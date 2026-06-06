Mount Rainier To nejhorší v Severní Americe
K jeho zasněženému vrcholku, do výšky 4 257 metrů nad mořem, se stále častěji hledí s obavami. Mount Rainier totiž není jen nejvyšší horou státu Washington. Je i jeho nejvyšší aktivní sopkou, stratovulkánem s nejvyšším potenciálem ohrožení.
Poslední opravdu velká erupce se tu sice odehrála přibližně před tisíci lety, ale připomenout se menšími erupcemi uměl i ve 40. letech 19. století. A pravděpodobně i v roce 1894.
Američtí geologové i Pacifická severozápadní seismická síť (PNSN) jej sledují prakticky nepřetržitě, protože se počítá k těm vůbec nejnebezpečnějším vulkánům na území Spojených států amerických.
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Proč? Kdyby to tu náhodou „bouchlo“, nedošlo by na efektní vývěry magmatu a lávové proudy. Mount Rainier je totiž pokrytý ledovcovými poli. Na svých úbočích jich nese asi pětadvacet. A ty by vlivem sopečné aktivity začaly bleskově tát. Výsledkem by byly tzv. lahary, bahnotoky.
Rychlost pohybu takového bahenního proudu může přesahovat 80 kilometrů v hodině a výška té tekuté laviny může přesáhnout i dvacet metrů. Toto vnitrozemské sopečné tsunami by obyvatelům měst v okolí ponechalo jen asi čtyřicet minut času na evakuaci a bezprostředně by na životě ohrozilo asi 170 000 lidí.
U měst Puyallup, Carbon, White, Nisqually a Cowlitz by se ale zhouba nezastavila, a v okrese Pierce County se na její trase nachází další necelý milion lidí.