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Vražedné stratovulkány. Jestli se jednou rozzlobí, bude to opravdu zlé

Radomír Dohnal
Nechrlí jen lávu a popel. Nejnebezpečnější sopky světa dokážou rozpoutat bahenní laviny, pyroklastické bouře i katastrofy, které by během několika minut ohrozily miliony lidí. Stratovulkány od Vesuvu až po filipínský Taal by dokázaly proměnit celé regiony v předobrazy pekelné destrukce.
Část 1/6

Mount Rainier To nejhorší v Severní Americe

Zasáhla by probuzená Mount Rainier i vzdálenější sídla ve svém okolí? Ptejme se...

K jeho zasněženému vrcholku, do výšky 4 257 metrů nad mořem, se stále častěji hledí s obavami. Mount Rainier totiž není jen nejvyšší horou státu Washington. Je i jeho nejvyšší aktivní sopkou, stratovulkánem s nejvyšším potenciálem ohrožení.

Poslední opravdu velká erupce se tu sice odehrála přibližně před tisíci lety, ale připomenout se menšími erupcemi uměl i ve 40. letech 19. století. A pravděpodobně i v roce 1894.

Američtí geologové i Pacifická severozápadní seismická síť (PNSN) jej sledují prakticky nepřetržitě, protože se počítá k těm vůbec nejnebezpečnějším vulkánům na území Spojených států amerických.

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Proč? Kdyby to tu náhodou „bouchlo“, nedošlo by na efektní vývěry magmatu a lávové proudy. Mount Rainier je totiž pokrytý ledovcovými poli. Na svých úbočích jich nese asi pětadvacet. A ty by vlivem sopečné aktivity začaly bleskově tát. Výsledkem by byly tzv. lahary, bahnotoky.

Rychlost pohybu takového bahenního proudu může přesahovat 80 kilometrů v hodině a výška té tekuté laviny může přesáhnout i dvacet metrů. Toto vnitrozemské sopečné tsunami by obyvatelům měst v okolí ponechalo jen asi čtyřicet minut času na evakuaci a bezprostředně by na životě ohrozilo asi 170 000 lidí.

U měst Puyallup, Carbon, White, Nisqually a Cowlitz by se ale zhouba nezastavila, a v okrese Pierce County se na její trase nachází další necelý milion lidí.

Pokud se tyto stratovulkány jednoho dne probudí k ničivé erupci, nic v jejich cestě jim neobstojí.
Mount Rainier ve Washingtonu je nejnebezpečnější sopka v celých Spojených státech amerických. Při erupci by svými bahenními proudy mohla teoreticky dosáhnout až na okraj Seattle.
Zasáhla by probuzená Mount Rainier i vzdálenější sídla ve svém okolí? Ptejme se spíš, jak nepravděpodobné je, že by se to nestalo. Většina domů v okolních údolí totiž stojí svými základy na sedimentech předešlých erupcí.
Mount Rainier je považována za jednu z nejnebezpečnějších sopek v USA především kvůli obrovskému množství ledovců, které by se při erupci rozpustily a vytvořily mohutné lahary, bahenní proudy.
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