňkování, bruslení a trochu lyžování

Jedna z nejoblíbenějších sáňkařských tras regionu se nachází u horské chaty Aschinger Alm v obci Ebbs. Po výstupu a zaslouženém občerstvení čeká návštěvníky přibližně tříkilometrový sjezd zpět do údolí.

Za příznivého počasí si lze také zabruslit nebo vyzkoušet tradiční alpskou hru Eisstockschießen, která připomíná curling. Podobné zimní aktivity mají v Tyrolsku dlouhou tradici a dodnes patří k místnímu společenskému životu.

A pokud přece jen dostanete chuť na lyžování, ani za ním nemusíte daleko. SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, jedna z největších propojených lyžařských oblastí Rakouska, nabízí více než 280 kilometrů sjezdovek a z Kufsteinu je dostupná autem přibližně za 15 minut. Rodiny s dětmi, začátečníci nebo ti, kteří se na lyže vracejí po delší době, mohou využít také menší a přehlednější areály v Thiersee a Bad Häringu.

Freeride v hlubokém prašanu na Erlerbergu v regionu Kufsteinerland.

Kufsteinerland je tak ideální volbou i pro společnou zimní dovolenou, při níž si každý člen rodiny může vybrat program podle svého gusta.

Kufstein: pevnost, historické uličky a české kořeny slavného sklářství

Nad střechami Kufsteinu se majestátně tyčí středověká pevnost, nepřehlédnutelná dominanta a symbol města. Někdejší strategická obranná stavba dnes návštěvníkům přibližuje historii pevnosti i celého regionu prostřednictvím několika expozic. K jejím největším zajímavostem patří Hrdinské varhany (Heldenorgel), umístěné v Měšťanské věži. Se svými 4 948 píšťalami jsou druhými největšími varhanami pod širým nebem na světě. Každý den v poledne se jejich tóny rozezní nad střechami historického centra a za příznivých podmínek je lze slyšet až v sousedním Bavorsku.

Historická pevnost Festung Kufstein, dominantní dominanta regionu Kufsteinerland.

Pod pevností se rozprostírá malebné historické centrum s romantickou uličkou Römerhofgasse, tradičními fasádami a vyhlášeným hostincem Auracher Löchl, který patří k nejstarším v Tyrolsku. Jeho součástí je také neobvyklý skalní bar Stollen 1930, jenž se může pochlubit více než tisícovkou druhů ginu a největší ginovou galerií na světě.

Zimní atmosféra v historickém centru města Kufstein

Kufsteinerland je však také domovem značky, jejíž jméno znají milovníci kvalitního vína a gastronomie po celém světě. Sklárna Riedel proslula výrobou špičkových sklenic na víno, které dnes najdeme v prestižních restauracích napříč kontinenty. Návštěvníci mohou přímo sledovat práci sklářských mistrů, v muzeu se seznámit s historií rodinného podniku a v přilehlém obchodě si slavné sklenice také zakoupit.

Pro české návštěvníky má příběh značky Riedel navíc zvláštní kouzlo. Její kořeny totiž sahají do Čech, kde rodina v roce 1756 založila svou první sklárnu. Po druhé světové válce začala budovat nové zázemí v Tyrolsku a postupně se vypracovala mezi nejuznávanější světová jména v oboru luxusního sklářství.

Opera a klasická hudba v Erlu

Jen několik kilometrů od Kufsteinu leží obec Erl, která má přibližně 1 500 obyvatel, ale na evropské kulturní mapě zaujímá mimořádné místo. Vedle sebe zde stojí dvě pozoruhodné stavby: moderní koncertní a operní dům Festspielhaus a tradiční Pašijové divadlo (Passionsspielhaus), kde se historie pašijových her píše již od roku 1613.

Tyrolské slavnostní hry v Erlu (Tiroler Festspiele Erl) si díky špičkovým operním inscenacím a koncertům vydobyly pevné místo na evropské hudební scéně. Pravidelně zde vystupují renomovaní sólisté, dirigenti a orchestry z celého světa. Program zahrnuje velká operní díla, symfonické koncerty i komorní hudbu. Při plánování zimní dovolené se proto vyplatí nahlédnout do aktuálního programu a spojit pobyt v horách s výjimečným kulturním večerem.

A obavy z jazykové bariéry? Ty můžete nechat doma. Hudba totiž mluví univerzálním jazykem. Stejně tak si bez znalosti němčiny užijete řadu dalších zážitků, od návštěvy sklárny Riedel až po prohlídku historické pevnosti v Kufsteinu.

Osm obcí a pravá tyrolská pohostinnost

Kromě samotného Kufsteinu tvoří region dalších osm obcí: Bad Häring, Ebbs, Erl, Langkampfen, Niederndorf, Niederndorferberg, Schwoich a Thiersee. Každá z nich má vlastní charakter a nabízí trochu jiný pohled na život v Tyrolsku.

Zasněžené panorama v okolí jezera Thiersee ukazuje klidnější tvář tyrolského venkova v jedné z osmi vesnic regionu Kufsteinerland

Bad Häring se pyšní bohatou hornickou minulostí, zatímco Ebbs je známý především díky hřebčínu Fohlenhof, který patří k nejvýznamnějším světovým centrům chovu koní plemene hafling. Během prohlídky se návštěvníci mohou s těmito elegantními a charakteristicky zbarvenými koňmi seznámit zblízka a dozvědět se více o historii jejich chovu.

K autentickému tyrolskému životnímu stylu neodmyslitelně patří také dobré jídlo. V tradičních hostincích můžete ochutnat vydatný tyrolský gröstl, sýrové knedlíky kaspressknödel nebo sladký císařský trhanec kaiserschmarrn. Vedle poctivé domácí kuchyně však region nabízí také moderní gastronomii. Najdete zde restaurace, které propojují tradiční alpské recepty s principy haute cuisine, i podniky inspirované mezinárodními kulinářskými trendy.

Tradiční císařský trhanec na horské chatě Weinbergerhaus servírovaný s čerstvým ovocem a jablečným pyré.

Ať už se do Kufsteinerlandu vydáte na prodloužený víkend, nebo na celý týden, čeká vás pestrá kombinace přírody, historie, kultury a vyhlášené tyrolské pohostinnosti. Malebné vesnice, živé město Kufstein a mimořádná nabídka kulturních zážitků dělají z tohoto regionu atraktivní alternativu ke klasickým lyžařským střediskům.

A ještě jedna praktická výhoda na závěr: při příjezdu z Německa můžete využít úsek rakouské dálnice až po sjezd Kufstein-Süd bez nutnosti zakoupit rakouskou dálniční známku.

Více informací: www.kufstein.com

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Tyrolsko bez lyží i bez slovníku: Proč vás zimní Kufsteinerland nadchne

Advertorial
Pohodová zimní procházka v oblasti Thiersee

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