Schladming-Dachstein , to není jen carving a černé sjezdovky. Díky 222 kilometrům tratí se tu samozřejmě lyžuje skvěle, ale právě mimo svahy začíná ta pravá zimní pestrost. Kromě hlavního areálu Schladminger 4-Berge-Skischaukel (tzv. Schladmingské lyžařské houpačky čtyř hor) a rodinných středisek jako Galsterberg či Ramsau am Dachstein tu na vás čeká spousta zážitků, které si užijete i bez lyží.
Gastrozážitky s výhledem
Překvapí třeba místní gastronomie z regionálních surovin, se kterými se pracuje s velkou dávkou kreativity. To vše přímo uprostřed lyžařského areálu. S projektem „Almkulinarik by Richard Rauch“ se totiž každá zastávka ve Schladming-Dachsteinu mění v opravdový gurmánský zážitek.
Vybrané horské chaty totiž servírují exkluzivní pokrmy, které špičkový kuchař Richard Rauch připravil ve spolupráci s jejich majiteli – od vydatných jídel až po rafinované speciality, vždy s nádechem luxusní kuchyně. K tomu sklenka kvalitního rakouského vína a samozřejmě dechberoucí výhled na zasněžené horské panorama – tak nějak chutná zimní dovolená na nejvyšší možné úrovni. Schladming-Dachstein je součástí největšího rakouského lyžařského svazu Ski amadé a i v oblasti gastronomie patří mezi absolutní špičku.
Výbornou kuchyni si ostatně můžete vychutnat i v nové restauraci Dachstein Gletscherrestaurant, kde se regionální speciality snoubí s 280° výhledem. Nachází se totiž asi tři sta výškových metrů pod vrcholem slavné hory. Ve 2700 metrech nad zemí vás tak čeká skutečná hostina pro všechny smysly. Ostatně už samotná jízda panoramatickou lanovkou je skvělým zážitkem – vystoupáte přímo do vysokohorského zimního světa.
Šupem dolů na sáňkách
Na své si v regionu Schladming-Dachstein samozřejmě přijdou i milovníci pohybu: okolí nabízí až 15 km upravených běžkařských tratí nebo zimní túry ledovcovým krajem, například k chatě Seethalerhütte. Na výletníky čekají spektakulární atrakce: visutý most, dechberoucí Schody do prázdna, tajuplný Ledový palác či impozantní Nebeský žebřík. Už jen pro ty názvy se vyplatí do regionu vyrazit a zjistit, oč jde.
Oblast Schladming-Dachstein ale nabízí i další zážitky mimo sjezdovky. Sáňkařské dráhy, například ta na Hochwurzenu se 7 kilometrů dlouhou osvětlenou tratí, lákají k rychlým sjezdům, stejně jako ty na Rittisbergu, Planneralmu či Galsterbergu. Sedm sáňkařských drah zaručuje zimní zábavu až do večerních hodin.
Při nočním sáňkování na Hochwurzenu a Galsterbergu se můžete po osvětlených drahách spustit až do údolí, což je zážitek, který vám zaručeně rozproudí krev v žilách a nechá vás naplno si vychutnat svěžest zimního vzduchu.
Kolo? I na sněhu to jde
Romantickou atmosféru můžete zakusit při jízdě na saních tažených koňmi napříč Ramsau am Dachstein. Zasněžená zimní krajina tu připomíná opravdovou pohádku.
A kdo se ani v zimě nechce vzdát jízdy na kole, může nasednout na fatbike, který je díky širokým pneumatikám ideální na zasněžené traily. Bruslaři se pak mohou klouzat po ledě na jezeře Putterersee nebo na novém kluzišti ve Schladmingu či v Ramsau am Dachstein.
I ten, kdo nelyžuje, se může pohodlně vyvézt kabinovými lanovkami – a pak se vydat po značených zimních stezkách, kde na něj bude čekat tichá krása zimy, dechberoucí horská panoramata i svěží horský vzduch. Přibližně 300 kilometrů zimních turistických tras a tras pro chůzi na sněžnicích vede lesy, údolími a horami v celém regionu.
Ski jóga pro perfektní start dne
Taky skialpinisté zde najdou širokou nabídku značených tras – od pohodových až po náročné výstupy. Pro začátečníky jsou ideální túry po sjezdovkách, které jim při sjezdu nabídnou skvěle upravené tratě. A pokud si budete chtít opravdu odpočinout, začněte den lekcí ski jógy pro lyžaře přímo na sjezdovce – s jasným výhledem a klidným dechem.
Pokud byste tak náhodou měli dost zdejších sjezdovek, oblast Schladming-Dachstein vám nabídne tolik jiných aktivit, že je za jednu dovolenou ani nestihnete vyzkoušet.