Proč ubývá levných hotelů? Jak to, že politika „overturismu“, tedy snaha o omezování přívalu turistů různými poplatky a regulacemi, v Evropě úplně nefunguje? Proč dobře prosperují cestovky, které skládají lidem dovolenou na míru? A proč se stal turistickým hitem Omán, kde zavedli nezvyklý druh pozitivní diskriminace?
Nakolik český výběr zahraniční dovolené ovlivňují konflikty na Blízkém východě?
V důsledku konfliktu v Íránu došlo ke krátkodobému výpadku letecké dopravy a Dauhá a Dubaj jsou klíčovými křižovatkami pro lety na Dálný východ, Vietnam, Thajsko nebo Jižní Afriku a Austrálii. Situace už je skoro normální, ale přece jen dochází občas ke změnám letů a zpoždění. Tato nejistota někoho odradí, a tak zůstane raději v Evropě. Částečně také působí psychologicky faktor vyhýbání se oblastem, „kde se střílí“.
Ve Španělsku nesmíte na veřejnosti chodit v plavkách, zakazují se turistické oslavy a párty nebo bezbřehé popíjení po balkonech.