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Země chtějí méně turistů, kteří však utratí víc. Odborník líčí, kam se vydat v létě

Jan Čáp
  12:00

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Petr Bílek | foto: Anna Kristová, MAFRA

Evropa není nafukovací a spousta tradičních destinací už je zamluvená, upozorňuje odborník na turismus Petr Bílek, s nímž hovoříme o letošních dovolených. Cestování je totiž pro Čechy ta nejoblíbenější letní aktivita. A moře si nenechají vzít, ani kdyby se měli kvůli tomu zadlužit.

Proč ubývá levných hotelů? Jak to, že politika „overturismu“, tedy snaha o omezování přívalu turistů různými poplatky a regulacemi, v Evropě úplně nefunguje? Proč dobře prosperují cestovky, které skládají lidem dovolenou na míru? A proč se stal turistickým hitem Omán, kde zavedli nezvyklý druh pozitivní diskriminace?

Nakolik český výběr zahraniční dovolené ovlivňují konflikty na Blízkém východě?
V důsledku konfliktu v Íránu došlo ke krátkodobému výpadku letecké dopravy a Dauhá a Dubaj jsou klíčovými křižovatkami pro lety na Dálný východ, Vietnam, Thajsko nebo Jižní Afriku a Austrálii. Situace už je skoro normální, ale přece jen dochází občas ke změnám letů a zpoždění. Tato nejistota někoho odradí, a tak zůstane raději v Evropě. Částečně také působí psychologicky faktor vyhýbání se oblastem, „kde se střílí“.

Ve Španělsku nesmíte na veřejnosti chodit v plavkách, zakazují se turistické oslavy a párty nebo bezbřehé popíjení po balkonech.

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