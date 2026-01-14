Na sáňkách do údolí, na degustaci na vrcholky. Rakousko je víc než jen sjezdovky

Autor:
Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Pokud máte pocit, že se musí zimní dovolená točit kolem lyžování, region Schladming-Dachstein vás rychle vyvede z omylu. Ano, je tu 222 kilometrů sjezdovek, ale také chutě, výhledy a zážitky, které dělají z obyčejné zimy nezapomenutelnou – od gurmánských zastávek po večerní sáňkování.
Zima v Rakousku

Zima v Rakousku | foto: Tourismusverband Schladming-Dachstein/ Mirja Geh

Zima v Rakousku
Zima v Rakousku
Zima v Rakousku
Zima v Rakousku
8 fotografií

Schladming-Dachstein , to není jen carving a černé sjezdovky. Díky 222 kilometrům tratí se tu samozřejmě lyžuje skvěle, ale právě mimo svahy začíná ta pravá zimní pestrost. Kromě hlavního areálu Schladminger 4-Berge-Skischaukel (tzv. Schladmingské lyžařské houpačky čtyř hor) a rodinných středisek jako Galsterberg či Ramsau am Dachstein tu na vás čeká spousta zážitků, které si užijete i bez lyží.

Gastrozážitky s výhledem

Překvapí třeba místní gastronomie z regionálních surovin, se kterými se pracuje s velkou dávkou kreativity. To vše přímo uprostřed lyžařského areálu. S projektem „Almkulinarik by Richard Rauch“ se totiž každá zastávka ve Schladming-Dachsteinu mění v opravdový gurmánský zážitek.

Vybrané horské chaty totiž servírují exkluzivní pokrmy, které špičkový kuchař Richard Rauch připravil ve spolupráci s jejich majiteli – od vydatných jídel až po rafinované speciality, vždy s nádechem luxusní kuchyně. K tomu sklenka kvalitního rakouského vína a samozřejmě dechberoucí výhled na zasněžené horské panorama – tak nějak chutná zimní dovolená na nejvyšší možné úrovni. Schladming-Dachstein je součástí největšího rakouského lyžařského svazu Ski amadé a i v oblasti gastronomie patří mezi absolutní špičku.

Zima v Rakousku

Výbornou kuchyni si ostatně můžete vychutnat i v nové restauraci Dachstein Gletscherrestaurant, kde se regionální speciality snoubí s 280° výhledem. Nachází se totiž asi tři sta výškových metrů pod vrcholem slavné hory. Ve 2700 metrech nad zemí vás tak čeká skutečná hostina pro všechny smysly. Ostatně už samotná jízda panoramatickou lanovkou je skvělým zážitkem – vystoupáte přímo do vysokohorského zimního světa.

Šupem dolů na sáňkách

Na své si v regionu Schladming-Dachstein samozřejmě přijdou i milovníci pohybu: okolí nabízí až 15 km upravených běžkařských tratí nebo zimní túry ledovcovým krajem, například k chatě Seethalerhütte. Na výletníky čekají spektakulární atrakce: visutý most, dechberoucí Schody do prázdna, tajuplný Ledový palác či impozantní Nebeský žebřík. Už jen pro ty názvy se vyplatí do regionu vyrazit a zjistit, oč jde.

Oblast Schladming-Dachstein ale nabízí i další zážitky mimo sjezdovky. Sáňkařské dráhy, například ta na Hochwurzenu se 7 kilometrů dlouhou osvětlenou tratí, lákají k rychlým sjezdům, stejně jako ty na Rittisbergu, Planneralmu či Galsterbergu. Sedm sáňkařských drah zaručuje zimní zábavu až do večerních hodin.

Zima v Rakousku

Při nočním sáňkování na Hochwurzenu a Galsterbergu se můžete po osvětlených drahách spustit až do údolí, což je zážitek, který vám zaručeně rozproudí krev v žilách a nechá vás naplno si vychutnat svěžest zimního vzduchu.

Kolo? I na sněhu to jde

Romantickou atmosféru můžete zakusit při jízdě na saních tažených koňmi napříč Ramsau am Dachstein. Zasněžená zimní krajina tu připomíná opravdovou pohádku.

A kdo se ani v zimě nechce vzdát jízdy na kole, může nasednout na fatbike, který je díky širokým pneumatikám ideální na zasněžené traily. Bruslaři se pak mohou klouzat po ledě na jezeře Putterersee nebo na novém kluzišti ve Schladmingu či v Ramsau am Dachstein.

I ten, kdo nelyžuje, se může pohodlně vyvézt kabinovými lanovkami – a pak se vydat po značených zimních stezkách, kde na něj bude čekat tichá krása zimy, dechberoucí horská panoramata i svěží horský vzduch. Přibližně 300 kilometrů zimních turistických tras a tras pro chůzi na sněžnicích vede lesy, údolími a horami v celém regionu.

Ski jóga pro perfektní start dne

Taky skialpinisté zde najdou širokou nabídku značených tras – od pohodových až po náročné výstupy. Pro začátečníky jsou ideální túry po sjezdovkách, které jim při sjezdu nabídnou skvěle upravené tratě. A pokud si budete chtít opravdu odpočinout, začněte den lekcí ski jógy pro lyžaře přímo na sjezdovce – s jasným výhledem a klidným dechem.

Pokud byste tak náhodou měli dost zdejších sjezdovek, oblast Schladming-Dachstein vám nabídne tolik jiných aktivit, že je za jednu dovolenou ani nestihnete vyzkoušet.

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

OBRAZEM: Zimní pohádka v Orlických horách. Lyžaři se díky mrazu mají čím kochat

Mrazivé počasí v Orlických horách (6. ledna 2026)

Zimní krajinka jak malovaná. Kdo v těchto mrazivých dnech vyrazí do Orlických hor, sveze se na prašanu a užije si i krásných scenérií okolo. Přírodního sněhu je zatím kolem Deštného jen kolem 30...

Dříve zadarmo, od letoška za peníze. Místa, kam už se bez placení nepodíváte

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket...

Při dovolené v zahraničí vám určitě nic nezlepší náladu víc než turniket stojící v cestě. Lístky zakoupené v online předprodeji jistě máte, že? Fronta za vámi se totiž neptá na to, zda jste tu ještě...

Tropické ráje v ohrožení. Navštivte tato místa, než dopadnou jako Bali

Ko Lipe je jeden z nejmenších obydlených ostrovů v Thajsku – projít ho můžete...

Ještě ve 30. letech minulého století patřila písčitá pláž Kuta na jihu Bali jen místním vesničanům. Dnes je symbolem toho, jak může masová turistika změnit tropický ráj k nepoznání. Trend...

Národ hokejistů a ladovská zima. Češi vzali útokem zamrzlé rybníky a běžecké tratě

Běžkaři čekají na autobusové zastávce v Deštném na Orlických horách. (2. ledna...

Mrazivé počasí na přelomu roku vytvořilo v Česku ideální podmínky pro zimní sporty. Zamrzlé rybníky se proměnily v přírodní kluziště a sněhová pokrývka umožnila otevření běžeckých tratí v horách i ve...

Na sáňkách do údolí, na degustaci na vrcholky. Rakousko je víc než jen sjezdovky

Advertorial
Zima v Rakousku

Pokud máte pocit, že se musí zimní dovolená točit kolem lyžování, region Schladming-Dachstein vás rychle vyvede z omylu. Ano, je tu 222 kilometrů sjezdovek, ale také chutě, výhledy a zážitky, které...

14. ledna 2026

Plavba za draky se dvěma penisy. Vítejte v ráji, kam vás odveze sám ďábel

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí...

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo? Co o nich nevíme? A čím indonéská příroda ohromí ještě víc? Plavba indonéským souostrovím je...

14. ledna 2026

Kam do Rakouska na lyže. Schladming nabízí ideální poměr cena výkon

V oblíbeném skiareálu ve Schladmingu uslyšíte často češtinu – autem jste tam z...

Kdo ještě stále přemýšlí, kam do hor, rakouský Schladming nabízí ideální odpověď. Vzdálenost 400 kilometrů lze urazit pod čtyři a půl hodiny a lyžařský zážitek je přitom nesrovnatelně lepší než z...

14. ledna 2026

Kam se poděla jejich pověstná přesnost? Švýcaři vítají Nový rok se zpožděním

Alter Silvester

Třináctého ledna slaví obyvatelé kantonu Appenzell Nový rok. Ne, že by mrazem selhala příslovečná přesnost švýcarských hodinek. Důvodem zpoždění je spíš typická vlastnost zdejších horalů:...

13. ledna 2026

Od Krušných hor po Beskydy. Toto jsou nejlepší běžkařské tratě pro každého

Hustá síť na relativně malém prostoru umožňuje nejrůznější kombinace délky a...

Zasněžené hory každoročně lákají vyznavače běžkování – ať už k protažení těla nebo užívání krás krajiny pod bílou peřinou. Kam se vydat? Která běžkařská oblast osloví sportovní lyžaře a kde milovníci...

13. ledna 2026

Na totéž místo jsem vjela potřetí, jen z jiné strany. Češka o strastech pobytu v Andalusii

Premium
Malebná Malaga při západu slunce

Ráno do školy, odpoledne na pláž. Ubytování v hostitelské rodině a o víkendech výlety. „Odjet sama na dovolenou, strávit ji na krásném místě a zároveň se učit cizí jazyk – to je nápad, který můžu jen...

12. ledna 2026

Těstoviny, víno a výhled na ikonické jezero. Vydejte se na kurz vaření do Itálie

Městečko Torbole v malebném zálivu na severním břehu Gardského...

Ručně hnětené těsto, vůně ricotty a citronové kůry, sklenka místního vína a výhled na jezero Garda. Kurz vaření se šéfkuchařem Stefanem Rossim v pětihvězdičkovém hotelu není jen lekcí italské...

12. ledna 2026

Středisko bez davů v srdci Korutan. Mölltalský ledovec nabízí jistotu sněhu

Korutany, nejjižnější spolková země Rakouska, si dlouhodobě drží pověst...

Ráno je mrazivé, ale slunce má navrch. Zatímco sever Alp zůstává schovaný pod nízkou oblačností, tady se hory probouzejí do jasného dne. Korutany, nejjižnější spolková země Rakouska, si dlouhodobě...

12. ledna 2026

Na co zírá mašinfíra: S Bardotkou z Kutné Hory až ke Sluneční zátoce

Bardotka 751.115 v čele zážitkového vlaku společnosti Kladenská dopravní a...

První Mašinfíra roku 2026 nás sveze po dvou malebných lokálkách na pomezí středních Čech a Vysočiny. Charakteristický zvuk Bardotky 751.112 v čele zážitkového vlaku společnosti Kladenská dopravní a...

11. ledna 2026

Domov whisky a „nové Chorvatsko“. Tipy pro rok 2026, kde o turisty stále stojí

Pláž Sutomore v Černé Hoře

Zapomeňte na přeplněné metropole a vydejte se za autentickými zážitky. BBC sestavila přehled nejlepších destinací pro rok 2026 – od divoké Černé Hory až po arktické Finsko. Nejen, že budete okouzleni...

10. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 1. 12:44

Z plánů prezidenta Trumpa sice mrazí, ledové krásy Grónska však zahřejí u srdce

Grónsko není jen mrazivá pustina, názorná ukázka přežití v nejextrémnějším...

Grónsko není jen mrazivá pustina, názorná ukázka přežití v nejextrémnějším podmínkách, bílý flek pod vrcholkem globusu a největší národní park světa. Podívejte se s námi na místo, odkud do severního...

9. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.